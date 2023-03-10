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Новини Фото Війна
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Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із Олегом і Микитою Хомюками. Батько та син загинули у бою проти російських окупантів під Бахмутом.

Про це повідомляє кореспондет Цензор.НЕТ.

Брат та дядько загиблих, воїн Юрій Самсон раніше розповів, що Олег та Микита з перших днів повномасштабного вторгнення стали добровольцями.

Водночас 241-й бригаді тероборони зазначили: "З перших днів повномасштабного наступу пішли боронити свою землю до складу Сили територіальної оборони ЗСУ. Батько з сином разом захищали Україну у складі нашого 206 батальйон територіальної оборони ЗСУ і разом геройські загинули на бойових позиціях".

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Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 01
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 02
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 03
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 04
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 05
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 06
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 07
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 08
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 09
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 10
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 11
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 12
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 13
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 14
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 15
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 16
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 17
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 18
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 19
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 20
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 21
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 22
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 23
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 24
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 25
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 26
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 27
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 28
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 29
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 30
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 31
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 32
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 33
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 34
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 35
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 36
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 37
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 38
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 39
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 40
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 41
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 42
Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом 43

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (204) Київ (19672) військовослужбовці (4812) Богачук Олег (1457) ЗСУ (7674)


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