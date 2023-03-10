Із воїнами Олегом та Микитою Хомюками попрощалися у Києві: Батько та син загинули в бою проти окупантів під Бахмутом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві попрощалися із Олегом і Микитою Хомюками. Батько та син загинули у бою проти російських окупантів під Бахмутом.
Про це повідомляє кореспондет Цензор.НЕТ.
Брат та дядько загиблих, воїн Юрій Самсон раніше розповів, що Олег та Микита з перших днів повномасштабного вторгнення стали добровольцями.
Водночас 241-й бригаді тероборони зазначили: "З перших днів повномасштабного наступу пішли боронити свою землю до складу Сили територіальної оборони ЗСУ. Батько з сином разом захищали Україну у складі нашого 206 батальйон територіальної оборони ЗСУ і разом геройські загинули на бойових позиціях".
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