Протягом доби російські війська 41 раз атакували населені пункти Донеччини, - поліція. ФОТОрепортаж

Ворожі снаряди вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Торецьк, Курахове, смт Велика Новосілка, Очеретине, селах Времівка, Нетайлове, Красногорівка, Вовчанка, Тоненьке, Сєверне, Плещіївка, Кам’янка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліції Донецької області.

Росіяни поцілили по мирному населенню в 16 населених пунктів з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії, мінометів, танків. Знищено та пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема 17 житлових будинків, адмінбудівлі, цех заводу, магазини, екскаватор, автомобіль.

"Шість авіаударів витримала Авдіївка. Загалом рашисти атакували місто 17 разів. Руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури, є травмований.

Ракету "С-300" окупанти спрямували на Костянтинівку, поцілили в адмінбудівлю, транспорт, магазини, один багатоквартирний будинок та 2 приватні оселі. Поранено цивільного мешканця.

З "Градів" війська РФ вдарили по Бахмуту. Пошкоджено 8 багатоквартирних і 1 приватний будинки. Інформації щодо жертв не надходило.

Внаслідок артилерійських обстрілів маємо загиблого у селі Вовчанка", - розповіли у поліції.

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