Затримано ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари по Миколаєву, - СБУ. ФОТО
Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Півдня України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах.
Таким чином вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.
"Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини. Для збору інформації зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію", - йдеться у повідомленні.
Отримані дані надсилала через анонімний месенджер.
У подальшому розвідувальну інформацію ворог міг використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по місту.
Співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку на спробах збору і поширення закритих відомостей.
Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування.
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шкода, що знов ні прізвища ні обличчя...це мотивує іншу піздоту
@JaWernulsa
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1634096400215465984 2 ч
До речі, про узкіх, до Києва безперешкодно прибула кацапська пропагандонша Євгенія Альбац, яка одразу почала викладати фото з місць прильотів. https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%91%D0%A3?src=hashtag_click #СБУ , ауу... Не чує https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA?src=hashtag_click #Малюк