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Новини Фото Війна
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Затримано ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари по Миколаєву, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Півдня України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах.

Таким чином вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.

"Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини. Для збору інформації зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію", - йдеться у повідомленні.

Отримані дані надсилала через анонімний месенджер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру власниці херсонського телеканалу, яка "розкручувала" медійний образ зрадника Сальдо

Затримано ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари по Миколаєву, - СБУ 01
Затримано ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари по Миколаєву, - СБУ 02

У подальшому розвідувальну інформацію ворог міг використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку на спробах збору і поширення закритих відомостей.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Також читайте: Затримано ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування.

Автор: 

Миколаїв (1816) Миколаївська область (2301) обстріл (29234) СБУ (12984) шпигунство (1016) колабораціонізм (1171)


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Топ коментарі
+10
Таких ВЫРОДКОВ ,во все ВРЕМЕНА ВСЕХ ВОЙН ВЕШАЛИ ! Какая может быть толерантность , соучастникам МАССОВЫХ УБИЙСТВ ЛЮДЕЙ? 5-8 лет это издевка депутаты могут только о своей заднице думать , как себя поднять зарплаты , а не изменить законы против ГНИД , таких , как Шуфрич и Бойко ……
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10.03.2023 13:27 Відповісти
+8
судячі з фото, досить молода шмара...явно ні "совєтського разліва"
шкода, що знов ні прізвища ні обличчя...це мотивує іншу піздоту
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10.03.2023 12:27 Відповісти
+8
звідки ці повтори беруться!! З яких дірок виповзає ця наволоч! Розстріляти !!!!!!!!
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10.03.2023 12:36 Відповісти
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Всі ці «коригувальники» звичайн нарколиги.
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10.03.2023 12:24 Відповісти
это обычные недограждане Украины
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10.03.2023 12:31 Відповісти
судячі з фото, досить молода шмара...явно ні "совєтського разліва"
шкода, що знов ні прізвища ні обличчя...це мотивує іншу піздоту
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10.03.2023 12:27 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1634096400215465984 2 ч

До речі, про узкіх, до Києва безперешкодно прибула кацапська пропагандонша Євгенія Альбац, яка одразу почала викладати фото з місць прильотів. https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%91%D0%A3?src=hashtag_click #СБУ , ауу... Не чує https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA?src=hashtag_click #Малюк
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10.03.2023 12:33 Відповісти
звідки ці повтори беруться!! З яких дірок виповзає ця наволоч! Розстріляти !!!!!!!!
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10.03.2023 12:36 Відповісти
Таких ВЫРОДКОВ ,во все ВРЕМЕНА ВСЕХ ВОЙН ВЕШАЛИ ! Какая может быть толерантность , соучастникам МАССОВЫХ УБИЙСТВ ЛЮДЕЙ? 5-8 лет это издевка депутаты могут только о своей заднице думать , как себя поднять зарплаты , а не изменить законы против ГНИД , таких , как Шуфрич и Бойко ……
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10.03.2023 13:27 Відповісти
+++
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10.03.2023 13:42 Відповісти
часи обливання зеленкою вже в минулому. Зараз повинні бути часи калібру 7.62.
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10.03.2023 13:44 Відповісти
Або віддати миколаївцям для суду Лінча!
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10.03.2023 12:37 Відповісти
в петлю *************** суку и на палю...................................................
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10.03.2023 12:51 Відповісти
Ну і нашо таких іуд залишати в живих?!
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10.03.2023 12:58 Відповісти
шишку сосновую раскрытую ей в вагину засунуть да по больше и по дальше
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10.03.2023 13:21 Відповісти
Немає нічого гіршого за недобитого ворога
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10.03.2023 13:40 Відповісти
Миколаєвськи суди ще ті уьобки - там вироки таким як ця - то застава, то умовно, то на поруки. Був один суддя, але він пішов добровольцем у ЗСУ. Але ж для наших війскових маруся безумна протаскувала закон про ростріл на місці. Хвора країна.
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10.03.2023 13:41 Відповісти
В яму суку.
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10.03.2023 13:49 Відповісти
Для вирішення проблеми кораборантів (яке розумне слово! - Зрадники!) треба прийняти один закон - «Закон двох беріз.» Якщо просто: до Української землі нахиляються дві берези (не плутати з блогером Березою!), і до їх верхівок так ніжненько, з дотриманням усіх вимог усіх гуманістів усіх часів і народів, прив'язуються ніженьки цих самих колаборантів, після чого насильство над двома березами припиняється! Їхні верхівки знімаються в небо! Далі - «сочувствующим задумаиться!»
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10.03.2023 16:14 Відповісти
Вона повинна відбувати довічне ув"язнення як мішень на артполігоні.
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10.03.2023 18:55 Відповісти
Прикувати до борони і на розмінування
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10.03.2023 21:55 Відповісти
 
 