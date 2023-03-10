У разі "нещасних випадків" чи ДТП військовим РФ наказують представлятися "вагнерівцями", - СтратКом ЗСУ. ФОТО

Військове командування армії РФ роздало пам’ятки окупантам. Для уникнення відповідальності за злочини військовим наказують представлятися бійцями ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ

"Керівництво "другої армії світу" поширює пам'ятку поводження з цивільними на тимчасово окупованих територіях України. У ній є рекомендації для російських військових по просуванню ворожих наративів під час спілкування з місцевими, дозвіл на проживання у пустуючому житлі цивільних та примусове відчуження їх автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

Також у "пам'ятці" зазначається, що у разі "нещасних випадків" чи смертельних/травматичних ДТП, скоєних окупантами у стані алкогольного сп'яніння за участі місцевих, для уникнення відповідальності наказує представлятись бійцями ПВК "Вагнер".

"Очевидно, керівники армії РФ обрали тактику перекладання відповідальності за скоєні воєнні злочини на "вагнерівців". Наявність цих листівок - зайвий доказ систематичного нехтування росією правил ведення війни та наявність в армії окупантів суттєвих проблем з дисципліною через утворений дефіцит професійних військових у її лавах", - додали у СтратКомі.

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