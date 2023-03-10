УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11144 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
7 297 9

У разі "нещасних випадків" чи ДТП військовим РФ наказують представлятися "вагнерівцями", - СтратКом ЗСУ. ФОТО

Військове командування армії РФ роздало пам’ятки окупантам. Для уникнення відповідальності за злочини військовим наказують представлятися бійцями ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ

"Керівництво "другої армії світу" поширює пам'ятку поводження з цивільними на тимчасово окупованих територіях України. У ній є рекомендації для російських військових по просуванню ворожих наративів під час спілкування з місцевими, дозвіл на проживання у пустуючому житлі цивільних та примусове відчуження їх автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

Також у "пам'ятці" зазначається, що у разі "нещасних випадків" чи смертельних/травматичних ДТП, скоєних окупантами у стані алкогольного сп'яніння за участі місцевих, для уникнення відповідальності наказує представлятись бійцями ПВК "Вагнер".

"Очевидно, керівники армії РФ обрали тактику перекладання відповідальності за скоєні воєнні злочини на "вагнерівців". Наявність цих листівок - зайвий доказ систематичного нехтування росією правил ведення війни та наявність в армії окупантів суттєвих проблем з дисципліною через утворений дефіцит професійних військових у її лавах", - додали у СтратКомі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що його відключили від спецзв’язку через прохання надати боєприпаси

У разі нещасних випадків чи ДТП військовим РФ наказують представлятися вагнерівцями, - СтратКом ЗСУ 01

Автор: 

армія рф (17854) окупація (6751) росія (66104) ПВК Вагнер (1542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну підараси, шо з них взяти?
показати весь коментар
10.03.2023 13:10 Відповісти
Кобзон не вимагає документи.
показати весь коментар
10.03.2023 13:11 Відповісти
Представлятися вівцями.
показати весь коментар
10.03.2023 13:12 Відповісти
як це по кацапськи
показати весь коментар
10.03.2023 13:14 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2023 13:17 Відповісти
Дожилися! Читав листування одного військового імператорської армії з російсько-турецької війни Там він якось зауважив, що турецькі "аскери" (солдати регулярної армії) страшно ображалися, коли їх називали "башибузуками" ("Башибузуки" (головорізи) - частини нерегулярних військ, що формувалися по найму, на час військових дій, з кочових племен Османської імперії - албанців, курдів, жителів Аравії та Північної Африки) Відрізнялися відсутністю дисципліни та схильністю до грабежів та "бєспрєдєлу" Як бойові частини, серйозної ваги не мали Використовувалися для нападів на обози та карательних дій проти мирного населення Навіть самі турки їх зневажали і вважали ганьбою порівняння їх з ними А "вагнерівці" - якраз і є "башибузуками" - як по суті, так і по поведінці
показати весь коментар
10.03.2023 13:32 Відповісти
О, а що пригожин, проковтне таку западлянку?
показати весь коментар
10.03.2023 13:36 Відповісти
"В случаИ нештатных ситуаций", - настоящие "защитники" русского языка.
показати весь коментар
10.03.2023 13:37 Відповісти
Подралась жаба с гадюкой.

показати весь коментар
10.03.2023 15:17 Відповісти
 
 