УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11208 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 278 29

Видурювали гроші у родичів загиблих українських захисників: СБУ на Одещині ліквідувала шахрайську схему. ФОТОрепортаж

На Одещині затримано шахраїв, які видурювали гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За винагороду вони обіцяли постраждалим сім’ям своє "сприяння" в отриманні одноразової грошової допомоги від держави. Співробітники СБУ задокументували факт видурювання 10 тис. дол. з близьких родичів загиблого військовослужбовця Збройних Сил України.

"За цю суму шахраї "гарантували" безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації. Організатор схеми "переконував", що вирішить це питання нібито через власні зв’язки серед посадовців однієї з військових частин. Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували "бюрократичними" перепонами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми під час отримання ним половини "обумовленої" суми від брата загиблого. Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Планується обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Кривого Рогу набрав 2 млн кредитів на зниклих безвісти військових. Його затримали. ФОТО

Видурювали гроші у родичів загиблих українських захисників: СБУ на Одещині ліквідувала шахрайську схему 01
Видурювали гроші у родичів загиблих українських захисників: СБУ на Одещині ліквідувала шахрайську схему 02
Видурювали гроші у родичів загиблих українських захисників: СБУ на Одещині ліквідувала шахрайську схему 03
Видурювали гроші у родичів загиблих українських захисників: СБУ на Одещині ліквідувала шахрайську схему 04
Видурювали гроші у родичів загиблих українських захисників: СБУ на Одещині ліквідувала шахрайську схему 05

Автор: 

шахрайство (1108) Одеська область (3297) СБУ (12984)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Цих пі*орів треба багато пиз*дити та позбавляти громадянства... Це жесть просто!
показати весь коментар
10.03.2023 14:14 Відповісти
+17
А при чому громадянство?
Хай будуть громадянами.Років 20 на зоні.
показати весь коментар
10.03.2023 14:27 Відповісти
+14
З шахраями все зрозуміло. Але тут питання чому сімям загиблих прийшлось лізти в корупційну схему для того щоб отримати ці виплати?
показати весь коментар
10.03.2023 14:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цих пі*орів треба багато пиз*дити та позбавляти громадянства... Це жесть просто!
показати весь коментар
10.03.2023 14:14 Відповісти
А при чому громадянство?
Хай будуть громадянами.Років 20 на зоні.
показати весь коментар
10.03.2023 14:27 Відповісти
Він може бути резидентом без громадянства - без будь-яких прав в Україні.
показати весь коментар
10.03.2023 15:41 Відповісти
Якщо це не українець то дійсно варто позбавляти громадянства після відбуття покарання.
показати весь коментар
10.03.2023 14:55 Відповісти
не українець по національності? ну, ок, але всякі там суди з прав людини потім стягнуть з України для них купу грошей, та й Конституція України забороняє.
показати весь коментар
11.03.2023 16:19 Відповісти
Не стягнуть якщо на етапі слідства і засудження буде зазначено що зловмисник є представником "5 колони" який злочинними діями сприяв ворогу.
показати весь коментар
11.03.2023 17:16 Відповісти
мрази
показати весь коментар
10.03.2023 14:20 Відповісти
А чого цей ***** не пизжений?
Колєгі не допрвьовуємо!
показати весь коментар
10.03.2023 14:26 Відповісти
Сподіваємося, що не на камеру буде все гаразд.
показати весь коментар
10.03.2023 14:40 Відповісти
І в камері теж....
показати весь коментар
10.03.2023 14:51 Відповісти
Колеги вміють так "працювати", що слідів не видно.
показати весь коментар
10.03.2023 15:18 Відповісти
З шахраями все зрозуміло. Але тут питання чому сімям загиблих прийшлось лізти в корупційну схему для того щоб отримати ці виплати?
показати весь коментар
10.03.2023 14:31 Відповісти
Бо окрім підарів-шахраїв ще є підари при владі. І хто знає хто х них гірший...
показати весь коментар
10.03.2023 16:37 Відповісти
Це одні й ьі самі персонажі!
показати весь коментар
11.03.2023 16:47 Відповісти
Таких мерзотників судити і повішати прилюдно,шоб бачили люди цю мерзоту,а не рожи їм замалевувати.
показати весь коментар
10.03.2023 14:53 Відповісти
И ведь получат максимум лет 5.
показати весь коментар
10.03.2023 14:56 Відповісти
7
показати весь коментар
11.03.2023 16:20 Відповісти
на палю пидаров немедля..........................................
показати весь коментар
10.03.2023 15:15 Відповісти
Чому під час війни не ввести смертну кару для таких покидьків!!!! Наші військові кожен день гинуть на фронті.а ці падлюки наживаться на чужому горі.кожен день читаеш ..як не депутата то міністра спіймали на взятці або на розкраданні гвманітарк ти. або завищені цін на закупівлі!!!як так хтось боронить країну а хтось яйця купляе по 17 грн або картоплю по 22грн.І чому такі падлюки повинні жити?????????
показати весь коментар
10.03.2023 15:29 Відповісти
тому що ми надто гуманні і премося в ЄС незрозуміло чому..
показати весь коментар
11.03.2023 14:08 Відповісти
А куди нам треба? до тайожного союзу чи шо?

Якщо ви не зрозуміли досі, то і Майдан і ця війна - це війна України за своє місце серед європейської цівілізації, до якої вона історично належала. Це зіткнення європейської цивілізації і Мордору (совок).
показати весь коментар
12.03.2023 03:08 Відповісти
В сраку гуманність! Таких виродків треба забивати до смерті! А то зараз почнуться апеляції потім амністії... А там судді занесуть і вже не винні...
показати весь коментар
10.03.2023 16:35 Відповісти
Расстрелять на месте !!!!
показати весь коментар
10.03.2023 17:18 Відповісти
В Одесской области просто какой то рай для всякого рода швали и махинаторов.
показати весь коментар
10.03.2023 19:28 Відповісти
В яму *********.
показати весь коментар
10.03.2023 21:03 Відповісти
саме через відсутність реального воєнного стану, цим підарам грозить до 8ми а мав би бути розстріл
а солдату який загинув грозило від 8ми за любу провину
саме через це, депутати обійшли призов, а мали йти воювати в першу чергу
через це мародерів і за яйця по 170 за кіло не розстрілюють
через це, не розслідуються держзради в вищому керівництві
через це, алігархи не працюють на ЗСУ а працюють на свій прибуток
висновок:
країною керує купка моральних уродів...
показати весь коментар
11.03.2023 19:45 Відповісти
з підарами шахраями все ясно. але чому родинам загиблих військовослужбовцям довелось на це йти? вочевидь вони не могли получити законні компенсації за своїх загиблих родичів....
показати весь коментар
12.03.2023 03:12 Відповісти
не нада на зону - відрізать ніс вуха губи і відпустить.хай всі бачуть героя.
показати весь коментар
12.03.2023 08:17 Відповісти
 
 