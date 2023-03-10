Видурювали гроші у родичів загиблих українських захисників: СБУ на Одещині ліквідувала шахрайську схему. ФОТОрепортаж
На Одещині затримано шахраїв, які видурювали гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За винагороду вони обіцяли постраждалим сім’ям своє "сприяння" в отриманні одноразової грошової допомоги від держави. Співробітники СБУ задокументували факт видурювання 10 тис. дол. з близьких родичів загиблого військовослужбовця Збройних Сил України.
"За цю суму шахраї "гарантували" безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації. Організатор схеми "переконував", що вирішить це питання нібито через власні зв’язки серед посадовців однієї з військових частин. Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували "бюрократичними" перепонами", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми під час отримання ним половини "обумовленої" суми від брата загиблого. Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).
Планується обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай будуть громадянами.Років 20 на зоні.
Колєгі не допрвьовуємо!
Якщо ви не зрозуміли досі, то і Майдан і ця війна - це війна України за своє місце серед європейської цівілізації, до якої вона історично належала. Це зіткнення європейської цивілізації і Мордору (совок).
а солдату який загинув грозило від 8ми за любу провину
саме через це, депутати обійшли призов, а мали йти воювати в першу чергу
через це мародерів і за яйця по 170 за кіло не розстрілюють
через це, не розслідуються держзради в вищому керівництві
через це, алігархи не працюють на ЗСУ а працюють на свій прибуток
висновок:
країною керує купка моральних уродів...