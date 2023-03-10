Видурювали гроші у родичів загиблих українських захисників: СБУ на Одещині ліквідувала шахрайську схему. ФОТОрепортаж

На Одещині затримано шахраїв, які видурювали гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За винагороду вони обіцяли постраждалим сім’ям своє "сприяння" в отриманні одноразової грошової допомоги від держави. Співробітники СБУ задокументували факт видурювання 10 тис. дол. з близьких родичів загиблого військовослужбовця Збройних Сил України.

"За цю суму шахраї "гарантували" безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації. Організатор схеми "переконував", що вирішить це питання нібито через власні зв’язки серед посадовців однієї з військових частин. Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували "бюрократичними" перепонами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми під час отримання ним половини "обумовленої" суми від брата загиблого. Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Планується обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

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