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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Минулої доби окупанти завдали 76 ударів по території Запорізької області. ФОТОрепортаж

9 березня під ворожим вогнем опинилися об’єкти критичної, цивільної та житлової інфраструктури Запорізької області.

Про це повідомляє поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 4:00 та 20:00 російські військові нанесли 9 ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури області та міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі двох навчальних закладів", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби під ворожим вогнем перебували Запоріжжя та населені пункти Пологівського та Василівського районів. У результаті вечірнього обстрілу за медичною допомогою звернувся 34-річний житель Запоріжжя. Під час ракетної атаки чоловік перебував на території гаражного кооперативу, розташованого неподалік місця влучання.

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Минулої доби окупанти завдали 76 ударів по території Запорізької області 01
Минулої доби окупанти завдали 76 ударів по території Запорізької області 02
Минулої доби окупанти завдали 76 ударів по території Запорізької області 03
Минулої доби окупанти завдали 76 ударів по території Запорізької області 04
Минулої доби окупанти завдали 76 ударів по території Запорізької області 05
Минулої доби окупанти завдали 76 ударів по території Запорізької області 06
Минулої доби окупанти завдали 76 ударів по території Запорізької області 07
Минулої доби окупанти завдали 76 ударів по території Запорізької області 08

Автор: 

Запоріжжя (2297) обстріл (29234) Нацполіція (15278) Запорізька область (3740)


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