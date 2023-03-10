Минулої доби окупанти завдали 76 ударів по території Запорізької області. ФОТОрепортаж
9 березня під ворожим вогнем опинилися об’єкти критичної, цивільної та житлової інфраструктури Запорізької області.
Про це повідомляє поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора близько 4:00 та 20:00 російські військові нанесли 9 ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури області та міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі двох навчальних закладів", - йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби під ворожим вогнем перебували Запоріжжя та населені пункти Пологівського та Василівського районів. У результаті вечірнього обстрілу за медичною допомогою звернувся 34-річний житель Запоріжжя. Під час ракетної атаки чоловік перебував на території гаражного кооперативу, розташованого неподалік місця влучання.
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