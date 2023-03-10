УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11260 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 840 1

Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 8, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Росіяни зранку обстріляли Костянтинівку з зенітно-ракетного комплексу С-300 та реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки троє чоловіків і четверо жінок отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також осколкового поранення зазнав 53-річний водій маршрутного таксі", - йдеться в повідомленні. 

Внаслідок обстрілу пошкоджено або повністю зруйновано близько 14 приватних домоволодінь, 9 автомобілів, газову трубу, гаражі, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив із "Ураганів" по Костянтинівці, відомо про щонайменше шістьох поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 8, - Офіс Генпрокурора 01
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 8, - Офіс Генпрокурора 02
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 8, - Офіс Генпрокурора 03
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 8, - Офіс Генпрокурора 04
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 8, - Офіс Генпрокурора 05
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 8, - Офіс Генпрокурора 06
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 8, - Офіс Генпрокурора 07
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 8, - Офіс Генпрокурора 08

Автор: 

обстріл (29234) Донецька область (8824) Костянтинівка (337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цензор лови відос ..Думаю завтра ви його полюбому покажете .Отже - політ орка ,тройний тулуп з окопа аж в лісосмугу
https://twitter.com/antiputler_news/status/1634097031445639168 https://twitter.com/antiputler_news/status/1634097031445639168

показати весь коментар
10.03.2023 16:27 Відповісти
 
 