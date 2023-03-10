Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 8, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Росіяни зранку обстріляли Костянтинівку з зенітно-ракетного комплексу С-300 та реактивної системи залпового вогню "Ураган".
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки троє чоловіків і четверо жінок отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також осколкового поранення зазнав 53-річний водій маршрутного таксі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено або повністю зруйновано близько 14 приватних домоволодінь, 9 автомобілів, газову трубу, гаражі, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.
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