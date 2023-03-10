США передали Україні старовинні артефакти, які незаконно намагались ввести з Росії. ФОТОрепортаж

США передали Україні предмети історичної спадщини, зокрема скіфські мечі VI-V ст до н.е та крем’яну шліфовану сокиру III тисячолітня до н.е., які намагались незаконно ввести з Росії у Штати.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повернемо все, що вкрала у нас Росія - території, людей, предмети мистецтва та культурну спадщину. Починаємо вже зараз. Сьогодні у Посольстві України в США відбулася офіційна церемонія передачі Україні предметів історичної спадщини, які були затримані митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з РФ до США", - йдеться у повідомленні.

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Серед них: мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим) та крем’яна шліфована сокира III тисячолітня до н.е., що, за інформацією Інституту археології України належить до культури кулястих амфор.

Ткаченко подякував правоохоронним органам США і України та всім причетним, що здійснили таку операцію.





