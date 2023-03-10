США передали Україні старовинні артефакти, які незаконно намагались ввести з Росії. ФОТОрепортаж
США передали Україні предмети історичної спадщини, зокрема скіфські мечі VI-V ст до н.е та крем’яну шліфовану сокиру III тисячолітня до н.е., які намагались незаконно ввести з Росії у Штати.
Про це розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми повернемо все, що вкрала у нас Росія - території, людей, предмети мистецтва та культурну спадщину. Починаємо вже зараз. Сьогодні у Посольстві України в США відбулася офіційна церемонія передачі Україні предметів історичної спадщини, які були затримані митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з РФ до США", - йдеться у повідомленні.
Серед них: мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим) та крем’яна шліфована сокира III тисячолітня до н.е., що, за інформацією Інституту археології України належить до культури кулястих амфор.
Ткаченко подякував правоохоронним органам США і України та всім причетним, що здійснили таку операцію.
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це я показую, що це все ширпотреб нашого ринку старожитностей
В нормальній державі цими торговцями вже-б поліція займалася - бо там і незаконна торгівля культурними цінностями, і "фальсифікатом, процвітає Та й "шахрайство" проглядає! Суцільний "кримінал" А ти його "розхвалюєш"!
До речі, не факт, що затримані ці речі на кордоні Америки були протягом останнього року... знаючи неспішність їхнього правосуддя.
А зустрітись вони могли у любого торговця старовиною.
Я висловив одну з версій що мають право на існування - бо вона правдоподібна
Як я вже писав вище - зовсім не факт, що вони були вивезені з території України саме протягом останнього року.
В якому році Крим окупували?
Я вже мовчу про лісостеп!
1) Скіфи проживали на території північного Причорномор"я В Криму жили "таври" Вони воювали між собою
2) Скіфські поховання розвідані і там і там (У мене на батьківщині (Черкащині) часті наприклад поховання сарматів)
3) Частіш всього знайдені артефакти передавалися до музеїв за місцем знаходженняНайбільш цінні могли вивозиться до центральних музеїв
4 ) У музеїв є програма по обміну колекціями - музей формує експозицію та направляє до іншого музею на тимчасове експонування (так скіфське золото з Кримських музеїв потрапило до Нідерландів) І точно так само музейна колекція з Запоріжжя чи Херсону могла перебувать на експозиції того ж сімферопольського музею весною 2014-го
Можеш дать гарантію що подібні версії не можуть буть правдоподібними?
Але скажіть мені - на чому заснована Ваша впевненість, що ці артефакти були викрадені з музеїв, і саме під час окупації?
І археологи бувають різні.
І міжнародна торгівля теж може проходити чорними стежками.
А відтак - ці витвори цілком можливо ніколи не були в жодному музеї.