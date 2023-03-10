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США передали Україні старовинні артефакти, які незаконно намагались ввести з Росії. ФОТОрепортаж

США передали Україні предмети історичної спадщини, зокрема скіфські мечі VI-V ст до н.е та крем’яну шліфовану сокиру III тисячолітня до н.е., які намагались незаконно ввести з Росії у Штати.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повернемо все, що вкрала у нас Росія - території, людей, предмети мистецтва та культурну спадщину. Починаємо вже зараз. Сьогодні у Посольстві України в США відбулася офіційна церемонія передачі Україні предметів історичної спадщини, які були затримані митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з РФ до США", - йдеться у повідомленні.

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Серед них: мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим) та крем’яна шліфована сокира III тисячолітня до н.е., що, за інформацією Інституту археології України належить до культури кулястих амфор.

Ткаченко подякував правоохоронним органам США і України та всім причетним, що здійснили таку операцію.

США передали Україні старовинні артефакти, які незаконно намагались ввести з Росії 01
США передали Україні старовинні артефакти, які незаконно намагались ввести з Росії 02
США передали Україні старовинні артефакти, які незаконно намагались ввести з Росії 03

Автор: 

історія (1071) контрабанда (1826) росія (66104) США (23426) антикваріат (78)


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Топ коментарі
+22
Ціх людей треба вигнати зі влади
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10.03.2023 20:05 Відповісти
+12
МИ ПАХАЛИ: Я І ТРАКТОР

Да, Ткаченко ⁉️
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10.03.2023 19:56 Відповісти
+11
Ткаченко ці артефакти віддасть ворогу, відвезе мов на виставку в місто, яке віддадуть для захопленння московитами, щоб ті їх захопили, як зробив із скіфським золотом. Просто міністерське крісло займає відвертіший ворог України.
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10.03.2023 20:10 Відповісти
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МИ ПАХАЛИ: Я І ТРАКТОР

Да, Ткаченко ⁉️
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10.03.2023 19:56 Відповісти
Це той ткаченко, завдяки якому велика кількість культурного надбання попала до рук варварів? Дарма амери це зробили. Цей типок ці цінності спи*дить й зажене.
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10.03.2023 20:34 Відповісти
«Але, гараж ?!

трактор не пахал…

Только Ткаченко пашет.

Пошли кофе пить!»
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10.03.2023 21:37 Відповісти
🤣🤣🤣
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10.03.2023 21:48 Відповісти
Нічого Ткаченко з Єрмаком допоможуть повернути ті артефакти у Рашку
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12.03.2023 08:24 Відповісти
це херня
https://*******.info/auctions/do-1700.82/
https://violity.com/auction/176-drevnie-i-srednevekovye-predmety-do-1700-goda
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10.03.2023 19:59 Відповісти
Це ти рекламуєш, де подібне продається? А знаєш ЩО тут з "рекламщиками" роблять?
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10.03.2023 20:25 Відповісти
користуйся мозком
це я показую, що це все ширпотреб нашого ринку старожитностей
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10.03.2023 21:11 Відповісти
Більша частина того що ти показуєш - "зроблено в Одесі на Малій Арнаутській вулиці" як казав про подібне Остап Бендер! А решта - здобутки "чорних археологів"
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10.03.2023 21:15 Відповісти
От і я про це! Бо ти "серонув" - і тут же стер свій коментар - щоб не бачили, як ти "дрібно паскудничаєш…
В нормальній державі цими торговцями вже-б поліція займалася - бо там і незаконна торгівля культурними цінностями, і "фальсифікатом, процвітає Та й "шахрайство" проглядає! Суцільний "кримінал" А ти його "розхвалюєш"!
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11.03.2023 08:48 Відповісти
Ціх людей треба вигнати зі влади
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10.03.2023 20:05 Відповісти
бачили очі що купували...тепер думайТЄ
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10.03.2023 20:24 Відповісти
8 млн біженців вже, і досі не дійшло до більшості, що вони натворили
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10.03.2023 20:40 Відповісти
ті біженці перші побіжать голосувати за бубачку, адже для них зараз все в ажурі, допомогу дають не депортують, по марафону дивляться на одні суцільні перемоги боневтіка.....
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10.03.2023 23:04 Відповісти
А Ткаченко не наркоман ? Цікавий в нього взгляд на фото
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10.03.2023 20:59 Відповісти
Ткаченко ці артефакти віддасть ворогу, відвезе мов на виставку в місто, яке віддадуть для захопленння московитами, щоб ті їх захопили, як зробив із скіфським золотом. Просто міністерське крісло займає відвертіший ворог України.
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10.03.2023 20:10 Відповісти
А де на фото акінак?
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10.03.2023 20:13 Відповісти
Дійсно, де? Це явно щось інше
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10.03.2023 20:38 Відповісти
Ну, вони так вважають! Особливо крайній лівий - такий "акіначно зігнутий"! (Якщо серйозно - то найбільш близькі до "акінаків" за формою - північнокавказькі кинджали) А на фото - два звичайні прямі мечі (такі в епоху Середньовіччя кували в Персії та Дамаску) Третій (кривий однолезовий) скоріш всього - персидський "шамшур" (в Європі звався "скімітар")
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10.03.2023 20:42 Відповісти
Malo razberajus v meci,vsio taki neponiatno kak liudi dumali provesti takoje?Skazem moneti tam problem kak bi netu,a vot takoje eto drugoje nezametnim provesti trudno ponimaju kak?
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10.03.2023 20:20 Відповісти
А Нідерланди вже повернули скіфське золото?
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10.03.2023 20:38 Відповісти
А Українська митниця випустила...
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10.03.2023 20:38 Відповісти
А до чого тут "українська митниця"? Везли з Росії А от як такі різні по часу існування предмети опинились "в одній компанії" -питання! Не виключено, що з одного з пограбованих українських музеїв Тільки там вони могли "зустріться"
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10.03.2023 20:46 Відповісти
З росії везли артефакти, знайдені в лісостеповій зоні України?

До речі, не факт, що затримані ці речі на кордоні Америки були протягом останнього року... знаючи неспішність їхнього правосуддя.
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10.03.2023 21:00 Відповісти
Як щодо того, щоб прочитать УВАЖНО коментар? УВЕСЬ!
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10.03.2023 21:09 Відповісти
А з чого Ви взяли, що я його не прочитав... весь?

А зустрітись вони могли у любого торговця старовиною.
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10.03.2023 21:16 Відповісти
США передали Україні предмети історичної спадщини, зокрема скіфські мечі VI-V ст до н.е та крем'яну шліфовану сокиру III тисячолітня до н.е., які намагались незаконно ввести з Росії у Штати. Джерело:
Я висловив одну з версій що мають право на існування - бо вона правдоподібна
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10.03.2023 21:21 Відповісти
Я теж висловив свою версію, і вона теж має право на існування.

Як я вже писав вище - зовсім не факт, що вони були вивезені з території України саме протягом останнього року.
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10.03.2023 21:47 Відповісти
мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст до н.е. (ареал поширення - лісостепова, степова частина України та АР Крим)
В якому році Крим окупували?
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10.03.2023 21:50 Відповісти
А степів окрім як в Криму більше нігде нема?

Я вже мовчу про лісостеп!
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10.03.2023 22:16 Відповісти
Знаєш - Лісостеп є і в Криму - у передгір"ях А в горах - і ліси Що далі? Пояснюю "по поличках":
1) Скіфи проживали на території північного Причорномор"я В Криму жили "таври" Вони воювали між собою
2) Скіфські поховання розвідані і там і там (У мене на батьківщині (Черкащині) часті наприклад поховання сарматів)
3) Частіш всього знайдені артефакти передавалися до музеїв за місцем знаходженняНайбільш цінні могли вивозиться до центральних музеїв
4 ) У музеїв є програма по обміну колекціями - музей формує експозицію та направляє до іншого музею на тимчасове експонування (так скіфське золото з Кримських музеїв потрапило до Нідерландів) І точно так само музейна колекція з Запоріжжя чи Херсону могла перебувать на експозиції того ж сімферопольського музею весною 2014-го
Можеш дать гарантію що подібні версії не можуть буть правдоподібними?
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10.03.2023 22:29 Відповісти
Абсолютно допускаю думку, що Ваша версія цілком може мати право на існування.

Але скажіть мені - на чому заснована Ваша впевненість, що ці артефакти були викрадені з музеїв, і саме під час окупації?
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10.03.2023 22:42 Відповісти
На те вони і "версії", що вимагають перевірки Якщо у тебе є точніші - викладай! Я не заважаю!
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10.03.2023 22:45 Відповісти
Забув ще одне - щоб продать подібний артефакт треба додать до нього супровідний документ А в ньому вказується місце його знахідки та висновок експерта в якому говориться що це таке! (у мене лежить на полиці напівпроржавіла "залізяка" у вигляді ножа довжиною близько 45 см Знайшов півроку тому Ніяк не передам спецам - щоб сказали що то таке
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10.03.2023 22:43 Відповісти
Спеціалісти бувають різні.

І археологи бувають різні.

І міжнародна торгівля теж може проходити чорними стежками.

А відтак - ці витвори цілком можливо ніколи не були в жодному музеї.
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10.03.2023 23:02 Відповісти
А я заперечував подібне? Однак платять не тільки за сам артефакт але й за місце знахідки! Наприклад срібна монета одного з датських королів знайдена на території Данії коштує одну суму а така сама монета що була знайдена у "сміттєзвалищі стоянки індіанців Північної Америки - зовсім іншу (факт реальний) Тобто будь-який артефакт повинен мать "історію" та "географію" Без них він буде коштувать недорого
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10.03.2023 23:13 Відповісти
О том что везли с рашки, сказано в статье.... Вы в материале встретили упоминание только лесостепной зоны? Степную зону и Крым не заметили?)))
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10.03.2023 21:19 Відповісти
Mne odin raz nepropustili vasa tomoznia,ja moneti kupil necego tam osobenogo nebylo.Teper zakupaju s Germaniji,Golandiji,Avtriji,Belgiji ,Franciji tam problem netu, vezi sto xoces.Bolsinstvo turki ,bulgari prodajut zyvucyje Evrope ,u nix monet na mnogo bolse cem Ukraine.Vsia Turcija byla pod grekami svojio vremia,
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10.03.2023 20:57 Відповісти
Jesli vyvesti takyje veci nuzno imet razresenyje s departamenta kulturi, zaplaty im i vezi,togda i amerikansi propustili.Tak jest vo mnogix stranax v tom cysle i Ukraine
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10.03.2023 21:08 Відповісти
Ja pokupal litovskie moneti Ukraine,poskolku u nas Litve ix ne tak mnogo.Ukraine ix nemalo.POkupal s aukciona,legalno.Suma tex monet byla okolo 200 evro,no vernuli obratno tomoznia.Skazem Germaniji moneta do 5000 evro necytajetsia redkaja,jej nenuzno polucit razresenyje na vivoz,kupi sto xoces do takoj sumi,toze i drugix zapadnix stran.Te sto prodajut aukcionax kak pravilo platyt nalogi .Realno nenado delat iz vsego prestuplenija,mozno iz etogo i zarabotat samomu gosudarstvu
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10.03.2023 22:51 Відповісти
ech, pavėlavai draugiuk. Nežinojau, kad esi numizmatas, tokią visai nedurną ********* laikų kolekciją perleidau svainiui.
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11.03.2023 03:14 Відповісти
**** turiu silpnybe tam.Pirkau is Ukrainos lietuviskas monetas nuo vytauto laiku,ten galima buvo gauti retesniu as pagal metus rinkau.Pirkdavau ir romenus su graikais monetas.Dabar tokias perku is kitur ES saliu,cia ir mutiniu nera ir pasirinkimas kur kas platesnis,skifai tai tik maza dalis monetu is to kas yra senoves graiku monetos ne daugiau 2%.Tais laikais vos ne kiekvienas miestas turejo monetas.Nuo Egipto iki vakaru Europos
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11.03.2023 09:45 Відповісти
У мене є подібна сокира (навіть значно краща) знайдена на Жовківщині після дощу десь років 20 тому. Цікаво, що коштують такі стародавні крем'яні сокирки.
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10.03.2023 20:51 Відповісти
Ось вона
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10.03.2023 20:57 Відповісти
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10.03.2023 21:00 Відповісти
Тепер Зеля виставить на продажу,й Коломоя за п*ять копійок купить.Й батькам Шмарклі на Їх Історичну батьківщину відправить.
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10.03.2023 21:06 Відповісти
А де скіфські акінаки? Бачу палаші та шаблю, які використовували хозари, алани, авари.
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10.03.2023 22:28 Відповісти
Ткаченко-это Коломойский,Зеленский ,Ермак,арахамия,татаров,и т д,
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10.03.2023 22:51 Відповісти
 
 