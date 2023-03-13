На Львівщині викрито ворожого інтернет-агітатора, який закликав до змін державного кордону України та пропагував наративи РФ, - СБУ . ФОТОрепортаж

СБУ викрили громадянина Росії, який тривалий час проживає на Львівщині. З початком повномасштабного вторгнення він активізував свою діяльність та розповсюджував антиукраїнські матеріали через власний профіль у соцмережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Чоловік публічно виправдовував злочини РФ, підтримував пропагандистські наративи країни-агресора та закликав до зміни меж території України. Також, поширював дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території нашої держави та пропагував наратив ворога, що Маріуполь - "російське місто", яке має перебувати в складі Росії", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі органів безпеки повідомили фігуранту про підозру. Слідство триває.

