На Львівщині викрито ворожого інтернет-агітатора, який закликав до змін державного кордону України та пропагував наративи РФ, - СБУ . ФОТОрепортаж
СБУ викрили громадянина Росії, який тривалий час проживає на Львівщині. З початком повномасштабного вторгнення він активізував свою діяльність та розповсюджував антиукраїнські матеріали через власний профіль у соцмережах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Чоловік публічно виправдовував злочини РФ, підтримував пропагандистські наративи країни-агресора та закликав до зміни меж території України. Також, поширював дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території нашої держави та пропагував наратив ворога, що Маріуполь - "російське місто", яке має перебувати в складі Росії", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі органів безпеки повідомили фігуранту про підозру. Слідство триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через 14 днів хай повертається з "пансіону"...
****, в пилюку ******* стерти...
Зла нехватає...