На Львівщині викрито ворожого інтернет-агітатора, який закликав до змін державного кордону України та пропагував наративи РФ, - СБУ . ФОТОрепортаж

СБУ викрили громадянина Росії, який тривалий час проживає на Львівщині. З початком повномасштабного вторгнення він активізував свою діяльність та розповсюджував антиукраїнські матеріали через власний профіль у соцмережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Чоловік публічно виправдовував злочини РФ, підтримував пропагандистські наративи країни-агресора та закликав до зміни меж території України. Також, поширював дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території нашої держави та пропагував наратив ворога, що Маріуполь - "російське місто", яке має перебувати в складі Росії", - йдеться в повідомленні. 

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі органів безпеки повідомили фігуранту про підозру. Слідство триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожого інформатора, який збирав дані про оборону Дніпропетровщини, затримала СБУ. ФОТО

+19
типичный расейнец которые живут в Германии,Чехии,Франции,этот живет во львовской области и все как один расказыввают о любви к своей родине но ни один из них не хочет возвращаться жить назад в свое болото
показати весь коментар
13.03.2023 16:16 Відповісти
+18
На гілляку гниду!!!!
показати весь коментар
13.03.2023 16:14 Відповісти
+17
Знов стара савкова смердюча відрижка...
показати весь коментар
13.03.2023 16:20 Відповісти
На гілляку гниду!!!!
показати весь коментар
13.03.2023 16:14 Відповісти
Якщо громадянина росії, що проживав на Львівщині, зарізати *****, то громадянин росії більше не буде проживати на Львівщині!
показати весь коментар
13.03.2023 16:15 Відповісти
типичный расейнец которые живут в Германии,Чехии,Франции,этот живет во львовской области и все как один расказыввают о любви к своей родине но ни один из них не хочет возвращаться жить назад в свое болото
показати весь коментар
13.03.2023 16:16 Відповісти
мусорський пенс
показати весь коментар
13.03.2023 16:16 Відповісти
Знов стара савкова смердюча відрижка...
показати весь коментар
13.03.2023 16:20 Відповісти
С такими нужно было что- то решать уже давно. А не ждать, пока вот это всплывет. Если 5 лет для этого было мало, то будьте добры, дышите ровно и не сотрясайте воздух.
показати весь коментар
13.03.2023 16:29 Відповісти
Верно. Но не выбирал членограев,которые асфальт дожили и закрывали ракетные программы.
показати весь коментар
13.03.2023 16:45 Відповісти
це якраз і є типовий виборець зе!
показати весь коментар
13.03.2023 17:56 Відповісти
И на диванном фронте у расии есть потери
показати весь коментар
13.03.2023 16:23 Відповісти
В родные ***** потвору !
показати весь коментар
13.03.2023 16:30 Відповісти
При попытке к бегству и могли-бы прибить мразь рашистскую !
показати весь коментар
13.03.2023 21:43 Відповісти
кацапские агитаторы не отличаются умом и сообразительностью. Агитировать из дома - это явно для безумных разумом, но для безграничных безумием. Они что, вообще ничего не боятся?
показати весь коментар
13.03.2023 16:34 Відповісти
Якось вчора натрапив на сторінку у фейсбуці одного знайомого з Запорізької області.Остання дата публікації була в 2018 році.Сама ж публікація стверджувала від його імені,що савєтскій саюз ета там ґдє раділся і страна єво моладасті.Ніби і не заклик,але дуже зручна позиція ,у випадку "асвабаждєнія".
показати весь коментар
13.03.2023 16:35 Відповісти
коли вже закінчиться це ватне лайно?
показати весь коментар
13.03.2023 16:38 Відповісти
Вдіти сракою на дуло танку й стрельнути у сторону Криму!
Через 14 днів хай повертається з "пансіону"...
****, в пилюку ******* стерти...
Зла нехватає...
показати весь коментар
13.03.2023 16:38 Відповісти
Даже знаем за кого эта малороССкая 73%-ная мразота голосовала в 2019.
показати весь коментар
13.03.2023 16:48 Відповісти
Земрази против ****** совков и кацапов уже коменты трут. На смене свинособака сидит.
показати весь коментар
13.03.2023 16:50 Відповісти
Почему не скрепный Виннипух на стене?
показати весь коментар
13.03.2023 16:52 Відповісти
сейчас у многих граждан Украины есть и второй паспорт рефии.
показати весь коментар
13.03.2023 16:52 Відповісти
и чё?
показати весь коментар
13.03.2023 19:02 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 16:53 Відповісти
До сраки йому ваші підозри...
показати весь коментар
13.03.2023 17:06 Відповісти
И от кого же ваши козломордые "чухонцы- богатыри" выгребают *****лей уже год? А, ****, козлмордоватная?
показати весь коментар
13.03.2023 19:06 Відповісти
Странно что заехал так далеко от родной говени😁
показати весь коментар
13.03.2023 22:41 Відповісти
В буцыгарню ****** лет на 15ть.
показати весь коментар
14.03.2023 11:29 Відповісти
 
 