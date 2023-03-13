УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9591 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
1 675 0

Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

13 березня 2023 року окупаційні війська РФ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли міста Авдіївку і Костянтинівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок атак у Авдіївці загинула 46-річна жінка, ще п’ятеро мешканців Костянтинівки - четверо чоловіків і одна жінка отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.

"Руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі. На місцях працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора 01
Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора 02
Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора 03
Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора 04
Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора 05
Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора 06
Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора 07
Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора 08

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори продовжують вживати всі належні та можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.

Автор: 

обстріл (30991) Авдіївка (2342) Офіс Генпрокурора (3438) Костянтинівка (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 