Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

13 березня 2023 року окупаційні війська РФ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли міста Авдіївку і Костянтинівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок атак у Авдіївці загинула 46-річна жінка, ще п’ятеро мешканців Костянтинівки - четверо чоловіків і одна жінка отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.

"Руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі. На місцях працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники", - йдеться у повідомленні.

















За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори продовжують вживати всі належні та можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.