13 913 67

Підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які відправляли на фронт, виявлено у Львові, - Нацполіція. ФОТО

У Львові правоохоронці викрили підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які потім надходили на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які відправляли на фронт, виявлено у Львові, - Нацполіція 01

Правоохоронці встановили, що на території Львова група зловмисників облаштували приміщення під виробництво глушників до зброї, які реалізовували під українським брендом через інтернет-магазини із зазначенням хибних характеристик товару. Надалі глушники потрапляли на фронт, де їх використання під час ведення бойових дій погіршувало точність стрільби та навіть призводило до розриву. На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили й до офіційного виробника, який звернувся до правоохоронців.

Підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які відправляли на фронт, виявлено у Львові, - Нацполіція 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойову частину дрона-камікадзе Shahed 136 знищено на місці падіння в Запоріжжі, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліцейські задокументували факти продажу неякісних глушників та у вересні минулого року провели санкціоновані обшуки. Вилучили майже 200 глушників різного типу, комплектуючі до них, автомат "Калашникова", автомобіль, майже 100 тисяч гривень та документи про грошові перекази.

Підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які відправляли на фронт, виявлено у Львові, - Нацполіція 03

Після проведення комплексу процесуальних заходів та зібраної доказової бази організатору, співорганізатору та двом спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Львів (3149) зброя (7740) підробка (451) Нацполіція (15506)
Дякуючи вам, до речі, ви ж його і кришували
показати весь коментар
13.03.2023 17:54 Відповісти
а потім, напевне, щось не поділили..., все, як завжди...
показати весь коментар
13.03.2023 17:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CAziPOkyzYo Глушитель для АК масляный фильтр.
показати весь коментар
13.03.2023 17:57 Відповісти
Or this. Very cost effective.

https://www.youtube.com/watch?v=ii2qlRx_bRc
показати весь коментар
13.03.2023 18:19 Відповісти
Не знаю насчет бутылки, не пробовал. А масляный фильтр на АР-15, 5,56 НАТО - пробовал. Работает, но одноразовый - на один магазин.
показати весь коментар
13.03.2023 19:02 Відповісти
Салям алейкум. Макс, чекни мой запрос в профиле, а то я тебя потерял, когда у тебя "хвост" в имени появился.
показати весь коментар
13.03.2023 19:04 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, брат. Done.
показати весь коментар
13.03.2023 19:07 Відповісти
Пам"ятаэш простий ізраїльський ? Труба водопровідна, пружина, металеві шайби. Дві різьбові заглушкз отвором под калібр патрону. Можно було ще змінні резинки ствити з проріззю крест на крест. Отвори подіаметру 2-3 мм - штук 7-9. Для особо їбанутих ще сітку вкладали внутрі трубки. От часи були !
показати весь коментар
13.03.2023 18:45 Відповісти
Фонарик Maglite ,(d-size batteries), 34 mm freeze plugs( автомобильные), переходник для резьбы.
показати весь коментар
13.03.2023 19:05 Відповісти
От "збройовий збочинець"!.
А моя Кобра ще мене сварить. Привіт тігрі.
показати весь коментар
13.03.2023 19:18 Відповісти
Наши руки не для скуки. И я вовсе не оружейный извращенец, я так, помаленьку шалю. Вот посмотри на реальных извращенцев

https://www.youtube.com/watch?v=pHKOYu1Sr-4 пулемет-мелкашка с ленточным питанием

Кобре привет
показати весь коментар
13.03.2023 19:30 Відповісти
That's how you mow down the fuckers.
показати весь коментар
13.03.2023 19:50 Відповісти
Yessir.
показати весь коментар
13.03.2023 19:52 Відповісти
ПОЧЕМУ ( !! ) государство НЕ производит , СУКИ золотояйцые ???
показати весь коментар
14.03.2023 00:48 Відповісти
а люди донатять останнє...
показати весь коментар
13.03.2023 17:58 Відповісти
Коли яйця по 17, то по скільки їх купляли в МО? Чиновники знову нідочого?
показати весь коментар
13.03.2023 17:58 Відповісти
Тільки ось таке як тоді розуміти
https://nikvesti.com/ru/news/politics/264910
показати весь коментар
13.03.2023 18:19 Відповісти
ок, тоді де виробництво якісних?

де виробництво снарядів? хоч якесь виробництво?
показати весь коментар
13.03.2023 18:00 Відповісти
Є виробництво якісних. Ці підробки були самі під УКРАЇНСЬКИЙ бренд якісних глушників.
показати весь коментар
13.03.2023 18:32 Відповісти
так, я зрозумів вже)

питання де державне виробництво?
припустимо глушник бійці можуть купити за свої гроші (хоч і не повинні) а снаряди - ні, без свого виробництва ми повністю залежим від партнерів (а вони не завжди поспішають), може час вже починати? все одно доведеться, і плата за втрачений час - життя патріотів
показати весь коментар
13.03.2023 18:37 Відповісти
все заточено під те щоб,
або купувати десь, без тендера, втридорога,
або купувати в умовної арахамії наше, по ціні найкрутіших світових брендів
а виробництво може десь і є, та в них не закуповують бо вкрасти з гуманітарки та продати вигідніше
показати весь коментар
13.03.2023 19:33 Відповісти
Не так давно було
https://novynarnia.com/2018/08/09/poroshenko-urochisto-vidkriv-virobnitstvo-152-mm-artsnaryadiv-u-kiyevi-foto-video/
показати весь коментар
13.03.2023 19:35 Відповісти
Порошенко вже не є нашим президентом, нажаль.
показати весь коментар
13.03.2023 20:05 Відповісти
То може краще було б дати хлопцям можливість взяти дешевий кредит в банку і налагодити нормальне, якісне виробництво?
Наша влада не думає у такому напрямку? Підтримати власних виробників? Чи будемо все життя у Заходу зброю просити?
Мізків вистачає лише на те, щоб "затримати", "провести обшук", "заарештувати"...
показати весь коментар
13.03.2023 18:00 Відповісти
Эти хлопцы гнали голимый контрафакт под маркой известного украинского производителя. Ничем это оправдать нельзя, цель была только одна - срубить деньги на бренде, а там и трава не расти. Те еще уроды...
показати весь коментар
13.03.2023 18:08 Відповісти
Звідки такі подробиці?
показати весь коментар
13.03.2023 18:14 Відповісти
Можливо Ви і маєте певну рацію, але скажіть тоді про відомого українського виробника (українського до рос. автоматів) і чому той виробник не організував виробництво 24х7, а заявляє якісь притензії. Може такий же кустар, але з більшими зв"язками. Для будь якої запчастини потрібен певний вид металу, у кустарів такого може не бути, а люди взялись до роботи і видавали продукцію. А .... кілька штук прийшли у непридатність, роздуло метал, А як же бути з тими мінометами, які виготовлялись у державному концерні і вибухали, люди загинули.... Глушник- це не для постійної стрільби, а для використання в особливих умовах і спеціальних потребах. Цікаво, а коли з глушника " відомого" виробника випустити кілька ріжків, то його не роздує? Видається, що у ДСР відчитались за результат. Може бути як з тими клістронами, що завезли в Україну контрабандою, здуру відкрили провадження, зняли з систем ПВО, викрили агента постачальника, а потім дістали по одному місцю за відсутність мізків...
показати весь коментар
13.03.2023 18:33 Відповісти
Я не знаю какую модель конкретно они подделывали, лично мне больше всего нравится продукция Safari Defense. По цене качеству они лучшие.
показати весь коментар
13.03.2023 19:08 Відповісти
с клистронами очень на предательство тянет и госизмену, а не отсутствие мозгов.
показати весь коментар
13.03.2023 20:03 Відповісти
Эта фирма была в доле с заказчиком,прибыль делили,но решили еще больше поиметь,таким образом и кинули официального представителя.Заказчик и представитель бренда такого не простили
показати весь коментар
13.03.2023 18:16 Відповісти
На вигляд ніби з пресованого картону
показати весь коментар
13.03.2023 18:02 Відповісти
понять и простить .................а **** еще зе-банда может сделать .
показати весь коментар
13.03.2023 18:05 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 18:17 Відповісти
А в своєму оці колоди не бачить.
показати весь коментар
13.03.2023 18:25 Відповісти
глушник не є зброєю, боєвим припасом (це про патрони тощо) чи вибуховою речовиною

годі вже підтиратися законами в прямому ефірі
показати весь коментар
13.03.2023 18:05 Відповісти
Нажаль ще забагато мерзенної погані в Україні яка заробляє на життях українців...
показати весь коментар
13.03.2023 18:07 Відповісти
Президент с самого начала полномасштабной войны должен был отменить мораторий на смертную казнь, все коррупционеры, воры, предатели и такие подонки, как эти производители, должны нести только одно наказание - расстрел!
показати весь коментар
13.03.2023 18:10 Відповісти
скільки карних справ проти наприклад Єрмака?

тому краще не треба
показати весь коментар
13.03.2023 18:19 Відповісти
Так його б розстріляли першим
показати весь коментар
13.03.2023 18:35 Відповісти
Не стоит собственную глупость выносить на всеобщее обозрение.
показати весь коментар
13.03.2023 18:41 Відповісти
А кто будет отвечать за Чонгар? Кто будет отвечать за НЕ ВЫРИТЫЕ окопы ДО 24 февраля??? Или ты мечтаешь сам пострелять, но не допускаешь, что первым же под свою инициативу же и попадешь?) Бойся своих желаний...
показати весь коментар
13.03.2023 18:59 Відповісти
Запомните, запишите и детям передайте, только провокаторы и идиоты могут во время войны вести внутренние разборки, если вы думаете, что один вы такой умный, то вы ошибаетесь, поэтому, включите мозги и оставьте ваши высказывания до нашей победы.
показати весь коментар
13.03.2023 19:12 Відповісти
Сколько уголовных дел заведено против Баканова? Тоже ждать победы? Ты уж сам определись со своими желаниями... То ты призываешь РАССТРЕЛИВАТЬ, а как речь зашла о твоей личной заднице, так сразу и не на часі?)
показати весь коментар
13.03.2023 19:27 Відповісти
Самые главные враги любого государства это воинствующие дураки и идиоты , которые любую нормальную идею превратят в абсурд и хаос.

Извините, но я не разговариваю с глухими и ничего не показываю слепым, так что вы не по адресу пишите.
показати весь коментар
13.03.2023 19:33 Відповісти
Главные враги?))) Я тебе повторяю... БОЙСЯ своих желаний, ведь мы очень быстро можем поменяться ролями))) И будешь потом вопить товарищ сралин произошла чудовищная ошибка))) Такие как ты требовали казни генерала Марченко... А год назад он прикрыл ваши задницы и спас весь Юг... А сто лет назад, точно такие же мудаки как ты, расстреляли полковника Болбочана... Необучаемые идиоты...
показати весь коментар
13.03.2023 20:03 Відповісти
Напрямую не заказывали,а заказывали через фирму-прокладку,все,как обычно.Жадность фирмы-прокладки их и погубила.Козла отпущения нашли,а заказчик не при делах,как всегда
показати весь коментар
13.03.2023 18:13 Відповісти
яйца по 17 можно, а глушители из пластиковых пробок нельзя 😃 ? .... страна дураков
показати весь коментар
13.03.2023 18:13 Відповісти
А по каким каналам они поставляли? Ну не ездили же на линию фронта с контрафактным и продавали бойцам за наличный расчет? Кто то же покупал партиями и отвозил по назначению. С липовыми документами. Кто то эти партии принимал, ставил на баланс, выдавал бойцам.
показати весь коментар
13.03.2023 18:16 Відповісти
Это басни от власти.Покупают не напрямую только ради отката.Это не единичный заказ,оптом всегда заказуют нарямую от производителя
показати весь коментар
13.03.2023 18:20 Відповісти
Если бы были нормальные закупки министерства, то патриотам не приходилось бы покупать всякое дерьмо.
показати весь коментар
13.03.2023 18:17 Відповісти
Завершуючи тему про оклюзійки Рошен
показати весь коментар
13.03.2023 18:19 Відповісти
А помочь людям наладить производство качественных глушителей - слабо? Легче закрыть, оштрафовать и посадить.
показати весь коментар
13.03.2023 18:20 Відповісти
Не будь наивным,заказчик и фирма-прокладка делили откат,но когда официальный представитель понял,что его кинули,тогда и начался движ.Одну из сторон коррупционной схемы тупо кинули на деньги
показати весь коментар
13.03.2023 18:24 Відповісти
дибіли. взялися пиляти глушники, то пиляйте вже якісно...
показати весь коментар
13.03.2023 18:22 Відповісти
..чисто, як аматор, "совєцький стрілок понєволє" зі стандартним щомісячним відстрілом своїх 6-12 - нафіга ак74 глушник?
про стандартний глушник-компенсатор - зрозуміло пояснили ще понад 30 років тому
..і да, не сперечаюся - совєршенству нєт прєдєла.. тільки не на шкоду нагальнішим речам
показати весь коментар
13.03.2023 18:23 Відповісти
Я считаю, что государство могло бы как минимум помочь кулибинам наладить производство глушителей ПРО вариантов. Раз у них руки к глушителям стоят - то накуя рубить из за плеча?
показати весь коментар
13.03.2023 18:23 Відповісти
А хто тоді виробляє якісні ?
показати весь коментар
13.03.2023 18:25 Відповісти
Що можна сказати? Львів завжди уявляли так, що в ньому такого не могло бути від слова взагалі. Уявити складно, що там хімічили з 2014 року.
показати весь коментар
13.03.2023 18:27 Відповісти
це мабуть саме той випадок,коли прибуток від виробництва,став відсутнім ,через відкат,котрий потрібно було заплатити,щоб продовжувати виробництво ,щось на зразок-( завод "байрактар" і вартість "заживлення його енергопостачанням )
показати весь коментар
13.03.2023 19:19 Відповісти
про підозру за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Джерело:

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію - де є таке
незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами - де є таке
якщо є - то виготовлення неякісної продукції !
І то ... яке виробництво , тим більше у нас є 100% якісним
Ней би виготовляли в Україні !!! Що , цікавіше імпортне завозити ?
показати весь коментар
13.03.2023 19:57 Відповісти
Не раскрыта тема языка! На каком языке общались "производители" со Львова, когда делали опасную подделку и на каком языке говорили защитники Украины, которые получили эту гадость?
показати весь коментар
13.03.2023 21:34 Відповісти
 
 