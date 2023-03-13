Підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які відправляли на фронт, виявлено у Львові, - Нацполіція. ФОТО

У Львові правоохоронці викрили підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які потім надходили на фронт.

Правоохоронці встановили, що на території Львова група зловмисників облаштували приміщення під виробництво глушників до зброї, які реалізовували під українським брендом через інтернет-магазини із зазначенням хибних характеристик товару. Надалі глушники потрапляли на фронт, де їх використання під час ведення бойових дій погіршувало точність стрільби та навіть призводило до розриву. На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили й до офіційного виробника, який звернувся до правоохоронців.

Поліцейські задокументували факти продажу неякісних глушників та у вересні минулого року провели санкціоновані обшуки. Вилучили майже 200 глушників різного типу, комплектуючі до них, автомат "Калашникова", автомобіль, майже 100 тисяч гривень та документи про грошові перекази.

Після проведення комплексу процесуальних заходів та зібраної доказової бази організатору, співорганізатору та двом спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.