Підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які відправляли на фронт, виявлено у Львові, - Нацполіція. ФОТО
У Львові правоохоронці викрили підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які потім надходили на фронт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що на території Львова група зловмисників облаштували приміщення під виробництво глушників до зброї, які реалізовували під українським брендом через інтернет-магазини із зазначенням хибних характеристик товару. Надалі глушники потрапляли на фронт, де їх використання під час ведення бойових дій погіршувало точність стрільби та навіть призводило до розриву. На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили й до офіційного виробника, який звернувся до правоохоронців.
Поліцейські задокументували факти продажу неякісних глушників та у вересні минулого року провели санкціоновані обшуки. Вилучили майже 200 глушників різного типу, комплектуючі до них, автомат "Калашникова", автомобіль, майже 100 тисяч гривень та документи про грошові перекази.
Після проведення комплексу процесуальних заходів та зібраної доказової бази організатору, співорганізатору та двом спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
де виробництво снарядів? хоч якесь виробництво?
питання де державне виробництво?
припустимо глушник бійці можуть купити за свої гроші (хоч і не повинні) а снаряди - ні, без свого виробництва ми повністю залежим від партнерів (а вони не завжди поспішають), може час вже починати? все одно доведеться, і плата за втрачений час - життя патріотів
або купувати десь, без тендера, втридорога,
або купувати в умовної арахамії наше, по ціні найкрутіших світових брендів
а виробництво може десь і є, та в них не закуповують бо вкрасти з гуманітарки та продати вигідніше
https://novynarnia.com/2018/08/09/poroshenko-urochisto-vidkriv-virobnitstvo-152-mm-artsnaryadiv-u-kiyevi-foto-video/
Наша влада не думає у такому напрямку? Підтримати власних виробників? Чи будемо все життя у Заходу зброю просити?
Мізків вистачає лише на те, щоб "затримати", "провести обшук", "заарештувати"...
годі вже підтиратися законами в прямому ефірі
тому краще не треба
про стандартний глушник-компенсатор - зрозуміло пояснили ще понад 30 років тому
..і да, не сперечаюся - совєршенству нєт прєдєла.. тільки не на шкоду нагальнішим речам
Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію - де є таке
незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами - де є таке
якщо є - то виготовлення неякісної продукції !
І то ... яке виробництво , тим більше у нас є 100% якісним
Ней би виготовляли в Україні !!! Що , цікавіше імпортне завозити ?