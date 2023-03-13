УКР
7 146 34

У Британії новобранці ЗСУ навчались веденню траншейних бойових дій під керівництвом інструкторів з Австралії. ФОТОрепортаж

Новобранці Збройних Сил України під керівництвом інструкторів Сухопутних військ Австралії завершили тренування з ведення траншейних бойових дій у рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

У Британії новобранці ЗСУ навчались веденню траншейних бойових дій під керівництвом інструкторів з Австралії 01

Зазначається, що навчання познайомило новобранців з тонкощами створення оборонної позиції, оборони та атаки.

У Британії новобранці ЗСУ навчались веденню траншейних бойових дій під керівництвом інструкторів з Австралії 02

"Окопні навчання зосереджені на побудові окопної системи в умовах втоми, разом із координуванням розвідки ворожих позицій і наступального патрулювання. Це передбачає виконання процесу копання та роботу в парах у межах розташування свого індивійдуального окопу. Ми спорадично турбуємо їх протягом ночі, щоб підвищити рівень їхньої втоми та змоделювати ситуації, які вони можуть побачити в найближчі тижні.

У Британії новобранці ЗСУ навчались веденню траншейних бойових дій під керівництвом інструкторів з Австралії 03
У Британії новобранці ЗСУ навчались веденню траншейних бойових дій під керівництвом інструкторів з Австралії 04

Навчання є реалістичним і вимогливим – воно імітує середовище високого стресу та високих ставок, у якому слухачі повинні мати змогу ефективно працювати", - розповів один з австралійських військових інструкторів.

У Британії новобранці ЗСУ навчались веденню траншейних бойових дій під керівництвом інструкторів з Австралії 05

Також дивіться: Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії. ФОТОрепортаж

У Британії новобранці ЗСУ навчались веденню траншейних бойових дій під керівництвом інструкторів з Австралії 06
У Британії новобранці ЗСУ навчались веденню траншейних бойових дій під керівництвом інструкторів з Австралії 07

Австралія (446) Велика Британія (5799) військові навчання (2814) ЗСУ (7935)
Мавіки з гранатами були?

Якщо ні то це так сяк собі.

Звичайно краще чим наш совок, но гірше чим наші ветерани аеророзвідки та ті хто бачили реально ******* війну, а не вчились старій війні з підручника.
показати весь коментар
13.03.2023 23:53 Відповісти
Мавікі рулять.... хоча дехто (один яєчний міністр) каже "весільні дрони".....
показати весь коментар
14.03.2023 00:01 Відповісти
Наші ветерани провели б навчання "траншейних бойових дій" для інструкторів будь-якої армії.
Але, тоді не було б гучних понтів. Та й на дерибан було б менше ресурсів. Тому зрозуміло, навіщо це потрібно владі.
показати весь коментар
14.03.2023 00:01 Відповісти
Там де Британці не "надерібаніш" дуже.
показати весь коментар
14.03.2023 00:02 Відповісти
А Абрамович?
показати весь коментар
14.03.2023 00:23 Відповісти
Він в Лондоні витрачав, а "зарабатывал" в рашці 😂
показати весь коментар
14.03.2023 01:00 Відповісти
Зачем это кацапское бахвальство здесь? Если бы могли, то провели бы. Но не проводят. Значит нет возможности. Тому спасибо австралийским инструкторам, которые обучают украинских солдат навыкам выживания.
показати весь коментар
14.03.2023 01:59 Відповісти
В Австралии?Траншеи?
показати весь коментар
14.03.2023 00:26 Відповісти
судячі з цих траншей по фото вони на багато якісніше та виглядають міцніше ніж більшість окопів які ми бачили на відео із зони бойових дій.
показати весь коментар
14.03.2023 00:41 Відповісти
а з дивана, ого...
показати весь коментар
14.03.2023 01:49 Відповісти
КЛЮЧЕВО СЛОВО БАЧИЛИ
показати весь коментар
14.03.2023 10:51 Відповісти
вогнемети, напалм, хлор..... щось нехватає ще чогось термобаричного... але це вже була б руссофобія ..
показати весь коментар
14.03.2023 01:04 Відповісти
Теоретики вчать практиків.
показати весь коментар
14.03.2023 02:26 Відповісти
А тим часом в Донбасі гинуть найкращі...
показати весь коментар
14.03.2023 07:41 Відповісти
Написано, що вчать новобранців, а не "практиків".
показати весь коментар
14.03.2023 10:23 Відповісти
На паркані теж написано.
показати весь коментар
14.03.2023 10:32 Відповісти
?)
показати весь коментар
14.03.2023 11:18 Відповісти
Ви неправі. Як раз оці хлопці і є мобілізовані без практики перебування на фронті. Ось їх і вчать азам виживання. І після закінчення курсів їх треба перемішувати з боьйовими бригадами, а не робити нові, без досвіду.
показати весь коментар
14.03.2023 12:49 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 17:33 Відповісти
Вы на самом деле такой, или просто выпивши сегодня? Вообще-то это люди, которые воевали в Ираке и Афганистане учат новобранцев, никогда не служивших в армии.
показати весь коментар
15.03.2023 00:04 Відповісти
1. По перше, кожен по собі судить. Тверезість це норма, запам'ятайте. 2. По друге, чудово знаю, як вони воювали в Іраку і в Афганістані. Авіація і артилерія, ідуть вперед, хтось по ним стріляє, відхід, знову авіація і артилерія, а так по колу, доки нікого, хто може стрільнути в їх бік не буде. І диво, навіть знаю, як їх воювання закінчилось. 3. Знаю, що добровольці НАТО, які були в Іраку та Афганістані казали про бої на Донбасі, з тих хто відразу не дременув звідти, коли побачив реалії. 4. Мову вивчи, а потім повчай, чи хоч гугл транслейт опануй, Хеній.
показати весь коментар
15.03.2023 08:21 Відповісти
Во первых, я уже говорил здесь, и еще раз скажу, слушать советы про "выучи мову" я начну, когда кто-нибудь из вас, мудаков-диванных патриотов , предъявит такую же притензию тому парню, который побратимам, под огнем чай принес, или маме Солдата, который перед расстрелом крикнул "Слава Украине!".
А во вторых, как бы они не воевали, а воевали они отлично, опыта у них на много порядков, в математическом смысле, больше, чем у Дмитра, который до вчерашнего дня про армию только по телевизору видел.
показати весь коментар
15.03.2023 22:30 Відповісти
Там сумчатые инструкторы
показати весь коментар
14.03.2023 07:08 Відповісти
Так, інструктори сумчаті і в кільтах, а учні в шароварах.
показати весь коментар
14.03.2023 10:34 Відповісти
А може їм в українців треба вчитись?
показати весь коментар
14.03.2023 08:13 Відповісти
За них не переживайте, вони вчаться. А скарги, що на бойові дії попадають бійці з недостатньою (або взагалі - без) підготовкою - у нас, а не у них.
показати весь коментар
14.03.2023 10:28 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Кейт Миддлтон, она же Принцесса Уэльская, провела 8 марта в Шотландии на тренинге украинских военных по разминированию. Красивое.
показати весь коментар
14.03.2023 10:27 Відповісти
Щось у пані Принцеси форма така... Напіввійськова...
показати весь коментар
14.03.2023 11:58 Відповісти
Форма, шо так сильно відрізняєтся від форми мужика з права?
показати весь коментар
14.03.2023 12:51 Відповісти
Уверяю вас - у нее и у мужика справа есть еще большие различия!
показати весь коментар
14.03.2023 13:30 Відповісти
Я мав на увазі форму.
показати весь коментар
14.03.2023 15:41 Відповісти
Ну она же таки принцесса. И будет не сержантом, а королевой.
показати весь коментар
15.03.2023 00:06 Відповісти
 
 