У Британії новобранці ЗСУ навчались веденню траншейних бойових дій під керівництвом інструкторів з Австралії. ФОТОрепортаж

Новобранці Збройних Сил України під керівництвом інструкторів Сухопутних військ Австралії завершили тренування з ведення траншейних бойових дій у рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Зазначається, що навчання познайомило новобранців з тонкощами створення оборонної позиції, оборони та атаки.

"Окопні навчання зосереджені на побудові окопної системи в умовах втоми, разом із координуванням розвідки ворожих позицій і наступального патрулювання. Це передбачає виконання процесу копання та роботу в парах у межах розташування свого індивійдуального окопу. Ми спорадично турбуємо їх протягом ночі, щоб підвищити рівень їхньої втоми та змоделювати ситуації, які вони можуть побачити в найближчі тижні.





Навчання є реалістичним і вимогливим – воно імітує середовище високого стресу та високих ставок, у якому слухачі повинні мати змогу ефективно працювати", - розповів один з австралійських військових інструкторів.

