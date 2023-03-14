Ворог ударив ракетами по Авдіївці, влучання у промпідприємства та житловий квартал, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує завдавати ударів по території Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку вночі відбувся авіаракетний удар по Авдіївці - три ракети поцілили на територію промислових підприємств, одна у житловий квартал. На ранок росіяни завдали ще одного авіаракетного удару - по Ласточкиному Очеретинської громади. Протягом дня під обстріл потрапило Курахове - пошкоджено парк і будинок.

"На Горлівському напрямку 2 людини загинуло і 7 поранено у Костянтинівці. У місті пошкоджено 18 приватних будинків і 4 багатоповерхівки; ще 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі. 1 людина поранена у Бахмуті, під обстріл потрапив Торецьк - без жертв. У Соледарській громаді поранено 1 людину в Никифорівці, пошкоджено 11 будинків", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку відбувалися обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. У Сіверській громаді пошкоджено адмінбудівлю у Сіверську, гучно було у Серебрянці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по Авдіївці та Костянтинівці, одна людина загинула, п’ятеро поранені, є руйнування, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж











Кириленко також нагадує, що всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 14. .