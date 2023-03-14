Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців. ФОТОрепортаж

Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави.

Про це верховний головнокомандувач Володимир Зеленський написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У минулому - люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією. Зараз - героїчні воїни. І обов’язково настане час - стануть українськими переможцями", - зазначає глава держави.

Він додає, що українські добровольці - ті, хто за покликом серця стали на захист незалежності нашої держави і гідно боронять Україну разом з усіма бійцями наших сил оборони та безпеки.

"Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам'ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава українським добровольцям! Слава Україні!", - резюмує Зеленський.

























