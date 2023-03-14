УКР
3 088 26

Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців. ФОТОрепортаж

Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави.

Про це верховний головнокомандувач Володимир Зеленський написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У минулому - люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією. Зараз - героїчні воїни. І обов’язково настане час - стануть українськими переможцями", - зазначає глава держави.

Він додає, що українські добровольці - ті, хто за покликом серця стали на захист незалежності нашої держави і гідно боронять Україну разом з усіма бійцями наших сил оборони та безпеки.

"Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава українським добровольцям! Слава Україні!", - резюмує Зеленський.

Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців 01
Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців 02
Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців 03
Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців 04
Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців 05
Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців 06
Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців 07
Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців 08
Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців 09
Україна вдячна кожному, хто відчув, що час стати воїном, - Зеленський привітав добровольців 10

Також читайте: Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

Зеленський Володимир (25545) добровольці (961)
+34
14.03.2023 09:16 Відповісти
+26
І це говорить той що чотири рази відкосив. І його за це зробили ''найвеличнішим''.
14.03.2023 09:17 Відповісти
+26
14.03.2023 09:25 Відповісти
14.03.2023 09:16 Відповісти
14.03.2023 09:25 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=1406845622806570 Повістка Зеленському
14.03.2023 09:44 Відповісти
Цікаво,а цій зеленій гниді снться всі ті українці,кого він вбив або з кого він знущається досі?
14.03.2023 09:17 Відповісти
І це говорить той що чотири рази відкосив. І його за це зробили ''найвеличнішим''.
14.03.2023 09:17 Відповісти
Зеленський - це еталон ліцемірства .Своїми договорняками з Путіним і допоміг рашистам вторгнутися в Україну , сотні тисяч убитих українців і на його совісті , хоча про що я ? Хіба може бути совість в брехливої ненажерливої нікчеми ?
14.03.2023 09:19 Відповісти
апсолютно вірно !!! зелене криворагульне стадо запроданців і наркоманів !!!


14.03.2023 09:34 Відповісти
Єрмак має стати трупом або згнити в буцегарні. Вибір за Вами.
14.03.2023 09:42 Відповісти
"І ви нє угадалі ні одной букви!" (С)
14.03.2023 10:05 Відповісти
ЗЕЛЕНИЙ ГАНДОН ДУМАЄ , ЩО ВІН ДИРИЖАБЛЬ ,,,
14.03.2023 09:33 Відповісти
Ухилянт привітав добровольців.
Мародер привітав волонтерів.
Малорос привітав українців.
14.03.2023 09:34 Відповісти
ПРИЦЕПИЛОСЬ ГІВНО ДО ПАРОПЛАВА - "МИ ПЛИВЕМ !!!"
14.03.2023 09:34 Відповісти
Анонімні шавки ОПи почали робити в соцмережах вкиди типу від військових проти генерала Кривоноса.
Пишуть, що вони особисто замінували злітні смуги в Жулянах перед нападом рашистів.
І Кривоноса потрібно саджати, тому що він заливав смугу мастилом.

Коли цих гієн питають як Кривонос разом із своїми соратниками пересувались по Жулянах та "замінованих" злітних полосах, не знаючи схем замінування, гієни зливаються.
14.03.2023 09:39 Відповісти
Але ж тупі ведуться на такі вкиди!
14.03.2023 09:43 Відповісти
Брехлива лицемірна гнида...
14.03.2023 09:42 Відповісти
Чотириразовий Боневтік вітає добровольців... Чи є межа цинізму зеленоєрмаків?
14.03.2023 09:51 Відповісти
Він цих добровольців боїться як чуми !
14.03.2023 10:43 Відповісти
А сколько деток министров и прочих чинуш прочувствовали, что пора стать воином ?
14.03.2023 09:55 Відповісти
Ця **** щей своє очко роздявила!? Чого ж ти, *******, у воїнів крадеш на їжі, економиш на платні, не забезпечуєш воїнів уніформою инші країни передають. Чого так? Все що можеш це масово мародерити та шкіритись у камеру саувна затягана кончіта.
14.03.2023 10:09 Відповісти
А Люся Арестович и Коля Котлета и много др пиз-лов видимо не чувствуют...
А из зелиных друзей и соратников вообще кто то пошёл родину защищать?
Даже у ЕС есть несколько.... Про Юлю не знаю.... И оппоблок тоже....
14.03.2023 10:35 Відповісти
Він завжди говорить одно, думає інше, а робить геть зворотне !
14.03.2023 10:38 Відповісти
Врятувати лейтенанта Баканова
https://www.youtube.com/watch?v=ELXgAWQV1Ew

14.03.2023 10:42 Відповісти
Наробив Клоун біди для краіни і знову 90% рейтинги йому малюють. От тут я уже впадаю в ступор. Невже живу к країні неляканих ідіотів?
14.03.2023 10:50 Відповісти
Бо внас повно розумово відсталих, коли їм продажні ЗМдезинформації вкладають в вуха високі рейтингі, йдуть галасавать как все, а таких третина, а то і більше
14.03.2023 12:19 Відповісти
 
 