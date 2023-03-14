Окупанти укріплюються вздовж траси Маріуполь - Донецьк у районі с. Гранітне, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Військові РФ почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк у районі с. Гранітне та біля віадуку.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк в районі с. Гранітне та біля віадуку, що поєднує траси з Донецька на Бердянськ та Маріуполь. Риють окопи посилено. Ручками.
"Никакой паники нет" тепер і в напрям Донецьку", - написав він.
Пьют укрепляющее?
Разумно!
Гранітне,- найімовірніший напрямок контрнаступу ЗСУ.