Окупанти укріплюються вздовж траси Маріуполь - Донецьк у районі с. Гранітне, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Військові РФ почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк у районі с. Гранітне та біля віадуку.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк в районі с. Гранітне та біля віадуку, що поєднує траси з Донецька на Бердянськ та Маріуполь. Риють окопи посилено. Ручками.

"Никакой паники нет" тепер і в напрям Донецьку", - написав він.

Також дивіться: Біля окупованого Маріуполя лунають вибухи, росіяни підняли авіацію, - Андрющенко. ВIДЕО

Окупанти укріплюються вздовж траси Маріуполь - Донецьк у районі с. Гранітне, - Андрющенко 01
Окупанти укріплюються вздовж траси Маріуполь - Донецьк у районі с. Гранітне, - Андрющенко 02
Окупанти укріплюються вздовж траси Маріуполь - Донецьк у районі с. Гранітне, - Андрющенко 03
Окупанти укріплюються вздовж траси Маріуполь - Донецьк у районі с. Гранітне, - Андрющенко 04

армія рф (18780) Маріуполь (3267) траса (85) Андрющенко Петро (709)
Окупанти укріплюються

Пьют укрепляющее?
Разумно!
14.03.2023 09:40 Відповісти
Мабуть перейшли з Незамерзайки на антифриз
14.03.2023 09:57 Відповісти
Перешли на более концентрированный стекломой.
14.03.2023 11:41 Відповісти
окупанты для себя могилы копают
14.03.2023 11:17 Відповісти
Дебіли
14.03.2023 09:54 Відповісти
Насправді,-досить розумно.
Гранітне,- найімовірніший напрямок контрнаступу ЗСУ.
14.03.2023 10:05 Відповісти
Так, цілком логічно. Є час та ресурси, роблять додаткові рубежі. Таким чином створюють цілі укріпрайони. В критичний момент мають за що чіплятися, виграють час. Це реальна проблема.
14.03.2023 11:08 Відповісти
дурачки, а могли б асфальт ложити і до шашликів готуватися
14.03.2023 10:05 Відповісти
Може, їм, треба дорогу переасфальтувати?...
14.03.2023 10:24 Відповісти
 
 