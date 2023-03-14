"Чекаємо на ЗСУ!": активісти "Жовтої Стрічки" замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти руху "Жовта Стрічка" замальовують російську символіку в окупованому Криму, перетворюючи її на символіку, що символізує скоріше повернення Криму до складу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Жовтра Стрічка". Зокрема, як зазначається, такі дії відбуваються у Гвардійському, Севастополі та Феодосії.
Крім того, активісти проводять акції та розповсюджують інформацію про ситуацію в Криму, нагадуючи про нелегітимність окупації та виражають своє прагнення до відновлення прав України на цих територіях!
Ми знаємо, що багато людей в Криму чекає на Україну.
Але не ризикуйте зайвий раз! Багато відеокамер, багато упоротої вати навколо!