"Чекаємо на ЗСУ!": активісти "Жовтої Стрічки" замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" замальовують російську символіку в окупованому Криму, перетворюючи її на символіку, що символізує скоріше повернення Криму до складу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Жовтра Стрічка". Зокрема, як зазначається, такі дії відбуваються у Гвардійському, Севастополі та Феодосії.

Крім того, активісти проводять акції та розповсюджують інформацію про ситуацію в Криму, нагадуючи про нелегітимність окупації та виражають своє прагнення до відновлення прав України на цих територіях!

Чекаємо на ЗСУ!: активісти Жовтої Стрічки замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна 01
Чекаємо на ЗСУ!: активісти Жовтої Стрічки замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна 02
Чекаємо на ЗСУ!: активісти Жовтої Стрічки замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна 03
Чекаємо на ЗСУ!: активісти Жовтої Стрічки замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна 04
Чекаємо на ЗСУ!: активісти Жовтої Стрічки замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна 05
Чекаємо на ЗСУ!: активісти Жовтої Стрічки замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна 06
Чекаємо на ЗСУ!: активісти Жовтої Стрічки замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна 07
Чекаємо на ЗСУ!: активісти Жовтої Стрічки замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна 08
Чекаємо на ЗСУ!: активісти Жовтої Стрічки замальовують російську символіку у Севастополі та Феодосії і нагадують, що Крим це - Україна 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму до руху опору за тиждень приєдналися понад 250 людей, - "Жовта стрічка". ФОТОрепортаж

Крим (14244) символіка (191) партизани (195)
Топ коментарі
+14
Хлопціі дівчата з Криму! Бережіть себе! Не ризикуйте життям!
Ми знаємо, що багато людей в Криму чекає на Україну.
Але не ризикуйте зайвий раз! Багато відеокамер, багато упоротої вати навколо!
14.03.2023 10:43 Відповісти
+13
Тут так класно, всьо по домашнєму.
14.03.2023 10:54 Відповісти
+10
14.03.2023 10:38 Відповісти
14.03.2023 10:38 Відповісти
Навіть за це там можуть вбити.
показати весь коментар
14.03.2023 10:39 Відповісти
Боже будь ласка бережи цю Стрічку .
показати весь коментар
14.03.2023 11:04 Відповісти
14.03.2023 10:43 Відповісти
14.03.2023 10:54 Відповісти
Одними стрічками і папірцями окупантів з Криму не вижинеш
14.03.2023 11:08 Відповісти
Тому живуть і діють з надією на ЗСУ.
14.03.2023 12:13 Відповісти
Бережіть себе. Бог у поміч
14.03.2023 11:17 Відповісти
 
 