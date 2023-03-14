УКР
Минулої доби морпіхи знищили понад 20 окупантів, ворожу БМП та 3 танки. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 21 окупанта, 1 бойову машину піхоти та 3 танки противника. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби морпіхи знищили понад 20 окупантів, ворожу БМП та 3 танки 01

