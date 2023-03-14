Минулої доби морпіхи знищили понад 20 окупантів, ворожу БМП та 3 танки. ІНФОГРАФІКА
Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 21 окупанта, 1 бойову машину піхоти та 3 танки противника. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
