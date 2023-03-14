УКР
ЗС Литви навчають українських захисників обслуговувати БТР у польових умовах. ФОТОрепортаж

Збройні Сили Литовської Республіки проводять та організовують для військовослужбовців ЗС України курси для механіків по ремонту та обслуговуванню бронетранспортерів M113.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Військовослужбовці Збройних Сил Литовської Республіки навчають теорії, знайомлять з конструкцією броні, механічними вузлами, ремонтом шасі та двигуна як у майстерні, так і в польових умовах", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом не допускати росіян і білорусів до участі в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях

ЗС Литви навчають українських захисників обслуговувати БТР у польових умовах 01
ЗС Литви навчають українських захисників обслуговувати БТР у польових умовах 02
ЗС Литви навчають українських захисників обслуговувати БТР у польових умовах 03
ЗС Литви навчають українських захисників обслуговувати БТР у польових умовах 04

+4
То добре! Бо в полі під обстрілами нема коли сидіть та думать - руки повинні вже знать що робить!
показати весь коментар
14.03.2023 12:11 Відповісти
+4
Vot ecio ******** ucitisia.Sneg tolko segodnia kak rastajel,vcera byla mnogo snega
показати весь коментар
14.03.2023 12:19 Відповісти
+3
********* takze ucit Litve
показати весь коментар
14.03.2023 12:16 Відповісти
Чому Литва може навчити наших снайперів? Де литовські вояки воювали, який у них бойовий досвід? Стріляли по мішенях, та з указочкою на плакатах і макетах в теплих кабінетах? І ці "інструктори" намірені вчити обстріляних , досвічених Воїнів, у котрих за плечами роки війни з виплодками пекла - кацапами?
Хай би самі приїхали під Бахмут, чи десь на правий берег Дніпра та повчилися у Воїнів, як воювати. Бо ще хто-зна як доведеться...
показати весь коментар
14.03.2023 13:36 Відповісти
Вчать не досвідчених Воїнів, а мобілізованих, які зброю бачать вперше у житті.

Дякуємо литовським братам за допомогу!
показати весь коментар
14.03.2023 14:43 Відповісти
"Мобілізованих, що бачать зброю уперше..." - зразу учать снайперській справі? У тебе уява про армію і війну на рівні Мальчіша-Кібальчіша...
показати весь коментар
14.03.2023 17:44 Відповісти
Vojujet imeno i pod Baxmutom litovci.Jest i takije .Tak sto mogli bi i nepisat pro eto
показати весь коментар
14.03.2023 15:23 Відповісти
Vse nasi soldati nauceni po NATO standartam s rozdenija.Amerikansi ili nasi netu raznici.Vojevali oni takze afganistane ,Irake.Tak sto opyt u nix jest bolsoj.
показати весь коментар
14.03.2023 15:41 Відповісти
Ви б не гаяли часу і вчилися в українців, як воювати конкретно з кацапами, а не "по стандартах ". Кацапи не признають жодних норм і стандартів, ні військових, ні гуманітарних, ні моральних. Це добра порада, поки не пізно. Кацапи то не таліби і не гвардія Хусейна : зайдуть - побачиш (ваш НАТО вський досвід "с раждєнія" допоможе вам як мертвому припарка . Не плекайте вологих ілюзій, що надійно заховаєтесь за спини американців - уже невдовзі Америці буде не те, що не до Литви, але й не до Європи взагалі. Подивийся трішки далі свого носа.
PS За допомогу, безумовно, дякуємо, але досвід війни з москалями треба переймати у тих хто конкретно і багато років воює з цією світовою нечистю. І це буде безцінною подякою за допомогу. А ще - як кацапи вдеруться до Литви, то побачиш, що на захисті республіки будуть не американці, і не німці, і не французи... там будуть українці.
показати весь коментар
14.03.2023 18:09 Відповісти
Я не маю стосунку до цих "хрестиків". Але вдячний Вашому Братові і бажаю йому здоров"я.
показати весь коментар
15.03.2023 12:54 Відповісти
 
 