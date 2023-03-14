ЗС Литви навчають українських захисників обслуговувати БТР у польових умовах. ФОТОрепортаж
Збройні Сили Литовської Республіки проводять та організовують для військовослужбовців ЗС України курси для механіків по ремонту та обслуговуванню бронетранспортерів M113.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Військовослужбовці Збройних Сил Литовської Республіки навчають теорії, знайомлять з конструкцією броні, механічними вузлами, ремонтом шасі та двигуна як у майстерні, так і в польових умовах", - йдеться в повідомленні.
Хай би самі приїхали під Бахмут, чи десь на правий берег Дніпра та повчилися у Воїнів, як воювати. Бо ще хто-зна як доведеться...
Дякуємо литовським братам за допомогу!
PS За допомогу, безумовно, дякуємо, але досвід війни з москалями треба переймати у тих хто конкретно і багато років воює з цією світовою нечистю. І це буде безцінною подякою за допомогу. А ще - як кацапи вдеруться до Литви, то побачиш, що на захисті республіки будуть не американці, і не німці, і не французи... там будуть українці.