ЗС Литви навчають українських захисників обслуговувати БТР у польових умовах. ФОТОрепортаж

Збройні Сили Литовської Республіки проводять та організовують для військовослужбовців ЗС України курси для механіків по ремонту та обслуговуванню бронетранспортерів M113.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Військовослужбовці Збройних Сил Литовської Республіки навчають теорії, знайомлять з конструкцією броні, механічними вузлами, ремонтом шасі та двигуна як у майстерні, так і в польових умовах", - йдеться в повідомленні.

