Пам’ять воїнів, полеглих з 2014 року у війні з РФ, вшанували у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 березня, біля Стіни пам’яті загиблих за Україну, розміщеної коло Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, відбулася церемонія вшанування полеглих у російсько-українській війні воїнів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, під час заходу згадували, зокрема, перших добровольців, які після Революції Гідності у березні 2014 року вирушили боронити суверенітет України на сході й не повернулися з бойового завдання. Після хвилини мовчання відбулася панахида за загиблими з 2014 року захисниками країни, учасники заходу запалили лампадки і поклали квіти.

"Відзначення Дня добровольця, особливо під час воєнного стану, є важливим кроком для визнання їхнього внеску в захист Батьківщини. Саме добровольці у непростий для України час дев'ять років тому стали на захист рідної землі. Завдяки їхній мужності та відданості національним інтересам нам удалося зупинити країну-агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу й озброїти українське військо", - зазначає Наталія Харченко, мати загиблого учасника російсько-української війни та Революції Гідності Євгена Харченка, голова ГО "Незламні Матері України".

Читайте: Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна, - Залужний

Організатори заходу: ГО "Незламні Матері України", Національний музей Революції Гідності за участі Національної гвардії України та Свято-Михайлівського Золотоверхого кафедрального собору.

пам’ять (1196) добровольці (961) Богачук Олег (1457)
+12
Світла пам'ять полеглим за вільну Україну, за наше майбутнє. А де той, що мав тут бути першим, той що косив 4 рази?
14.03.2023 12:48 Відповісти
+11
Іванка Дзедзеля мати загиблого воїна

Мені вирвали серце з грудей
І завдали шаленого болю...
Мені ллялися сльози з очей,
А душа божеволіла з горя...

Світ навколо - погас,
Бо у мене забрали світило,
Що мені, увесь час,
У моєму синочку горіло...

Моя рана така,
Що немає рятунку від болю!
Моя доля гірка...
Я щодня божеволію з горя!

Я не бачу небес -
Вони, наче, зійшлися з землею...
Я несу важкий хрест,
Де мій біль досягнув епогею...

Кожен подих - давкий,
Ніби в грудях осунулись стіни...
Ніби камінь важкий
Положили на серця руїни...

Наче серця - нема,
А натомість - суцільная рана...
Я з цим болем сама,
Мабуть легше - ніколи не стане...

І не милий той світ
У якому нема мого сина...
Це життя мого цвіт
І надія й опора , дитина !...

З мене вирвали душу,
Прирекли на одвічні страждання...
Ніщо біль не приглушить -
Даремні усі сподівання...

Я тепер - не живу...
Я тепер, в цьому світі - існую...
Бо кровинку свою -
Не побачу уже...й не почую...
14.03.2023 12:53 Відповісти
+10
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
14.03.2023 13:03 Відповісти
Світла пам'ять полеглим за вільну Україну, за наше майбутнє. А де той, що мав тут бути першим, той що косив 4 рази?
14.03.2023 12:48 Відповісти
воно не тільки косило !!! воно 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



14.03.2023 12:58 Відповісти
14.03.2023 12:53 Відповісти
... Людей не повернути. Слава Героям.
14.03.2023 12:57 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
14.03.2023 13:03 Відповісти
наверно пора организовать воинские кладбища? единый церемониал поховання военнослужащих???
14.03.2023 13:24 Відповісти
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
14.03.2023 13:52 Відповісти
тут не було московських онуфріївських попів
14.03.2023 21:01 Відповісти
 
 