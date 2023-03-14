Пам’ять воїнів, полеглих з 2014 року у війні з РФ, вшанували у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 березня, біля Стіни пам’яті загиблих за Україну, розміщеної коло Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, відбулася церемонія вшанування полеглих у російсько-українській війні воїнів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, під час заходу згадували, зокрема, перших добровольців, які після Революції Гідності у березні 2014 року вирушили боронити суверенітет України на сході й не повернулися з бойового завдання. Після хвилини мовчання відбулася панахида за загиблими з 2014 року захисниками країни, учасники заходу запалили лампадки і поклали квіти.

















































































"Відзначення Дня добровольця, особливо під час воєнного стану, є важливим кроком для визнання їхнього внеску в захист Батьківщини. Саме добровольці у непростий для України час дев'ять років тому стали на захист рідної землі. Завдяки їхній мужності та відданості національним інтересам нам удалося зупинити країну-агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу й озброїти українське військо", - зазначає Наталія Харченко, мати загиблого учасника російсько-української війни та Революції Гідності Євгена Харченка, голова ГО "Незламні Матері України".

Читайте: Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна, - Залужний

Організатори заходу: ГО "Незламні Матері України", Національний музей Революції Гідності за участі Національної гвардії України та Свято-Михайлівського Золотоверхого кафедрального собору.