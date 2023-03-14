Пам’ять воїнів, полеглих з 2014 року у війні з РФ, вшанували у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 березня, біля Стіни пам’яті загиблих за Україну, розміщеної коло Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, відбулася церемонія вшанування полеглих у російсько-українській війні воїнів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, під час заходу згадували, зокрема, перших добровольців, які після Революції Гідності у березні 2014 року вирушили боронити суверенітет України на сході й не повернулися з бойового завдання. Після хвилини мовчання відбулася панахида за загиблими з 2014 року захисниками країни, учасники заходу запалили лампадки і поклали квіти.
"Відзначення Дня добровольця, особливо під час воєнного стану, є важливим кроком для визнання їхнього внеску в захист Батьківщини. Саме добровольці у непростий для України час дев'ять років тому стали на захист рідної землі. Завдяки їхній мужності та відданості національним інтересам нам удалося зупинити країну-агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу й озброїти українське військо", - зазначає Наталія Харченко, мати загиблого учасника російсько-української війни та Революції Гідності Євгена Харченка, голова ГО "Незламні Матері України".
Організатори заходу: ГО "Незламні Матері України", Національний музей Революції Гідності за участі Національної гвардії України та Свято-Михайлівського Золотоверхого кафедрального собору.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мені вирвали серце з грудей
І завдали шаленого болю...
Мені ллялися сльози з очей,
А душа божеволіла з горя...
Світ навколо - погас,
Бо у мене забрали світило,
Що мені, увесь час,
У моєму синочку горіло...
Моя рана така,
Що немає рятунку від болю!
Моя доля гірка...
Я щодня божеволію з горя!
Я не бачу небес -
Вони, наче, зійшлися з землею...
Я несу важкий хрест,
Де мій біль досягнув епогею...
Кожен подих - давкий,
Ніби в грудях осунулись стіни...
Ніби камінь важкий
Положили на серця руїни...
Наче серця - нема,
А натомість - суцільная рана...
Я з цим болем сама,
Мабуть легше - ніколи не стане...
І не милий той світ
У якому нема мого сина...
Це життя мого цвіт
І надія й опора , дитина !...
З мене вирвали душу,
Прирекли на одвічні страждання...
Ніщо біль не приглушить -
Даремні усі сподівання...
Я тепер - не живу...
Я тепер, в цьому світі - існую...
Бо кровинку свою -
Не побачу уже...й не почую...