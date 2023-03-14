"Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати, - Міноборони. ФОТО

Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм.

"З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо", - додали у міністерстві.

