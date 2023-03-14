УКР
"Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати, - Міноборони. ФОТО

Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм. 

"З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо", - додали у міністерстві.

Також читайте: "Укроборонпром" почав виробляти 120-мм міни спільно з країною НАТО. ФОТОрепортаж

Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати, - Міноборони 01

боєприпаси (2356) Міноборони (7678) Укроборонпром (1745)
+26
Те, що при Порошенку, почали випускати 155, 122, та 152 мм снаряди, та розробили і довели до серійних зразків комплекси Вільха, та Нептун, це не хочеш згадати?
показати весь коментар
14.03.2023 13:18 Відповісти
+24
Опять "впервые"? А что тогда был готов производить "Артем"?

показати весь коментар
14.03.2023 13:18 Відповісти
+24
показати весь коментар
14.03.2023 13:20 Відповісти
Так може вже починати виробляти снаряди, там, і для здорових киць, які незабаром прийдуть. Або виробляти, або буде як завжди.
показати весь коментар
14.03.2023 16:12 Відповісти
А старокраматорський завод при 'бариге' шо випускав? Забули
показати весь коментар
14.03.2023 16:28 Відповісти
А нельзя ракеты дальностью несколько сот км начать делать?
показати весь коментар
14.03.2023 16:59 Відповісти
