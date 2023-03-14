"Він не герой! Що він робив у чужій країні?" - росіянку оштрафували на 30 тис. рублів за коментарі під дописом про ліквідованого окупанта. ФОТО

Альметіївський районний суд РФ визнав Лайсан Ахсанову винною у "дискредитації" армії (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) та оштрафував її на 30 тисяч рублів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на idelreal.org.

Згідно з матеріалами справи, 7 січня цього року Лайсан Ахсанова опублікувала під постом "Татарстанець загинув у ході спецоперації" свої коментарі наступного змісту: "Що він робив у чужій країні? Я б ні чоловіка, ні сина не відпустила вбивати людей у ​​чужу країну! Він не герой. Кого він захищав? Свою сім'ю? Маму? До нього увійшли в дім? А ми фашистами зайшли"; "На бійню таких і женуть на забій рашистський уряд. Слава Україні! Героям слава! Ніколи не перемагали фашисти!".

Протокол на неї було складено 28 лютого.

На думку суду, своїми діями Ахсанова "вчинила публічні дії, спрямовані на підрив авторитету та довіри до Збройних сил Російської Федерації". На суді обвинувачена визнала свою провину.

Видання нагадує, що незабаром після озброєного вторгнення на територію України російська влада посилила законодавство. У Росії заводять адміністративні та кримінальні справи проти учасників антивоєнних акцій за новими статтями про "дискредитацію" російської армії та поширення "фейків" про неї, у тому числі в соцмережах. Обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії строковику присудили 7 років за підпал військкомату





