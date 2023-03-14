"Він не герой! Що він робив у чужій країні?" - росіянку оштрафували на 30 тис. рублів за коментарі під дописом про ліквідованого окупанта. ФОТО
Альметіївський районний суд РФ визнав Лайсан Ахсанову винною у "дискредитації" армії (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) та оштрафував її на 30 тисяч рублів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на idelreal.org.
Згідно з матеріалами справи, 7 січня цього року Лайсан Ахсанова опублікувала під постом "Татарстанець загинув у ході спецоперації" свої коментарі наступного змісту: "Що він робив у чужій країні? Я б ні чоловіка, ні сина не відпустила вбивати людей у чужу країну! Він не герой. Кого він захищав? Свою сім'ю? Маму? До нього увійшли в дім? А ми фашистами зайшли"; "На бійню таких і женуть на забій рашистський уряд. Слава Україні! Героям слава! Ніколи не перемагали фашисти!".
Протокол на неї було складено 28 лютого.
На думку суду, своїми діями Ахсанова "вчинила публічні дії, спрямовані на підрив авторитету та довіри до Збройних сил Російської Федерації". На суді обвинувачена визнала свою провину.
Видання нагадує, що незабаром після озброєного вторгнення на територію України російська влада посилила законодавство. У Росії заводять адміністративні та кримінальні справи проти учасників антивоєнних акцій за новими статтями про "дискредитацію" російської армії та поширення "фейків" про неї, у тому числі в соцмережах. Обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення.
Правильно вчинила. Хоробрість хоробрістю, але сідати за грати немає сенсу. Їі вчинок там дуже мало хто зрозуміє.
P.S. Не варто цю жінку називати "росіянкою".
І перше що вони зробили - полізли захоплювати сусідні країни.
Кордони цих республік були зрозумілі всьому світу та світ до останнього був проти розпаду.
Я не кажу що сценарій розпаду неможливий. Я кажу, що він малоймовірний.
З таким же успіхом ми можемо казати, що якась частина України може відвалитися, бо там немає назви Україна.
>>Наскільки ймовірний був розпад СРСР в червні 1991?
я думаю, що розпад був малоймовірним але для нього вистачало достатньо передумов. Він стався, в основному з мого розуміння, через переляк комуністів республік щодо насліків процесів в рф.
Я не бачу на зараз взагалі якихось передумов та географічних можливостей частин рфії існувати окремо. Чим довше буде війна, тим тих небагатьох сил, що могли б бути сепаратними буде ставати меньше. Щось може відколотись. Але прораховуючи наслідки в залежності від розміру та географії - воно скоріш за все прийде назад.
Але ще раз - там є чіткі географічні та національні передумови, яких суттєво меньше в рфії. А ті що є - вони інші.
Я згоден, що речі, які я кажу, можуть здаватися такими, що протирічать.
Але так виглядають факти - вони не обов'язково мають вишиковуватись в шеренгу. І вочевидь, ви ************** від твердження про розпад, а я намагаюсь вийти з ваги фактів та їх вплив на результат, для прорахунку цього результату.
Рфія суттєво відрізняється по багатьох параметрах від імперій, що я перелічив вище. І на зараз національний фактор зменьшується з жахливою швидкістю прям у нас на очах.
Я виходжу з іншої траекторії ніж ви. Головний тренд світу на наступні 25-50 років це протистояння авторитарних держав проти демократій. І я сподіваюсь, що демократії переможуть. Інакше ми всі гарантовано закінчимося і наступними хто там буде - єноти напевно.
В цьому проміжку часу та з тими факторами що зараз суттєво посилюються - вплив центробіжних сепаратних сил по національній різниці мінімальний на мою думку.
А після перемоги демократій вже буде не важливо для нас яка буде рфія. Мало того - нам перестане бути це важливо як тільки нас візьмуть до нато.
Найбільш ймовірний сценарій для рфії, якщо ми всі не загинемо - це перетворення на справжню федерацію з унітарної держави що є на зараз з дуже великим рівнем автономії. Все що відколиться та не повернеться - буде з'їдене китаєм в тому чи іншому вигляді.
Ось в мене є сумніви в тому, що ці частини цього захочуть.
Нехай там буде газ та нафта - як вони це будуть продавати в європу?
Вони можуть вступити в нато?
А нато - ядерна парасолька. Або країна потрапляє під нею та існує спокійно, або під іншу парасольку - рфія.
Навіть китай прагне сховатись під російську ядерну парасольку.
А масовість їм була не властива навіть в травоїдні часи.
Та й мені зрозуміло чому - їм все подобалось в своїй більшості.
Там в московії чимось чи помазано чи опромінюють - навіть українці, що приїхали з мого рідного міста починали всіх ненавидіти на батьківщині та розповідати як їм подобається влада...
Хоча, може вони нарешті там стали тими, ким хотіли все життя...
Потрібно чесно казати - москвичів все влаштовує. 40 тис це навіть не 1%
Для того, щоб завалити путіна - потрібно не меньше половини населення москви на площах. Саме москви. Навіть якщо всюди повиходять всі міста а в москві нікого - нічого не буде.
То він мені ще декілька років тому казав "Мій дід сталіна поважав. Сталін був гарним менеджером".
І це пропри безліч доказів, наукових досліджень та порівнянь шляху розвітку з Японією, що варіант сталіна був, м'яко кажучи жахливим.
Таким людям всі аргументи до одного місця...
Фільм український,ще при "совкє"знімали. Київнаучфільм.
Чим це не виправдання? Мені влом щось шукати, хай буде плоска.
Давайте будемо чесними - нам в Україні теж було в більшості пофігу коли війська в Афганістан вводили. З протестів залишилось лише декілько меморіалів про самоспалення на Хрещатику...
Вони зараз майже нічим не відрізняються від нас тоді...
Зайшов, щоб написати таке ж.
Это должно стать популярным мемом и фразой под каждой пропагандой от РФ.