13 319 57

"Він не герой! Що він робив у чужій країні?" - росіянку оштрафували на 30 тис. рублів за коментарі під дописом про ліквідованого окупанта. ФОТО

Альметіївський районний суд РФ визнав Лайсан Ахсанову винною у "дискредитації" армії (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) та оштрафував її на 30 тисяч рублів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на idelreal.org.

Згідно з матеріалами справи, 7 січня цього року Лайсан Ахсанова опублікувала під постом "Татарстанець загинув у ході спецоперації" свої коментарі наступного змісту: "Що він робив у чужій країні? Я б ні чоловіка, ні сина не відпустила вбивати людей у ​​чужу країну! Він не герой. Кого він захищав? Свою сім'ю? Маму? До нього увійшли в дім? А ми фашистами зайшли"; "На бійню таких і женуть на забій рашистський уряд. Слава Україні! Героям слава! Ніколи не перемагали фашисти!".

Протокол на неї було складено 28 лютого.

На думку суду, своїми діями Ахсанова "вчинила публічні дії, спрямовані на підрив авторитету та довіри до Збройних сил Російської Федерації". На суді обвинувачена визнала свою провину.

Видання нагадує, що незабаром після озброєного вторгнення на територію України російська влада посилила законодавство. У Росії заводять адміністративні та кримінальні справи проти учасників антивоєнних акцій за новими статтями про "дискредитацію" російської армії та поширення "фейків" про неї, у тому числі в соцмережах. Обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії строковику присудили 7 років за підпал військкомату

Він не герой! Що він робив у чужій країні? - росіянку оштрафували на 30 тис. рублів за коментарі під дописом про ліквідованого окупанта 01
Він не герой! Що він робив у чужій країні? - росіянку оштрафували на 30 тис. рублів за коментарі під дописом про ліквідованого окупанта 02
Він не герой! Що він робив у чужій країні? - росіянку оштрафували на 30 тис. рублів за коментарі під дописом про ліквідованого окупанта 03

+53
Яйця у Лайсан більші, ніж у багатьох чоловіків.
14.03.2023 13:55 Відповісти
+31
А ильдар стукачком оказался. Пля, это ж надо было - стуканул на бабу из-за постика в телеге (или где там). Ох и мужЫк, ох и херой.
14.03.2023 13:57 Відповісти
+26
Она храбрая женщина. Очень удивительно что эти твари её не закрыли
14.03.2023 14:00 Відповісти
Адекватным,той горстке,на расее не место,либо замучают в тюрьмах либо грохнут
14.03.2023 13:59 Відповісти
Штрафуйть лише на 30 тисяч рублів. Навіть блогерів, які роками таку бочку на ху#ла катять такі штрафи виписують, як наприклад Волхонському.
14.03.2023 14:03 Відповісти
/На суді обвинувачена визнала свою провину/
Правильно вчинила. Хоробрість хоробрістю, але сідати за грати немає сенсу. Їі вчинок там дуже мало хто зрозуміє.
P.S. Не варто цю жінку називати "росіянкою".
14.03.2023 14:31 Відповісти
Хтось припускає, що розвал росії почнеться з Кавказу, хтось що з Далекого Сходу, а реальніше за все лінія розвалу пройде Поволжжям і Передураллю - Татарстан і Башкортостан. Кавказці вони більше вміють гнути пальці, а промисловості, як основи незалежності, у них немає. А у татар і башкир є, і промисловість, і наука, і наукові установи
14.03.2023 14:04 Відповісти
передумов до розпаду московії мінімум. Вони вперше за останні сотні років за свою історію опинились практично в національній державі, в якії росіян десь 80%.

І перше що вони зробили - полізли захоплювати сусідні країни.
14.03.2023 14:07 Відповісти
Що таке росіяни? Ерзя+мордва, вепси +чудь, татари+марійці?
14.03.2023 14:15 Відповісти
так, всі ці полонені маленькі народи, та винищені за сотні років та заселені тим, що вони називають "росіяни". До того ж, це ще починаючи з Великого Новгороду. А там така держава була, що нічим не поступалася Кіївській Русі. І що ми зараз про нього знаємо окрім назви?
14.03.2023 14:28 Відповісти
Ті, хто об'єднані спільною мовою, і пов'язаною з цією мовою культурою. Нація московитів, що об'єднує асимільовані етноси, існує. Тому буряти воюють за "рускій мір".
14.03.2023 14:32 Відповісти
немає значення хто вони там по національності,ти будь-кого з них запитай хто він,і почуєш у відповідь "я рузге",хуйло дуже знатно прорідив і Кавказ і Сибір,тому так рашка все більше стає мононаціональною і УНІТАРНОЮ державою,а так з чого б їй розвалюватись?
14.03.2023 14:32 Відповісти
то знайди хоч одне територіальне утворення на території кацапії зпівзвучне з "росія"
14.03.2023 14:18 Відповісти
і що це змінить? При розвалі срср розпад був по великим республікам, які навіть в конституцію були записані як окремі одиници та мали місце в ООН та змогли функціонувати окремо.

Кордони цих республік були зрозумілі всьому світу та світ до останнього був проти розпаду.

Я не кажу що сценарій розпаду неможливий. Я кажу, що він малоймовірний.

З таким же успіхом ми можемо казати, що якась частина України може відвалитися, бо там немає назви Україна.
14.03.2023 14:34 Відповісти
до чого ці маніпуляції? В ООН був 1 СРСР+2 Республіки. Розвалилось на 15 частин. Наскільки ймовірний був розпад СРСР в червні 1991?
14.03.2023 14:42 Відповісти
які маніпуляції? Я наводжу факти. Так, дві республіки + СРСР були засновниками ООН, інші 12 всилу розміру або географічного розташування змогли існувати самостійно.

>>Наскільки ймовірний був розпад СРСР в червні 1991?

я думаю, що розпад був малоймовірним але для нього вистачало достатньо передумов. Він стався, в основному з мого розуміння, через переляк комуністів республік щодо насліків процесів в рф.

Я не бачу на зараз взагалі якихось передумов та географічних можливостей частин рфії існувати окремо. Чим довше буде війна, тим тих небагатьох сил, що могли б бути сепаратними буде ставати меньше. Щось може відколотись. Але прораховуючи наслідки в залежності від розміру та географії - воно скоріш за все прийде назад.
14.03.2023 15:11 Відповісти
якщо не бачите протиріч у власних твердженнях та не розумієте що для будь якої імперії розпад це її логічний та невідворотній шлях, я не наполягаю...
14.03.2023 15:19 Відповісти
я дивлюсь на факти. Так, я згоден з вами, що розпад імперії це її логічний шлях. Ми це побачили на прикладі Франції, Британії, Іспанії та Португалії. Також ми побачили на прикладі Британії та Іспанії наскільки важкий розвід частин, що з'єднані географічно.

Але ще раз - там є чіткі географічні та національні передумови, яких суттєво меньше в рфії. А ті що є - вони інші.

Я згоден, що речі, які я кажу, можуть здаватися такими, що протирічать.
Але так виглядають факти - вони не обов'язково мають вишиковуватись в шеренгу. І вочевидь, ви ************** від твердження про розпад, а я намагаюсь вийти з ваги фактів та їх вплив на результат, для прорахунку цього результату.

Рфія суттєво відрізняється по багатьох параметрах від імперій, що я перелічив вище. І на зараз національний фактор зменьшується з жахливою швидкістю прям у нас на очах.

Я виходжу з іншої траекторії ніж ви. Головний тренд світу на наступні 25-50 років це протистояння авторитарних держав проти демократій. І я сподіваюсь, що демократії переможуть. Інакше ми всі гарантовано закінчимося і наступними хто там буде - єноти напевно.

В цьому проміжку часу та з тими факторами що зараз суттєво посилюються - вплив центробіжних сепаратних сил по національній різниці мінімальний на мою думку.

А після перемоги демократій вже буде не важливо для нас яка буде рфія. Мало того - нам перестане бути це важливо як тільки нас візьмуть до нато.

Найбільш ймовірний сценарій для рфії, якщо ми всі не загинемо - це перетворення на справжню федерацію з унітарної держави що є на зараз з дуже великим рівнем автономії. Все що відколиться та не повернеться - буде з'їдене китаєм в тому чи іншому вигляді.
Ось в мене є сумніви в тому, що ці частини цього захочуть.
14.03.2023 15:45 Відповісти
Згодна з вами. Башкіри і татари - пристойні й адекватні . порядні люди. На *крайнєм сєвєрє*. де працювала в роки *савєтов* було дуже багато з тих країв. Ніяк не зрівняти з росіянами.
14.03.2023 14:13 Відповісти
Башкири і татари теж росіяни. Башкирами і татарами вони будуть, коли спроможуться на свої національні держави, де не буде обов'язковим до вивчення "общєпанятний". А Ви кого називаєте "росіянами"?
14.03.2023 14:48 Відповісти
тримаю кулаки за Казань вже 9 років...
14.03.2023 14:17 Відповісти
подивився на карту - от скажіть мені, нехай вони відділилися. Як новостворена країна розміром в декілька Українських областей, що затиснена між іншими регіонами рфії буде влаштовувати свій захист від раісії, та самостійно функціонувати?

Нехай там буде газ та нафта - як вони це будуть продавати в європу?

Вони можуть вступити в нато?
14.03.2023 15:01 Відповісти
мене цікавить розвал країни агресора, як будуть виживати її уламки то їхня проблема. Китай прийде на допомогу... і НАТО тут до чого?!
14.03.2023 15:09 Відповісти
ну мене, як і вас цікавить розвал, а їх будуть цікавити наслідки і так - вплив китаю.

А нато - ядерна парасолька. Або країна потрапляє під нею та існує спокійно, або під іншу парасольку - рфія.

Навіть китай прагне сховатись під російську ядерну парасольку.
14.03.2023 15:18 Відповісти
хіба російську армію можна ще більше дискредитувати, ніж вона сама себе вже дискридитувала?? Куди вже більше!
14.03.2023 14:04 Відповісти
як не прикро це констатувати, але ця Лайсан і незначна, за мірками нинішньої федерації їй подібних, подібними заявами навпаки допомагють цьому кривавому путенському режиму, фінансуючи його тими штрафами. якщо хочуть вони там щось змінити, потрібно виходити масово на вулиці і ******* ту владу. краще змінити владу в країні і мати шанс на якесь майбутнє, ніж здохнути в Україні десь під Вугледаром за палац і золотий унітаз путєна і кабаїхи.
14.03.2023 14:05 Відповісти
нажаль, вони дотягли вже до такої ручки що виходити вже запізно.

А масовість їм була не властива навіть в травоїдні часи.

Та й мені зрозуміло чому - їм все подобалось в своїй більшості.

Там в московії чимось чи помазано чи опромінюють - навіть українці, що приїхали з мого рідного міста починали всіх ненавидіти на батьківщині та розповідати як їм подобається влада...

Хоча, може вони нарешті там стали тими, ким хотіли все життя...
14.03.2023 14:14 Відповісти
Дивіться, в 2014 одразу після анексії Криму Нємцов у москві двічі виводив по 20-40 тисяч на мітинг! Де ці всі люди зараз? Ну ок, деякі виїхали, Нємцова вбили, але більшість залишилася у москві!
14.03.2023 14:22 Відповісти
звісно залишилась в москві. Скільки це 20-40 тис на 10 млн чи скільки там в них? Подивіться на Тбілісі, скільки їх вийшло за декілька днів? Київ, скільки нас вийшло в перші вихідні після побиття студентів?

Потрібно чесно казати - москвичів все влаштовує. 40 тис це навіть не 1%

Для того, щоб завалити путіна - потрібно не меньше половини населення москви на площах. Саме москви. Навіть якщо всюди повиходять всі міста а в москві нікого - нічого не буде.
14.03.2023 14:43 Відповісти
Гідний поступок. Мабуть тому, що все-таки вона не росіянка, а татарка! That makes difference...
14.03.2023 14:05 Відповісти
100%
14.03.2023 14:37 Відповісти
нажаль, таких нещасних людей там одиниці.
14.03.2023 14:05 Відповісти
Альметьевск уральская губерния ектеринбурская обл..тг.. вк..там все шито крито...
14.03.2023 14:09 Відповісти
30 000 рублєй - це менше 500 баксів... Цікаво, чому ж так не виступає русская багєма, для яких 500 баксів - фігня. Ото лиш Ахеджакова і Шевчук не побоялися і заплатили штраф! А де ці всі ліберали? Ну ладно, ті, що виїхали, виступають регулярно, а ті, що залишилися?
14.03.2023 14:10 Відповісти
може тому, що на другий та третій виступ там вже не 500 баксів?
14.03.2023 14:16 Відповісти
Ну то хай хоча б по одному разу виступлять для початку...
14.03.2023 14:19 Відповісти
чого їм виступати? Я так розумію всім, хто не виступає - все подобається. А тим, хто виступає, типу Галкіна, Пугачової, Ахеджакової - нічого не заважає. Ні палаци в московії, ні втрата роботи.
14.03.2023 14:25 Відповісти
Ну не зовсім так - приміром, Louna чи Anakondaz до 24 лютого приїжджали сюди і навіть на фесті на коліна ставали - просили вибачення за дії *****. А після 24.02 язики в дупу засунули...
14.03.2023 14:28 Відповісти
ну значить бабло перемогло.
14.03.2023 14:45 Відповісти
не все получают такие бабки что бы каждый день по 500 платить, а значит посадят и семью сгнобят. Это режим кацапский.
14.03.2023 16:43 Відповісти
Я про "звьозд",в першу чергу...
14.03.2023 17:10 Відповісти
для "багєми" не 500 руб мають значення, а заборона на професійну діяльність, що несе в себе не отримання мільйоних гонорарів, що й бачимо на прикладі усіх хто проти путлєра
14.03.2023 14:20 Відповісти
Ну Пугачова з Галкіним, Макаревич, БГ чи там Земфіра виїхали, то у них зараз явно з концертною діяльністю не фонтан... Так, вони виступають в Ізраїлі чи США, але масштаби концертів і заробітки явно вже не ті!
14.03.2023 14:23 Відповісти
зато кроваві діти не сняться вночі
14.03.2023 14:32 Відповісти
ви погано обізнані..концертів в них дохуа...США, Німеччина, країни Балтії...У Земфіри, наприклад 11 березня в ОАЕ був...Жирку в них вистачає, поточний стан концертної діяльності дозволяє жити не тужити...про команду трохи важчє...
14.03.2023 14:45 Відповісти
Фундаментальний вислів - "жирку вистачає"...
14.03.2023 14:59 Відповісти
Одиниці але давіть під впливом тотальної гебельсовській пропаганді, думають правильно. Мужня жінка. Бажаю побачити їй розвал імперії зла і розцвіт її народу.
14.03.2023 14:14 Відповісти
як на мене ті всі казки про прпаганду - виправдання. Доказів - повний інтернет. Особісто знаю чувака, що переїхав в московію з України, мого рідного міста, з ним навчався в школі...

То він мені ще декілька років тому казав "Мій дід сталіна поважав. Сталін був гарним менеджером".

І це пропри безліч доказів, наукових досліджень та порівнянь шляху розвітку з Японією, що варіант сталіна був, м'яко кажучи жахливим.

Таким людям всі аргументи до одного місця...
14.03.2023 14:21 Відповісти
Хоч і є особисті якості але пропаганда теж діє і накриває кожного окремо так і маси. Доказ- савейська імперія, третій рейх. Проти війни в Афганістані, нападу на Чехословаччину протестували одиниці з 263 млн. Активність в неті відсліжується і доказується. Щодо персон - гауляйтер балицький - нащадок ката українського народу, вмирати має довго і без юридичних оцінок.
14.03.2023 14:35 Відповісти
Колись бачів по тєлєку чудовий науково-документальний фільм про дію пропаганди та прихованої маніпуляції на пересічну людину. 85% людей абсолютно підвласні навіюванню(сугестія). Страшна річ,сатанінська.
Фільм український,ще при "совкє"знімали. Київнаучфільм.
14.03.2023 15:14 Відповісти
на тих, хто не хоче доказів шукати - напевно діє. Я не сумніваюсь що в масі люди будуть і в пласку землю вірити, якщо це по телєку покажуть.

Чим це не виправдання? Мені влом щось шукати, хай буде плоска.

Давайте будемо чесними - нам в Україні теж було в більшості пофігу коли війська в Афганістан вводили. З протестів залишилось лише декілько меморіалів про самоспалення на Хрещатику...

Вони зараз майже нічим не відрізняються від нас тоді...
14.03.2023 14:50 Відповісти
Добре, що є нормальна і адекватна людина у мокші, яка не підтримує злочини пуйла, погано - що лише одна на всю мокшанію.
14.03.2023 14:24 Відповісти
+1.
Зайшов, щоб написати таке ж.
14.03.2023 14:37 Відповісти
Ну вона не одна точно, але їх загальна кількість на загальному фоні щось на рівні статистичної похибки, і я саме про тих, хто не бояться казати вголос проти війни.
14.03.2023 14:44 Відповісти
Вона не сруска, а татарка, тому у неї в голові є мізки які можуть думати.
14.03.2023 14:26 Відповісти
"Он не герой! Что он делал в чужой стране?"
Это должно стать популярным мемом и фразой под каждой пропагандой от РФ.
14.03.2023 15:40 Відповісти
14.03.2023 23:28 Відповісти
 
 