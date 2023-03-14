УКР
Чергову поплічницю агресора, яка "зливала" ворогу дані про переміщення ЗСУ, затримали на Куп’янщині, - прокуратура. ФОТО

42-річній мешканці Куп’янського району, яка передавала ворогу інформацію про переміщення, рух, розташування ЗСУ, повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, мешканка с. Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику ЗС РФ інформацію про переміщення українських військ. Отримані дані ворог надалі використовував для завдання ударів по Куп’янщині", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чергову поплічницю агресора, яка зливала ворогу дані про переміщення ЗСУ, затримали на Куп’янщині, - прокуратура 01Чергову поплічницю агресора, яка зливала ворогу дані про переміщення ЗСУ, затримали на Куп’янщині, - прокуратура 02

на гіляку запроданку !!!
14.03.2023 14:07 Відповісти
А їх ще тьма, любителів руззкого міра
14.03.2023 14:10 Відповісти
та да. І вони тягнуться один до одного. Бо "классово блізкіє": до Києва приїхав російський режисер Олександр Молочніков - він планує знімати ігрову короткометражку про дітей з Бахмута
14.03.2023 14:22 Відповісти
Ставь лайк, если думаешь, что она отделается условным сроком.
14.03.2023 14:11 Відповісти
Так это уже вопросы не к ней, а к нашим нелюстрированным судьям и до сих неадекватному войне уголовному законодательству, привет полудепутатам
14.03.2023 14:16 Відповісти
давно помічено, що всі колаборантки з телефонами тупіші за курей.
Краще було би замість цієї частки наслення дійсно мати таку ж кількість курей. Було би менше горя і більше користі.
14.03.2023 14:15 Відповісти
taki da 👍
14.03.2023 14:33 Відповісти
Біосміття... На пошив спецодягу її без відпусток за колючий дріт, років на 15, бажано десь у виправну колонію у львівській області, хай мову вивчає серед душогубиць
14.03.2023 14:47 Відповісти
нужно менять законы и вносить изменения в Конституцию. Лишения гражданства или забрать загранпаспорт. Что то нужно делать, ну какие они граждане?
14.03.2023 16:48 Відповісти
 
 