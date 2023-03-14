Чергову поплічницю агресора, яка "зливала" ворогу дані про переміщення ЗСУ, затримали на Куп’янщині, - прокуратура. ФОТО
42-річній мешканці Куп’янського району, яка передавала ворогу інформацію про переміщення, рух, розташування ЗСУ, повідомили про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, мешканка с. Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику ЗС РФ інформацію про переміщення українських військ. Отримані дані ворог надалі використовував для завдання ударів по Куп’янщині", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.
Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Краще було би замість цієї частки наслення дійсно мати таку ж кількість курей. Було би менше горя і більше користі.