Ексчиновниця "Укрпошти" в Лимані збирала для росіян персональні дані українців, які залишилися в окупації, - СБУ. ФОТО
Колишня посадовиця одного з відділень "Укрпошти" добровільно пішла на співпрацю з російськими окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що жінка приєдналася до лав місцевої окупаційної "адміністрації".
"Там її призначили очільницею "відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення днр". Перебуваючи на "посаді" колаборантка збирала персональні дані громадян, які передавала російським окупантам. Примушувала пенсіонерів та пільговиків переводити соцвиплати під "російську юрисдикцію", - йдеться в повідомленні.
Після звільнення Лиману вона намагалася переховуватись від правосуддя і навіть повернулась на попереднє місце роботи в Укрпошту. Втім співробітники СБУ встановили факти колабораційної діяльності поплічниці ворога і затримали її.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Чино́вник в Русском царстве и Российской империи - лицо мужского пола, имеющее чин, и состоящее на статской (гражданской) или придворной службе. В настоящее время - обиходное название государственного служащего.
В Украине работники Укрпочты не имеют статус госслужащего