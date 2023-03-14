УКР
Ексчиновниця "Укрпошти" в Лимані збирала для росіян персональні дані українців, які залишилися в окупації, - СБУ. ФОТО

Колишня посадовиця одного з відділень "Укрпошти" добровільно пішла на співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що жінка приєдналася до лав місцевої окупаційної "адміністрації".

"Там її призначили очільницею "відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення днр". Перебуваючи на "посаді" колаборантка збирала персональні дані громадян, які передавала російським окупантам. Примушувала пенсіонерів та пільговиків переводити соцвиплати під "російську юрисдикцію", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення Лиману вона намагалася переховуватись від правосуддя і навіть повернулась на попереднє місце роботи в Укрпошту. Втім співробітники СБУ встановили факти колабораційної діяльності поплічниці ворога і затримали її.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито 8 прокремлівських агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ексчиновниця Укрпошти в Лимані збирала для росіян персональні дані українців, які залишилися в окупації, - СБУ 01
Ексчиновниця Укрпошти в Лимані збирала для росіян персональні дані українців, які залишилися в окупації, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (13381) Донецька область (9652) Лиман (238) колабораціонізм (1200)
Топ коментарі
+6
на гіляку запроданку кацапську !!!!
14.03.2023 14:18 Відповісти
+5
ще одна тупа курка.
14.03.2023 14:17 Відповісти
+5
14.03.2023 14:24 Відповісти
Таку погань треба розбирати на органи (нехай хоч якусь користь принесуть), а як хворе - то на корм для тварин.
14.03.2023 14:21 Відповісти
14.03.2023 14:24 Відповісти
не тільки він, але усі зе 2.5 роки всіляко співпрацюволи з ворогом, дивлячись ***** в дупу та були готові здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



14.03.2023 16:32 Відповісти
з нашими судами-вже кавою пригостили і бобіком додому завезли з вибаченнями
14.03.2023 14:29 Відповісти
тп....
14.03.2023 14:57 Відповісти
От **** продажна.
14.03.2023 15:50 Відповісти
почтальонша - чиновница?
14.03.2023 15:51 Відповісти
Прошу прощения, Новичёк на Цензоре?
Чино́вник в Русском царстве и Российской империи - лицо мужского пола, имеющее чин, и состоящее на статской (гражданской) или придворной службе. В настоящее время - обиходное название государственного служащего.
В Украине работники Укрпочты не имеют статус госслужащего
14.03.2023 18:36 Відповісти
Таким курвам потрібно одразу виносити вирок "довічно" ....
14.03.2023 16:47 Відповісти
Хоч підозрою "налякали"?
14.03.2023 18:17 Відповісти
 
 