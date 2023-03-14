Повідомлено про підозру так званому очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини, причетному до депортації українських дітей в РФ, - СБУ

Служба безпеки системно викриває і документує злочини керівників окупаційних органів у тимчасово захоплених районах півня та сходу України.

У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру так званому "міністру транспорту Херсонської області РФ". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником є громадянин РФ, який у травні минулого року отримав "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині регіону.

"На цій "посаді" він виконував завдання Москви щодо перелаштування місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань країни-агресора на південному фронті. Крім цього, він є одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини Херсонщини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів", - йдеться у повідомленні.

Також під його керівництвом загарбники тоннами вивозили морськими суховантажами українське зерно до РФ.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

- ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).

Наразі фігурант перебуває у тимчасово окупованому Скадовську.

Втім співробітники СБУ знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники і слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.