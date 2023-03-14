УКР
$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Затримано заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час передачі документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

​"За даними слідства, полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов за мобілізацією та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

​Вартість своїх послуг посадовець оцінив у $9 тис. ​Його затримали після передачі документів та одержання коштів.

​Під час обшуків, проведених за місцем проживання чиновника, вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин РФ, зброю та грошові кошти. ​Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

​Також вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у тому числі серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівника кадрового підрозділу батальйону тероборони викрито на хабарі: вимагав понад 1,2 млн грн за переведення 14 воїнів з фронту до тилу, - Офіс генпрокурора. ФОТО

$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора 01
$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора 02
$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора 03
$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора 04
$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора 05
$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора 06
$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора 07
$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора 08
$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора 09

хабар (4789) Міноборони (7678) Офіс Генпрокурора (3438)
+8
Поки той чиновник не буде під Бахмутом, нічого в Україні не зміниться.
показати весь коментар
14.03.2023 16:58 Відповісти
+6
когда суд и лишения все нажитого "непосильным" трудом?
показати весь коментар
14.03.2023 16:54 Відповісти
+6
От же ж падло...
показати весь коментар
14.03.2023 16:54 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 16:53 Відповісти
когда суд и лишения все нажитого "непосильным" трудом?
показати весь коментар
14.03.2023 16:54 Відповісти
От же ж падло...
показати весь коментар
14.03.2023 16:54 Відповісти
Затримано заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України Джерело:
показати весь коментар
14.03.2023 16:55 Відповісти
а вони заробляють...
показати весь коментар
14.03.2023 16:57 Відповісти
Курва при погонах! В хату його до опущених.
показати весь коментар
14.03.2023 16:58 Відповісти
Поки той чиновник не буде під Бахмутом, нічого в Україні не зміниться.
показати весь коментар
14.03.2023 16:58 Відповісти
для Бахмуту краще якщо його там не буде
показати весь коментар
14.03.2023 17:43 Відповісти
Як м'ясо піде.
показати весь коментар
14.03.2023 19:27 Відповісти
Україна зараз в тому стані коли вкрай важливо щоб жоден боєць ЗСУ не був "м"ясом".

Вже писав але продублюю

мета путіна на цьому єтапі - закріпитися на окупованих територіях завдяки "мирним переговорам" і підготувати плацдарм для наступних атак (нові лднри)

досягти цієї мети на данному етапі він може тільки завдаши великих втрат ЗСУ (удари по цивільним як бачимо результату не принесли), щоб довести а) Заходу що матеріальна підтримка ЗСУ не має сенсу, б) україцям - що треба домовлятися
показати весь коментар
14.03.2023 19:35 Відповісти
тому перевод війни в обоюдне "закидування м"ясом" шлях до програшу бо у ворога і "м"яса" більше і ставлення до нього інше
показати весь коментар
14.03.2023 19:39 Відповісти
до речі в багатьох ТЦК цим займаються такса починається від 5 тис. долл, в деяких ТЦК через таке огульне рішалово навіть міняли по кілька раз керівництво, голів та членів ВЛК....
показати весь коментар
14.03.2023 17:17 Відповісти
При зміні керівництва суми хабарів зростають.
показати весь коментар
14.03.2023 17:33 Відповісти
)))
саме так, ви влучно підмітили це.
показати весь коментар
14.03.2023 18:50 Відповісти
Можна тільки уявити, скільки грошви поприлипало до рук таких хабарменів..
Якщо є підтвердження про працевлаштування за кордоном, там трудовий договір чи контракт - чому б не випустити офіційно, а ті ж умовні 9000 зобов'язати сплатити, як податки?
показати весь коментар
14.03.2023 17:25 Відповісти
тому що скрисив, не поділився...давно кажу: зробіть систему за 5к у.е. офіційно і всім буде легше
показати весь коментар
14.03.2023 17:43 Відповісти
в цьому є резон, далі зробити громадський контроль за коштами і переправляти їх тим хто на передовій і частково тим хто в тилу але зайнятий тільки на практичних роботах типу ремонти машин, доставка снарядів (не таким дармоїдам як роти охорони воєнкоматів тощо)....Таким чином кожному солдату буде належатись гігантська сумма за яку вже будуть хотіти йти ризикувати багато чоловіків і жінок...якщо наприклад за 3 міс. можна буде купити багатокімнатне житло в новобудові то мабуть варто ризикнути
показати весь коментар
14.03.2023 20:36 Відповісти
а ще ж є тема моряків і дозволу на роботу від воєнкоматів...золоте дно!
показати весь коментар
14.03.2023 17:44 Відповісти
І тут Рєзніков заробляє?
показати весь коментар
14.03.2023 17:57 Відповісти
Цікаво, де більше тут чи на яйцях....
показати весь коментар
14.03.2023 18:24 Відповісти
Резніков за це не відповідає то індивідуальна відповідальність цікаво за що він відповідає
показати весь коментар
14.03.2023 22:14 Відповісти
Один из многих в МОУ
показати весь коментар
14.03.2023 18:00 Відповісти
Замість Міноборони треба писати:мінхабарників.
показати весь коментар
14.03.2023 18:08 Відповісти
Теперь доведеться йому з ДБР ділитися )
показати весь коментар
14.03.2023 18:22 Відповісти
аркуші з печатками військових частин РФ - може вони розвідника затримали ??
Алаверди до ГУР ? Не дай Б...х ...
показати весь коментар
14.03.2023 18:25 Відповісти
Наши офицеры успевают и воевать, и молодых лупить, и шабашкой заниматься. Интересно, этот то хоть порох понюхал.
показати весь коментар
14.03.2023 18:31 Відповісти
а шо то за стяття з розкладу хворіб у тій на фото бамажці 52а ....
показати весь коментар
14.03.2023 18:54 Відповісти
Зараз знову скажуть, що рєзніков не повинен відповідати за правопорушення своїх підлеглих. Не розхитуйте, бо в рєзнікова новий Рамштайн на носі
показати весь коментар
14.03.2023 19:53 Відповісти
Нічого собі! 9 тис баксів щоб відкосити. Це певно вплив яблук по 50 грн і яєць пр 17 грн
показати весь коментар
15.03.2023 10:50 Відповісти
 
 