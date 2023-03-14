$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Затримано заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час передачі документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

​"За даними слідства, полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов за мобілізацією та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

​Вартість своїх послуг посадовець оцінив у $9 тис. ​Його затримали після передачі документів та одержання коштів.

​Під час обшуків, проведених за місцем проживання чиновника, вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин РФ, зброю та грошові кошти. ​Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

​Також вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у тому числі серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.

