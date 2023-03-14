$9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Затримано заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час передачі документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов за мобілізацією та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Вартість своїх послуг посадовець оцінив у $9 тис. Його затримали після передачі документів та одержання коштів.
Під час обшуків, проведених за місцем проживання чиновника, вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин РФ, зброю та грошові кошти. Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у тому числі серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.
Вже писав але продублюю
мета путіна на цьому єтапі - закріпитися на окупованих територіях завдяки "мирним переговорам" і підготувати плацдарм для наступних атак (нові лднри)
досягти цієї мети на данному етапі він може тільки завдаши великих втрат ЗСУ (удари по цивільним як бачимо результату не принесли), щоб довести а) Заходу що матеріальна підтримка ЗСУ не має сенсу, б) україцям - що треба домовлятися
саме так, ви влучно підмітили це.
Якщо є підтвердження про працевлаштування за кордоном, там трудовий договір чи контракт - чому б не випустити офіційно, а ті ж умовні 9000 зобов'язати сплатити, як податки?
Алаверди до ГУР ? Не дай Б...х ...