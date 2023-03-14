Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу й неодмінно переможуть: Зеленський вручив нагороди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські добровольці б’ються щоденно за державу.
Про це президент сказав під час урочистостей з нагоди Дня українського добровольця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу, б’ються в Україні, б’ються на передовій. У лавах Збройних сил України і нашої Національної гвардії. У лавах наших Сил безпеки", - заявив Зеленський.
Президент зауважив, що українські добровольці навчають, рятують, лікують, волонтерять, і неодмінно - переможуть.
"24 лютого, 14-й рік, боротьба за волю для України у XX столітті, визвольні битви більш ранніх часів - усе це буде увінчано перемогою України, яку ми щосили наближаємо зараз кожного дня. Слава нашим воїнам! Слава всім вам, слава українським добровольцям", - заявив Зеленський.
Як повідомлялося, щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как *уйло в сосновых ветках висел
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?🤣🤣🤣
Я видал, как по небу
Две звезды летели рядом - (накрили *уйла)
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Нагороджувати героїв України треба. Це правильно.
Спалились на яйцах - перешли на яблоки, спалились на яблоках - переходят на пирожки.
На последние большая ставка: с начинкой - какая начинка, без начинки - без какой, с посыпкой -без посыпки, на штуки - на вес - на калории.....
хай їздять
воювати все одно не підуть
а як що не допомагають
то підери гнойні....
Мені вистачило одного разу побачити його вживу у себе в "конторі". І то я пішов на вулицю перекурити, не дочекавшись кінця його "промови" до нас.
Це просто мєрзость!!!
******** піаритися на чужих подвигах. Так президент має право вручати нагороди так це навіть певним чином відзнака з рук президента стимулює воїна і суспільство ，але вже час фінансово забезпечувати цих людей серйозними грошима . Офіцери повинні отримувати квартири ，солдати високу заробітну плату не нижче 100 тисяч а учасники бойовиї дій і того більше .Якщо від армії залежить усе то вже зробіть так щоб йте в армію було престижно . Молоді люди шарахаються від армії - в армії зараз середній вік 50 років ，а в 50 років у людини вже не та реакція !!! Не той рівень витримки стресу !!! Раджу пошукати відео де молодий хлопчина років 20 разом з старшим товаришем близько 40 років ********* проти русні і в той час як старший чоловік занервував і тільки подавав бк молодий піздив ****** русню аж гай шумів!!!!