УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9321 відвідувач онлайн
Новини Фото
8 367 47

Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу й неодмінно переможуть: Зеленський вручив нагороди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

нагороди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські добровольці б’ються щоденно за державу.

Про це президент сказав під час урочистостей з нагоди Дня українського добровольця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу, б’ються в Україні, б’ються на передовій. У лавах Збройних сил України і нашої Національної гвардії. У лавах наших Сил безпеки", - заявив Зеленський.

Президент зауважив, що українські добровольці навчають, рятують, лікують, волонтерять, і неодмінно - переможуть.

Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу й неодмінно переможуть: Зеленський вручив нагороди 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам’ять воїнів, полеглих з 2014 року у війні з РФ, вшанували у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу й неодмінно переможуть: Зеленський вручив нагороди 02
Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу й неодмінно переможуть: Зеленський вручив нагороди 03

"24 лютого, 14-й рік, боротьба за волю для України у XX столітті, визвольні битви більш ранніх часів - усе це буде увінчано перемогою України, яку ми щосили наближаємо зараз кожного дня. Слава нашим воїнам! Слава всім вам, слава українським добровольцям", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна, - Залужний

Як повідомлялося, щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) нагорода (1314) добровольці (961)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
«Добровольці отримують нагороди з рук ухилянта!» - картина маслом.
показати весь коментар
14.03.2023 20:10 Відповісти
+8
і пакет з яблуками
показати весь коментар
14.03.2023 20:06 Відповісти
+7
А в это время министерство мародёрства бьётся с поставщиками продуктов за цены.
Спалились на яйцах - перешли на яблоки, спалились на яблоках - переходят на пирожки.
На последние большая ставка: с начинкой - какая начинка, без начинки - без какой, с посыпкой -без посыпки, на штуки - на вес - на калории.....
показати весь коментар
14.03.2023 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і пакет з яблуками
показати весь коментар
14.03.2023 20:06 Відповісти
Я тебе конечно верю...
показати весь коментар
14.03.2023 20:09 Відповісти
А недавно я видал
Как *уйло в сосновых ветках висел
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 20:12 Відповісти
Ну что тебе сказать...)))
показати весь коментар
14.03.2023 20:22 Відповісти
А во время звездопада
Я видал, как по небу
Две звезды летели рядом - (накрили *уйла)
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
показати весь коментар
14.03.2023 20:25 Відповісти
Верю.
показати весь коментар
14.03.2023 21:07 Відповісти
Мені подобається пісня мого дитинства.
показати весь коментар
15.03.2023 03:07 Відповісти
Наш с тобой секрет.
показати весь коментар
14.03.2023 20:13 Відповісти
Вже сам з собою,під вечір?🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 20:41 Відповісти
Скільки вже за комірець залив?
показати весь коментар
14.03.2023 20:45 Відповісти
Ну скільки?Тільки чесно.І я нікому не скажу.
показати весь коментар
14.03.2023 20:50 Відповісти
«Добровольці отримують нагороди з рук ухилянта!» - картина маслом.
показати весь коментар
14.03.2023 20:10 Відповісти
А приміщення то яке. В кращих традиціях Київської русі. По фільмах.
показати весь коментар
14.03.2023 20:18 Відповісти
Сусальне золото. Ні одна ракета не пошкодила.
Нагороджувати героїв України треба. Це правильно.
показати весь коментар
14.03.2023 20:20 Відповісти
5й госпіталь знаходиться в Молдові?
показати весь коментар
15.03.2023 13:38 Відповісти
А в это время министерство мародёрства бьётся с поставщиками продуктов за цены.
Спалились на яйцах - перешли на яблоки, спалились на яблоках - переходят на пирожки.
На последние большая ставка: с начинкой - какая начинка, без начинки - без какой, с посыпкой -без посыпки, на штуки - на вес - на калории.....
показати весь коментар
14.03.2023 20:13 Відповісти
А ще "квартал 95" активно боронять країну, гастролюючи по ЄС, навіть нагородами відзначені.
показати весь коментар
14.03.2023 20:34 Відповісти
як що відраховують гроші на допомогу, ту куй з ними
хай їздять
воювати все одно не підуть
а як що не допомагають
то підери гнойні....
показати весь коментар
14.03.2023 21:15 Відповісти
конёчно жаль что возможно воруют, но им нё повавидуёшь - будут горёть вёчно. че, махнулся бы мёстами с Рёзниковым? ты то никому нё нужён, а ёго Аллах будёт вёчно жёчъ. правда, ёсли он нё вёрит в Аллаха - то и жёчъ никто нё будёт
показати весь коментар
16.03.2023 13:20 Відповісти
Це тупе зелене непорозуміння якщо і має щось робити у час війни, то хіба що вручати нагороди. А керувати державою має наказний гетьман. Як у часи козацтва. Бо немає нічого важливішого, ніж перемога у війні. А ці зелені макаки вже вистроїлися в чергу по гроші для відбудови.
показати весь коментар
14.03.2023 20:19 Відповісти
А де тоді був пан Зеленський, коли хлопці і дівчата у 2014 році завершивши Майдан пішли на фронт?
показати весь коментар
14.03.2023 20:29 Відповісти
То були зовсім їнші добровольці. Неправильні !
показати весь коментар
14.03.2023 20:38 Відповісти
В москве прятался, его родственник рассказывал.
показати весь коментар
14.03.2023 20:43 Відповісти
Ось тут. І не ховався - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

показати весь коментар
14.03.2023 21:20 Відповісти
ще б держслужбовці так бились за Україну, а не займались грабунком і корупцією
показати весь коментар
14.03.2023 20:38 Відповісти
А хто тоді в країні буде підтримувати Путлера ?
показати весь коментар
14.03.2023 20:41 Відповісти
Зеленский прост понял, что с москалями ему Оскара не видать точно. А с Украиной можно попробовать, овации на Западе, как у Гагарина.... Такая всемирная слава с Путиным ему точно не светила.... гавкать пуделем из под барских сапог - потолок.
показати весь коментар
14.03.2023 20:44 Відповісти
Якби ''воно'' займалося б зброєю,а не асфальтом то не було б такої війни!
показати весь коментар
14.03.2023 20:45 Відповісти

показати весь коментар
14.03.2023 20:48 Відповісти
А хто там зкраю зліва тінню стоїть над сонцесяйним? Невже єрмак? Черговий доброволець?
показати весь коментар
14.03.2023 20:56 Відповісти
а когда появятся еврейские добровольцы, или они только у корыта, бабло хавать
показати весь коментар
14.03.2023 21:27 Відповісти
Трухин штоли ?
показати весь коментар
14.03.2023 21:43 Відповісти
і ніхто в морду не плюне?
показати весь коментар
14.03.2023 22:13 Відповісти
До сих пір не можу збагнути, як можна потиснути руку купі лайна....

Мені вистачило одного разу побачити його вживу у себе в "конторі". І то я пішов на вулицю перекурити, не дочекавшись кінця його "промови" до нас.

Це просто мєрзость!!!
показати весь коментар
14.03.2023 23:52 Відповісти
може вже час квартири почати передавати людям на плечах яких лежить все майбутнє !!! від мільяржів доларів допомоги до ф 16 все на плечах простої піхоти яка пізди дає русні . !!!
******** піаритися на чужих подвигах. Так президент має право вручати нагороди так це навіть певним чином відзнака з рук президента стимулює воїна і суспільство ，але вже час фінансово забезпечувати цих людей серйозними грошима . Офіцери повинні отримувати квартири ，солдати високу заробітну плату не нижче 100 тисяч а учасники бойовиї дій і того більше .Якщо від армії залежить усе то вже зробіть так щоб йте в армію було престижно . Молоді люди шарахаються від армії - в армії зараз середній вік 50 років ，а в 50 років у людини вже не та реакція !!! Не той рівень витримки стресу !!! Раджу пошукати відео де молодий хлопчина років 20 разом з старшим товаришем близько 40 років ********* проти русні і в той час як старший чоловік занервував і тільки подавав бк молодий піздив ****** русню аж гай шумів!!!!
показати весь коментар
15.03.2023 06:24 Відповісти
Яке лицемірство, зрадник і покидьок вручає нагороди Героям,.але Бог є і клоун і єрмак і абрахамія всі інші покидьки будуть сидіти в тюрмі.
показати весь коментар
15.03.2023 09:19 Відповісти
Кожен день бачимо як "добровольців" здоровані пакують у буси. То яке відношення може бути у людей до держави?
показати весь коментар
15.03.2023 11:06 Відповісти
Я б не брав ті нагороди із рук Віслюка.
показати весь коментар
15.03.2023 15:20 Відповісти
Зрадник зєлєнський вручає нагороди Героям, це просто нонсенс але он разумков каже що 83 відсотків дегенератів це подобається ,ну тоді питань немає ,ці 83 відсотки мають іти на фронт ,якось так.
показати весь коментар
16.03.2023 07:36 Відповісти
 
 