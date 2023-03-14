Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу й неодмінно переможуть: Зеленський вручив нагороди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські добровольці б’ються щоденно за державу.

Про це президент сказав під час урочистостей з нагоди Дня українського добровольця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу, б’ються в Україні, б’ються на передовій. У лавах Збройних сил України і нашої Національної гвардії. У лавах наших Сил безпеки", - заявив Зеленський.

Президент зауважив, що українські добровольці навчають, рятують, лікують, волонтерять, і неодмінно - переможуть.

"24 лютого, 14-й рік, боротьба за волю для України у XX столітті, визвольні битви більш ранніх часів - усе це буде увінчано перемогою України, яку ми щосили наближаємо зараз кожного дня. Слава нашим воїнам! Слава всім вам, слава українським добровольцям", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.