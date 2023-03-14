УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9321 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
2 285 2

Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція вшанування добровольців, які приймають участь у війні з РФ, відбулась на Софійській площі у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"14 березня відзначаємо День добровольця – одне із найбільш значущих свят, які з’явилися в нашій країні внаслідок російського вторгнення. Цього дня ми дякуємо мужнім героям-захисникам, які добровільно взяли до рук зброю, та вшановуємо пам’ять полеглих добровольців у запеклих боях на всіх напрямках нашого фронту. День добровольця покликаний нагадати кожному українцю подвиг вчорашніх відчайдухів, які, не маючи військового досвіду, змінили сімейний затишок на окопи у найважчий для держави час. Добровольчі підрозділи зробили вагомий внесок в історію нашої боротьби з окупантом, чимало з них могли б укласти цілі книги про свою участь за дев’ять років війни", - зазначили організатори акції.

У заході взяли участь представники добровольчого руху Білорусі та Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 01
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 02
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 03
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 04
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 05
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 06
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 07

Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 08
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 09
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 10
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 11

Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 12

Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 13
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 14
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 15
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 16
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 17
Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві 18

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (20191) добровольці (961) Азов (820) Богачук Олег (1457)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як то ТАК??? Добровольців?
"не маючи військового досвіду". Без підготовки добровольців?
показати весь коментар
14.03.2023 20:29 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 21:17 Відповісти
 
 