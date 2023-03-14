Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція вшанування добровольців, які приймають участь у війні з РФ, відбулась на Софійській площі у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"14 березня відзначаємо День добровольця – одне із найбільш значущих свят, які з’явилися в нашій країні внаслідок російського вторгнення. Цього дня ми дякуємо мужнім героям-захисникам, які добровільно взяли до рук зброю, та вшановуємо пам’ять полеглих добровольців у запеклих боях на всіх напрямках нашого фронту. День добровольця покликаний нагадати кожному українцю подвиг вчорашніх відчайдухів, які, не маючи військового досвіду, змінили сімейний затишок на окопи у найважчий для держави час. Добровольчі підрозділи зробили вагомий внесок в історію нашої боротьби з окупантом, чимало з них могли б укласти цілі книги про свою участь за дев’ять років війни", - зазначили організатори акції.

У заході взяли участь представники добровольчого руху Білорусі та Асоціація родин захисників "Азовсталі".











































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ