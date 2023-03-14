УКР
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину: зруйновано приватні будинки. ФОТОрепортаж

14 березня російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та зруйнували приватні будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні від ранку до самого вечора від обстрілів здригалася Нікопольщина. Ворог атакував район важкою артилерією та БпЛА. Потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади. Минулося без постраждалих", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у Покровській громаді через обстріл загорілися господарська споруда та авто. Пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені магазин та приватне підприємство, 10 будинків та 5 господарських споруд, мікроавтобус. Дві автівки понівечені, ще одна – знищена. Побиті газопроводи та лінії електропередач.

Також російські снаряди завдали руйнувань і в Нікополі. Там пошкоджене приватне підприємство і 6 будинків.

Також  російські снаряди завдали руйнувань і в Нікополі. Там пошкоджене приватне підприємство і 6 будинків.

У Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються.

Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину: зруйновано приватні будинки 04

обстріл (30991) Дніпропетровська область (4269)
В Україні, на скільки пам'ятаю мала би бути контр батарейна система? Пару пострілів і знищується.
14.03.2023 20:39 Відповісти
Кто такие россияне ⁉️🇷🇺💩РАШИСТЫ
14.03.2023 21:13 Відповісти
 
 