Повернулася до тренувань юна гімнастка Олександра Паскаль, яка торік втратила ногу внаслідок російського ракетного удару. ФОТОрепортаж

Юна спортсменка Олександра Паскаль, яка сильно постраждала внаслідок тогорічного російського ракетного удару по Затоці на Одещині, повертається до тренувань.

Зазначається, що благодійники допомогли дівчинці отримати найсучасніший біонічний протез.

"Наразі Саша проходить реабілітацію та повертається до тренувань із гімнастики, якою займається з трьох років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня 2022 року літаки стратегічної авіації РФ завдали удару по Одещині. Було уражено об'єкт туристичної інфраструктури, постраждало двоє дорослих, важко поранено дитину. Шестирічна Олександра Паскаль понад два тижні провела у реанімації. У неї був відкритий перелом руки, зламані чотири ребра, травма голови та численні осколкові поранення. Лікарі змушені були ампутувати їй ногу. Раніше дівчинка займалась танцями та гімнастикою, виступала на змаганнях. Її матір в результаті обстрілу втратила слух.