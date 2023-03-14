УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9321 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
15 164 14

Повернулася до тренувань юна гімнастка Олександра Паскаль, яка торік втратила ногу внаслідок російського ракетного удару. ФОТОрепортаж

Юна спортсменка Олександра Паскаль, яка сильно постраждала внаслідок тогорічного російського ракетного удару по Затоці на Одещині, повертається до тренувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міської ради Одеси.

Зазначається, що благодійники допомогли дівчинці отримати найсучасніший біонічний протез.

"Наразі Саша проходить реабілітацію та повертається до тренувань із гімнастики, якою займається з трьох років", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Повернулася до тренувань юна гімнастка Олександра Паскаль, яка торік втратила ногу внаслідок російського ракетного удару 01
Повернулася до тренувань юна гімнастка Олександра Паскаль, яка торік втратила ногу внаслідок російського ракетного удару 02
Повернулася до тренувань юна гімнастка Олександра Паскаль, яка торік втратила ногу внаслідок російського ракетного удару 03
Повернулася до тренувань юна гімнастка Олександра Паскаль, яка торік втратила ногу внаслідок російського ракетного удару 04

Також читайте: 934 дитини зазнали поранень з початку повномасштабної війни, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, 16 травня 2022 року літаки стратегічної авіації РФ завдали удару по Одещині. Було уражено об'єкт туристичної інфраструктури, постраждало двоє дорослих, важко поранено дитину. Шестирічна Олександра Паскаль понад два тижні провела у реанімації. У неї був відкритий перелом руки, зламані чотири ребра, травма голови та численні осколкові поранення. Лікарі змушені були ампутувати їй ногу. Раніше дівчинка займалась танцями та гімнастикою, виступала на змаганнях. Її матір в результаті обстрілу втратила слух.

Автор: 

Одеса (5616) Одеська область (3490) поранення (2846) гімнастика (88) Затока (55)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
Ця дівчинка є одним з символів української незламної нації...
показати весь коментар
14.03.2023 22:20 Відповісти
+50
Яка мужня дівчинка. Здоров'я красуні.
Рашка гори у пеклі!
показати весь коментар
14.03.2023 22:22 Відповісти
+19
Хай щастить дівчинці.!!
показати весь коментар
14.03.2023 22:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ця дівчинка є одним з символів української незламної нації...
показати весь коментар
14.03.2023 22:20 Відповісти
Яка мужня дівчинка. Здоров'я красуні.
Рашка гори у пеклі!
показати весь коментар
14.03.2023 22:22 Відповісти
Бедный ребёночек
показати весь коментар
14.03.2023 22:25 Відповісти
Неймовірно!
показати весь коментар
14.03.2023 22:26 Відповісти
Хай щастить дівчинці.!!
показати весь коментар
14.03.2023 22:31 Відповісти
Тримайся ! Ти переможеш все !!!
показати весь коментар
14.03.2023 22:42 Відповісти
слів нема....
показати весь коментар
14.03.2023 22:53 Відповісти
тільки сльози
показати весь коментар
14.03.2023 23:18 Відповісти
Головне, що спорт внє палітікі, а ногу і в дтп можна втратити. Так, мок?
показати весь коментар
14.03.2023 23:23 Відповісти
Рашистські скоти.
показати весь коментар
15.03.2023 01:28 Відповісти
а может Гутцайт, как президент НОК УКРАИНЫ, займётся своими прямыми обязанностями и покажет каких выплядков мок собирается пустить на ОИ?
показати весь коментар
15.03.2023 07:17 Відповісти
Рашизм-кацапізм має бути знищено раз і назавжди. Цим нелюдам не місце на планеті.
показати весь коментар
15.03.2023 08:36 Відповісти
Ох невозможно смотреть на эту девочку!!! Это трагедия для нее и для ее родителей !! Сволочи изуродовали ребенка! Будьте вы прокляты звери -убиицы!! Сердце разрывается...
показати весь коментар
15.03.2023 08:51 Відповісти
Щастя тобі, янголятко!
показати весь коментар
15.03.2023 09:34 Відповісти
 
 