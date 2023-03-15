УКР
Ворог обстріляв Курахове, пошкоджено 8 багатоповерхівок та трансформаторну підстанцію, - Донецька ОВА. ФОТО

Пізно ввечері 14 березня російські окупанти обстріляли Курахово (Донецька область), пошкоджено 8 багатоповерхівок та трансформаторну підстанцію.

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог обстріляв Курахове, пошкоджено 8 багатоповерхівок та трансформаторну підстанцію, - Донецька ОВА 01

"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії пізно увечері – за попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Але пошкоджено 8 багатоповерхівок та трансформаторну підстанцію – понад 1000 абонентів опинилися без світла", – написав Кириленко у фейсбуці.

Ворог обстріляв Курахове, пошкоджено 8 багатоповерхівок та трансформаторну підстанцію, - Донецька ОВА 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв Курахове, пошкоджено 8 багатоповерхівок та трансформаторну підстанцію, - Донецька ОВА 03
Ворог обстріляв Курахове, пошкоджено 8 багатоповерхівок та трансформаторну підстанцію, - Донецька ОВА 04

обстріл (30991) Донецька область (9652)
15.03.2023 00:58 Відповісти
8-м багатоповерхівок? Де?
15.03.2023 01:46 Відповісти
 
 