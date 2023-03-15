Ворог обстріляв Курахове, пошкоджено 8 багатоповерхівок та трансформаторну підстанцію, - Донецька ОВА. ФОТО
Пізно ввечері 14 березня російські окупанти обстріляли Курахово (Донецька область), пошкоджено 8 багатоповерхівок та трансформаторну підстанцію.
Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії пізно увечері – за попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Але пошкоджено 8 багатоповерхівок та трансформаторну підстанцію – понад 1000 абонентів опинилися без світла", – написав Кириленко у фейсбуці.
