Минулої доби рашисти вбили одного цивільного на Донеччині, 16 людей поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Через ворожі обстріли продовжують страждати цивільні мешканці Донеччини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 14 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Краматорську. Ще 16 людей в області зазнали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби рашисти вбили одного цивільного на Донеччині, 16 людей поранено, - ОВА 01

Читайте також: Удар по Краматорську: кількість поранених зросла до 9, - Кириленко

армія рф (18780) жертви (1900) Донецька область (9652) Кириленко Павло (918)
Чесно? Не хочуть пригадати УПА, чекають манни небесної - Бог нє фрайєр. ДАВНО треба кучкуватися й партизанити, ще при совку про тоту мададуюхвардію міф виліпили луганський? ******! Надоїло! Ховаю своїх від лютого 2014-го, нафуй мені слухати про цивільних тих, які там раком ходять й ніхера не роБЛЯТЬ!
15.03.2023 09:33 Відповісти
 
 