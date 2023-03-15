Минулої доби рашисти вбили одного цивільного на Донеччині, 16 людей поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Через ворожі обстріли продовжують страждати цивільні мешканці Донеччини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 14 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Краматорську. Ще 16 людей в області зазнали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.







