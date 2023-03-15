Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, у Кураховому пошкоджено 8 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж

Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - 1 людина загинула, 9 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

Як зазначається, на Волноваському напрямку поранено людину та пошкоджено 3 будинки у Пречистівці, під обстрілами Вугледар і Новоукраїнка.

"На Донецькому напрямку вночі було гучно у Курахівській громаді - у Кураховому пошкоджено 8 багатоповерхівок, 8 приватних будинків і трансформаторну підстанцію, у Дачному пошкоджено будівлі сільгосппідприємства. Зафіксовано артобстріли Мар’їнки Красногорівки, Побєди і Зоряного. У Галицинівці Новогродівської ТГ пошкоджено школу", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку відомо про ще 2 пошкоджені багатоповерхівки та 1 приватний будинок - інформація про постраждалих не надходила. Під вогнем опинилися околиці Часовоярської та Торецької громад. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 8 будинків; ще 1 будинок пошкоджено в Олександро-Шультиному. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли тривали в Оріхово-Василівці, Міньківці та Васюківці.

За словами Кириленка, на Лисичанському напрямку поранено 1 людину і пошкоджено 1 будинок у Колодязях Лиманської громади. Протягом дня відбулися численні обстріли Серебрянки Сіверської громади - без жертв.

