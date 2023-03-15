Ворог масовано обстрілює прикордоння Харківщини, є загиблі та поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж
Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. Внаслідок вчорашніх обстрілів у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Внаслідок влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований.
"Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині. У смт Дворічна Куп'янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечні предмети.
"На лінії зіткнення ворог не полишає спроб наступу, але отримує рішучу відсіч та несе втрати. Наші Захисники надійно тримають свої позиції", - зазначає очільник регіону.
