Ворог масовано обстрілює прикордоння Харківщини, є загиблі та поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. Внаслідок вчорашніх обстрілів у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Внаслідок влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований.

"Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині. У смт Дворічна Куп'янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечні предмети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові знову штурмували позиції ЗСУ у Гряниківці на Харківщині, - Синєгубов

Ворог масовано обстрілює прикордоння Харківщини, є загиблі та поранені, - ОВА 01
Ворог масовано обстрілює прикордоння Харківщини, є загиблі та поранені, - ОВА 02
Ворог масовано обстрілює прикордоння Харківщини, є загиблі та поранені, - ОВА 03

"На лінії зіткнення ворог не полишає спроб наступу, але отримує рішучу відсіч та несе втрати. Наші Захисники надійно тримають свої позиції", - зазначає очільник регіону.

обстріл (30991) Харківщина (6054) жертви (1900) Синєгубов Олег (862)
Тривога по всій Україні.
15.03.2023 09:48 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
15.03.2023 10:24 Відповісти
 
 