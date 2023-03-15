УКР
Агента ФСБ РФ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців, затримано у Харкові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові затримано російського агента, який займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, він стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.

"У "зоні особливої уваги" ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки. Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації. Водночас, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів", - йдеться в повдіомленні.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П.

"Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території рф. Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту. Для комунікації з фсб їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості", - додали у Службі.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте: Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Агента ФСБ РФ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців, затримано у Харкові, - СБУ
СБУ (13381) теракт (1070) Харків (5874)
+21
Це не гуманно, треба той пакет до нього примотати і задзвонити по номеру примотаного телефону і спитати чи не туго примотали.
15.03.2023 10:24
+19
А нельзя ли в военное время этих ссук сразу на ближайшем фонаре вешать, чтобы другим гнидам было о чём подумать ?
15.03.2023 10:21
+13
Пусть тварь идет разминировать самые опасные участки
15.03.2023 10:20
