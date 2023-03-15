Агента ФСБ РФ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців, затримано у Харкові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Харкові затримано російського агента, який займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними Служби безпеки, він стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.
"У "зоні особливої уваги" ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки. Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації. Водночас, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів", - йдеться в повдіомленні.
За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П.
"Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території рф. Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту. Для комунікації з фсб їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості", - додали у Службі.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
*ідеру по максимуму. Без обміну.
Как он мог знать что за рулём авто летчик или командир?
А Гугл, як раз, слово "лётчик" перекладає як "льотчик".
працювати на окупантів !!
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, трухіни, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"...
Українське сонце - сяє.
гімно - зникає.