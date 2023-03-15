Проводили нібито "роз’яснювальну роботу": затримано "народних дружинників", які жорстоко вбили двох людей під час окупації Харківщини, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР викрили 4 осіб, які під час окупації селища Хотімля Чугуївського району на Харківщині жорстоко вбили двох місцевих мешканців. Двох фігурантів затримано.

За інформацією слідства, колишній правоохоронець, співробітник ДСНС та двоє цивільних під час тимчасової окупації селища залишилися на захопленій росіянами території. У березні 2022 року після того, як російські військові зайшли у Чугуївський район, фігуранти вирішили не чекати, поки росіяни організують окупаційні органи влади у селищі й створили так звану бригаду "народної дружини".

"Вони почали "контролювати порядок", проводити з місцевими "роз'яснювальну роботу" та карали їх за крадіжки та інші проступки. Наразі ДБР перевіряє інформацію, щодо співпраці підозрюваних зі збройними формуваннями РФ, коли ті знаходилися у Хотімлі", - йдеться у повідомленні.







Фігуранти, зокрема, вирішили покарати двох місцевих мешканців, яких запідозрили у крадіжках. Взявши із собою бейсбольну биту, арматуру, дерев’яні та металеві палиці, вони увірвалися у будинок потерпілих. Спочатку чоловіка та жінку жорстоко били, після цього напівпритомних людей відтягнули до місцевого озера та скинули ще живих у воду з крутого берега. Оскільки потерпілі ще подавали ознаки життя, їх вирішили добити. Для цього в голови людей почали кидати фрагменти бетонного фундаменту, що був на березі. Пересвідчившись, що потерпілі померли, фігуранти залишили місце злочину.

Під час деокупації селища колишній правоохоронець та один його спільник втекли до Російської Федерації. Двоє інших залишилися. Їх затримали працівники ДБР.

Наразі двом затриманим повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України), у разі підтвердження інформації, що фігуранти працювали на окупантів їм також буде повідомлено про підозру у держзраді.

Двом їхнім спільникам, які втекли під час деокупації, про підозру повідомлено заочно.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.