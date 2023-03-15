УКР
Проводили нібито "роз’яснювальну роботу": затримано "народних дружинників", які жорстоко вбили двох людей під час окупації Харківщини, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР викрили 4 осіб, які під час окупації селища Хотімля Чугуївського району на Харківщині жорстоко вбили двох місцевих мешканців. Двох фігурантів затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За інформацією слідства, колишній правоохоронець, співробітник ДСНС та двоє цивільних під час тимчасової окупації селища залишилися на захопленій росіянами території. У березні 2022 року після того, як російські військові зайшли у Чугуївський район, фігуранти вирішили не чекати, поки росіяни організують окупаційні органи влади у селищі й створили так звану бригаду "народної дружини".

"Вони почали "контролювати порядок", проводити з місцевими "роз’яснювальну роботу" та карали їх за крадіжки та інші проступки. Наразі ДБР перевіряє інформацію, щодо співпраці підозрюваних зі збройними формуваннями РФ, коли ті знаходилися у Хотімлі", - йдеться у повідомленні.

Проводили нібито роз’яснювальну роботу: затримано народних дружинників, які жорстоко вбили двох людей під час окупації Харківщини, - ДБР 01
Проводили нібито роз’яснювальну роботу: затримано народних дружинників, які жорстоко вбили двох людей під час окупації Харківщини, - ДБР 02
Проводили нібито роз’яснювальну роботу: затримано народних дружинників, які жорстоко вбили двох людей під час окупації Харківщини, - ДБР 03

Фігуранти, зокрема, вирішили покарати двох місцевих мешканців, яких запідозрили у крадіжках. Взявши із собою бейсбольну биту, арматуру, дерев’яні та металеві палиці, вони увірвалися у будинок потерпілих. Спочатку чоловіка та жінку жорстоко били, після цього напівпритомних людей відтягнули до місцевого озера та скинули ще живих у воду з крутого берега. Оскільки потерпілі ще подавали ознаки життя, їх вирішили добити. Для цього в голови людей почали кидати фрагменти бетонного фундаменту, що був на березі. Пересвідчившись, що потерпілі померли, фігуранти залишили місце злочину.

Також читайте: Ідентифіковано військового РФ, який застрелив та розчленував фермера під час окупації Харківщини, - прокуратура

Під час деокупації селища колишній правоохоронець та один його спільник втекли до Російської Федерації. Двоє інших залишилися. Їх затримали працівники ДБР.

Наразі двом затриманим повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України), у разі підтвердження інформації, що фігуранти працювали на окупантів їм також буде повідомлено про підозру у держзраді.

Двом їхнім спільникам, які втекли під час деокупації, про підозру повідомлено заочно.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

+10
Колишні мусора, ну це типово для колоборантів.
15.03.2023 11:54 Відповісти
15.03.2023 11:54 Відповісти
+7
Це просто жах.
Я проти смертної кари, але якщо є прямі докази і причетність цих покидьків до цього злочину доведено, то вони заслуговують на розтріл.
15.03.2023 11:41 Відповісти
15.03.2023 11:41 Відповісти
+7
мародеров во время войны нужно убивать, а коллаборантов вешать
15.03.2023 11:50 Відповісти
15.03.2023 11:50 Відповісти
а для таких окремі колонії?
15.03.2023 11:24 Відповісти
15.03.2023 11:24 Відповісти
Пожиттєве дати...
15.03.2023 11:40 Відповісти
15.03.2023 11:40 Відповісти
Дадуть пять років і випустять.
15.03.2023 11:44 Відповісти
15.03.2023 11:44 Відповісти
Ви суддя?
15.03.2023 12:02 Відповісти
15.03.2023 12:02 Відповісти
Це просто жах.
Я проти смертної кари, але якщо є прямі докази і причетність цих покидьків до цього злочину доведено, то вони заслуговують на розтріл.
15.03.2023 11:41 Відповісти
15.03.2023 11:41 Відповісти
Розстріл
15.03.2023 11:42 Відповісти
15.03.2023 11:42 Відповісти
Отож.. нічого панькатись з виродками.
Око за око
15.03.2023 11:43 Відповісти
15.03.2023 11:43 Відповісти
Ми повинні робити все за законом. Тому й нам й дають зброю та інше. Ми в безвиході.
15.03.2023 12:05 Відповісти
15.03.2023 12:05 Відповісти
мародеров во время войны нужно убивать, а коллаборантов вешать
15.03.2023 11:50 Відповісти
15.03.2023 11:50 Відповісти
Згідно якої статті КК України? Може спочатку змінимо закон? Я вважаю, що на період війни потрібно повернути смертну кару. За злочини проти людяності, за військові злочини та інше. Але повинен бути вичерпний перелік. Але це повинно бути, щоб мразота, подібна до той, знала, що нагорода - смертна кара.
15.03.2023 12:08 Відповісти
15.03.2023 12:08 Відповісти
не хотят вносить изменения в законы. Это нужно было делать еще в 2014 г., а то гуманность к предателям во время войны до хорошего не доводит.
15.03.2023 12:10 Відповісти
15.03.2023 12:10 Відповісти
Згоден з вами. Маю надію, що це виправиться. На період війни повинна бути смертна кара. Надзвичайна ситуація вимагає надзвичайних заходів. А то уроди, завдяки яким гинуть багато людей, іноді отримують смішні (до 10 років) терміни позбавлення волі. Навіть довічне тут ні до чого.
15.03.2023 12:16 Відповісти
15.03.2023 12:16 Відповісти
Колишні мусора, ну це типово для колоборантів.
15.03.2023 11:54 Відповісти
15.03.2023 11:54 Відповісти
Довічне. Самосуд - крок до хаосу.
15.03.2023 12:46 Відповісти
15.03.2023 12:46 Відповісти
Розстріляти ********** і все.
16.03.2023 13:15 Відповісти
16.03.2023 13:15 Відповісти
Клоун уж больно панькается с предателями. Расстрел для них в военное время, и только лишь - расстрел.
17.03.2023 20:27 Відповісти
17.03.2023 20:27 Відповісти
 
 