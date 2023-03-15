УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8927 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
9 071 18

Наслідки обстрілу Харкова: ворог вдарив ракетою С-300 з Бєлгородської області. ФОТОрепортаж

15 березня близько 10:00 російські військові нанесли ракетний удар по Шевченківському району Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибито шибки. Пошкоджено автомобілі мешканців.

За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також читайте: Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, без постраждалих, - ОВА (оновлено)

Наслідки обстрілу Харкова: ворог вдарив ракетою С-300 з Бєлгородської області 01
Наслідки обстрілу Харкова: ворог вдарив ракетою С-300 з Бєлгородської області 02
Наслідки обстрілу Харкова: ворог вдарив ракетою С-300 з Бєлгородської області 03
Наслідки обстрілу Харкова: ворог вдарив ракетою С-300 з Бєлгородської області 04
Наслідки обстрілу Харкова: ворог вдарив ракетою С-300 з Бєлгородської області 05
Наслідки обстрілу Харкова: ворог вдарив ракетою С-300 з Бєлгородської області 06
Наслідки обстрілу Харкова: ворог вдарив ракетою С-300 з Бєлгородської області 07

На місці працювали прокурори Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова та слідчі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Автор: 

обстріл (30991) Харків (5874) Офіс Генпрокурора (3438) Бєлгород (519)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Зато мы никуда не бьёт. Война в одну сторону .
показати весь коментар
15.03.2023 14:03 Відповісти
+4
це с-300

Балістика яку в нас нема засобів щоб збивати
показати весь коментар
15.03.2023 14:23 Відповісти
+3
Отвєтку з "ураганів" по бєлгараду ми, звичайно, не можемо дати. Бо путєн нападьот...
показати весь коментар
15.03.2023 14:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато мы никуда не бьёт. Война в одну сторону .
показати весь коментар
15.03.2023 14:03 Відповісти
це с-300

Балістика яку в нас нема засобів щоб збивати
показати весь коментар
15.03.2023 14:23 Відповісти
Це не балістика. Час підльоту малий. Але і на то є протидія.
показати весь коментар
15.03.2023 14:24 Відповісти
Яка? С-300 у версії ппо - це найшвише, що в нас зараз є із ракетного озброєння.
Як одна с-300 може наздогнати іншу с-300?
показати весь коментар
15.03.2023 14:45 Відповісти
Та хотя би старою "шилкою".
показати весь коментар
15.03.2023 14:46 Відповісти
В ракет комплексу с-300 швидкість 1,7-2,1 км на секунду!
За 3-4 секунди вона уходить з поля зору людини.
Якою "шилкою"?
показати весь коментар
15.03.2023 14:58 Відповісти
в последней части фильма топ ган-вообще стреляют зрк с 125 и не че ))))))))
показати весь коментар
15.03.2023 15:44 Відповісти
"Петріот" здатен збивати С-300, а в чому Ви праві, так це у тому, що час підльоту від кордоне раші до Харкова для цієї ракети становить менше 2 хвилин!
показати весь коментар
15.03.2023 14:48 Відповісти
На це і єшилка. Старий варіант на гусеницях. Теперішній, послідня оборона кораблів США. Воздух. Воздух. Кіно 2012 року. Морскій бій.
показати весь коментар
15.03.2023 14:53 Відповісти
В черзі за яйцями, яблуками та картоплею по 27 грн.
показати весь коментар
15.03.2023 14:30 Відповісти
Тільки не кажіть, що час запуску більше ніж то, що є.
показати весь коментар
15.03.2023 14:23 Відповісти
Люба поважаюча себе країна, знає. Що, що треба захищатись від *уйла. Китай, пішов в наступ. Х*йло накуй.
показати весь коментар
15.03.2023 14:34 Відповісти
Не треба було публікувати....знаю це місце...комусь сенсації захотілося ...ще прилетить, краще тікайте звідти
показати весь коментар
15.03.2023 14:25 Відповісти
Отвєтку з "ураганів" по бєлгараду ми, звичайно, не можемо дати. Бо путєн нападьот...
показати весь коментар
15.03.2023 14:34 Відповісти
Якщо немає засобів для ураження ракет С-300, то хіба немає засобів знищити самі установки на стартових місцях? Якась же розвідка є. Вони ж не з 1000 км стріляють.
показати весь коментар
15.03.2023 15:23 Відповісти
год войны а они авто швелерами и сталью не обшивают и ставят так во двор...да премия дарвина..там же метал гамно..1см должен быть швеллер..и бойницы..тогда рикошет осколка и едь дальше..
показати весь коментар
15.03.2023 15:43 Відповісти
 
 