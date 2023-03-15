Наслідки обстрілу Харкова: ворог вдарив ракетою С-300 з Бєлгородської області. ФОТОрепортаж
15 березня близько 10:00 російські військові нанесли ракетний удар по Шевченківському району Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як повідомляється, внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибито шибки. Пошкоджено автомобілі мешканців.
За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
На місці працювали прокурори Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова та слідчі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
Балістика яку в нас нема засобів щоб збивати
Як одна с-300 може наздогнати іншу с-300?
За 3-4 секунди вона уходить з поля зору людини.
Якою "шилкою"?