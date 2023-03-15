Наслідки обстрілу Харкова: ворог вдарив ракетою С-300 з Бєлгородської області. ФОТОрепортаж

15 березня близько 10:00 російські військові нанесли ракетний удар по Шевченківському району Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибито шибки. Пошкоджено автомобілі мешканців.

За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці працювали прокурори Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова та слідчі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.