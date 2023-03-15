42 дні без їжі: Під Бахмутом у підвалі знайшли живим полоненого українського захисника Олексія Гордєєва. ВІДЕО+ФОТО

Під час боїв під Бахмутом ЗСУ захопили позиції російських загарбників та знайшли у підвалі пораненого українського захисника Олексія Гордєєва.

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Воїни, які звільнили село під Бахмутом, знайшли у підвалі полоненого українського бійця Олексія Гордєєва. З дірками від куль та осколків у стегні та спині, але живий! З пекла його витяг доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Нагорі точилися бої, а поранений Олексій 42!!! дні лежав в підземеллі серед його вбитих і вмираючих від ран товаришів, яким він хотів, але не міг допомогти.

Харчувався він крихтами – схуд з 80 до 42 кг – пив із калюж, а коли вода закінчилася, отруйний антифриз із нагрівача. Зараз Олексій у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, скоро переведуть до клініки у Києві", - зазначив він.

