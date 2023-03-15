42 дні без їжі: Під Бахмутом у підвалі знайшли живим полоненого українського захисника Олексія Гордєєва. ВІДЕО+ФОТО
Під час боїв під Бахмутом ЗСУ захопили позиції російських загарбників та знайшли у підвалі пораненого українського захисника Олексія Гордєєва.
Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Воїни, які звільнили село під Бахмутом, знайшли у підвалі полоненого українського бійця Олексія Гордєєва. З дірками від куль та осколків у стегні та спині, але живий! З пекла його витяг доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Нагорі точилися бої, а поранений Олексій 42!!! дні лежав в підземеллі серед його вбитих і вмираючих від ран товаришів, яким він хотів, але не міг допомогти.
Харчувався він крихтами – схуд з 80 до 42 кг – пив із калюж, а коли вода закінчилася, отруйний антифриз із нагрівача. Зараз Олексій у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, скоро переведуть до клініки у Києві", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Сергій Гармаш заявив, що росіяни до смерті заморили голодом групу українських військовополонених.
Людина може без їжі три тижні найбільше.
Коли більше - покинається білкове голодування і організм зжирає сам себе. Людина помирає просто тому, що немає гемоглобіну переносити кисень. Поцікавьтесь, що таке квашіоркор і подивіться на цього совсім не вмираючого хлопця.
Я не кажу, що це суцільна брехня, але і на суцільну правду це не дуже схоже.
За 42 дні в нього м'язів зовсім не повинно бути, кожа та кістки, кахексія, такі люди руку не можуть підняти.
Щось там не дорозказали.
42 дні це і близько не межа людськіх можливостей. Бувало і набагато більше. Тим більше він мав воду і навіть якісь крихти чогось.
То ж будьте простіше) і не вводьте людей в оману.
А вам продажу завітати у якесь онкологічне відділення або хоспіс, і подивитись - як виглядають люди на парентеральному харчуванні.
Тоді може у вас відпаде хотєлка жити по Педівікії, і наступить розуміння, що вірити своїм очам, а не той гуйні, яку постять в інтернетах.
ну я вам з таким саме успіхом можу порадити завітати до театру опери і балету, або до Інституту ім. Амосова, де зможу організувати вам екскурсію до пацієнтів з кардіостимулятором, вшитим під шкіру.
Але це ніяк не змінить того факту, що є купа підтверджених фактів голодуваня людей більше 40 днів. Ніхто і не каже що це легко і безпечно, звісно можна померти. Багато факторів впливає на те чи витримає організм так довго на одній воді. Але факт лишається фактом - ЦЕ РЕАЛЬНО.
Тим більше якщо є хоч якась їжа, хоч якісь крихти, крім води.
