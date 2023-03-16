Доба на Донеччині: інтенсивний вогонь з Торнадо-С та "Ураганів" по Костянтинівці, обстріли громад, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстріли населених пунктів Донецької області. Минулої доби під ворожим обстрілом перебували 12 ОТГ.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом дня росіяни вели інтенсивний вогонь по Костянтинівці: обстріляли місто з Торнадо-С та Ураганів. Поранено 6 людей, пошкоджено школу, 5 багатоповерхівок, 20 приватних будинків і 11 цивільних автівок. Також під удар зі Смерчів потрапила Українка Покровської громади – ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Вночі рашисти обстріляли Богоявленку. На щастя, обійшлося без жертв. У Курахівській громаді у Гострому внаслідок обстрілу зазнала поранень одна особа. У Зоряному Мар’їнської громади пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок ракетного удару по Комишівці Новогродівської громади пошкоджено житловий будинок, без постраждалих. Одна особа дістала поранень в Іллінівці. Обстрілами пошкоджено 3 приватних будинки, дитсадок та інклюзивно-ресурсний центр.

"Гучно було на околицях Торецької, Часовоярської та Соледарської громад. Відомо про щонайменше 1 загиблого й 1 пораненого цивільного у Бахмуті – місто тримає оборону, попри безупинні ворожі атаки та обстріли.

На Лисичанському напрямку легкі поранення отримали 2 людини у Званівці – там пошкоджено приватні будинки на трьох вулицях. Також на території громади пошкоджено будинки у Переїзному", - зазначив Кириленко.

Минулої доби росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 11.















