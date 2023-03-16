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Новини Фото Агресія Росії проти України
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"Зливали" інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації, рух ЗСУ на Донеччині: СБУ викрила агентурну групу ворога у Краматорську. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ГРУ у результаті спецоперації на Донеччині. До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту.  Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів.Контррозвідники СБУ затримали обох російських агенток під час виконання ними розвідувального завдання.

Як вдалося з'ясувати, зрадниці тримали дистанційний зв’язок з кадровим співробітником російської воєнної розвідки.

"Встановлено, що вербування агенток він здійснював через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу ЗС РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток. У разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям "керівні посади" в місцевій окупаційній адміністрації", - зазначили у спецслужбі.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць виявлено мобільні телефони й ноутбук, які вони використовували для комунікації з російським "куратором".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погрожував "злити" персональні дані спецслужбам РФ: СБУ затримала ексспівробітника Служби, який закликав українських захисників до дезертирства

Зливали інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації, рух ЗСУ на Донеччині: СБУ викрила агентурну групу ворога у Краматорську 01
Зливали інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації, рух ЗСУ на Донеччині: СБУ викрила агентурну групу ворога у Краматорську 02
Зливали інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації, рух ЗСУ на Донеччині: СБУ викрила агентурну групу ворога у Краматорську 03
Зливали інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації, рух ЗСУ на Донеччині: СБУ викрила агентурну групу ворога у Краматорську 04
Зливали інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації, рух ЗСУ на Донеччині: СБУ викрила агентурну групу ворога у Краматорську 05
Зливали інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації, рух ЗСУ на Донеччині: СБУ викрила агентурну групу ворога у Краматорську 06
Зливали інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації, рух ЗСУ на Донеччині: СБУ викрила агентурну групу ворога у Краматорську 07

Автор: 

Краматорськ (712) СБУ (13052) Донецька область (8932) державна зрада (1728)


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Топ коментарі
+10
сепаратиський даубас
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16.03.2023 10:30 Відповісти
+8
Арешти і переписка вже нікому нецікаві. Показуйте відео з зали суду, де таким потворам зачитують справедливий вирок. Без вироку суду, ці арешти виглядають водевілем.
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16.03.2023 10:56 Відповісти
+8
незрозуміло чому для цих покидьків немає довічного ув"язнення? чому така мерзота як неля штепа і їй подібні "путян віді вайска" на волі, а в опзж-истів шуфрича, героя бойка і т д не конфісковано все майно з довічним увя"зненням? і це вже понад рік війни
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16.03.2023 11:21 Відповісти
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А коли СБУ зверне увагу на цю особу?
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16.03.2023 10:29 Відповісти
Ви не сюди, а туди пересилайте. Я,наприклад, дорогу життя з Бахмут, яка ходить нетом, туди скинула,щоб "патріотам" не хотілося більше співчувати локаціями
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16.03.2023 10:32 Відповісти
після зміни режиму !!! зе та його свиті доведеться рано чи пізно за все відповісти !!! воно усю українську зброю в асфальт для танків кацапських закатало !!! 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!

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16.03.2023 11:02 Відповісти
Біжить попереду Єрмака як собачка поперед хазяїном і озирається назад вгадуючи чи туди біжить.
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16.03.2023 11:07 Відповісти
добре підсоснув..))- ну жди, - мабуть, непросто так лизнув же..)))
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16.03.2023 22:05 Відповісти
сепаратиський даубас
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16.03.2023 10:30 Відповісти
усіх запроданців-колоборантів на гіляку !!!
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16.03.2023 10:48 Відповісти
Арешти і переписка вже нікому нецікаві. Показуйте відео з зали суду, де таким потворам зачитують справедливий вирок. Без вироку суду, ці арешти виглядають водевілем.
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16.03.2023 10:56 Відповісти
Сук в яму.
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16.03.2023 11:13 Відповісти
Яб хтів хоч раз, замість фотографій на яких хер шо видно, побачити фото ситих веселих собак, яких нагодували цими у(ОЙ)бками...
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16.03.2023 11:18 Відповісти
незрозуміло чому для цих покидьків немає довічного ув"язнення? чому така мерзота як неля штепа і їй подібні "путян віді вайска" на волі, а в опзж-истів шуфрича, героя бойка і т д не конфісковано все майно з довічним увя"зненням? і це вже понад рік війни
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16.03.2023 11:21 Відповісти
с 2014 г стали закрашивать фото предателей причем тех, кто из ордила.
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16.03.2023 11:43 Відповісти
А где в списке Геращенко?
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16.03.2023 12:57 Відповісти
довбаків сюди ще не звали)
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16.03.2023 22:06 Відповісти
 
 