"Зливали" інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації, рух ЗСУ на Донеччині: СБУ викрила агентурну групу ворога у Краматорську. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ГРУ у результаті спецоперації на Донеччині. До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута", - йдеться в повідомленні.



Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів.Контррозвідники СБУ затримали обох російських агенток під час виконання ними розвідувального завдання.

Як вдалося з'ясувати, зрадниці тримали дистанційний зв’язок з кадровим співробітником російської воєнної розвідки.

"Встановлено, що вербування агенток він здійснював через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу ЗС РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток. У разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям "керівні посади" в місцевій окупаційній адміністрації", - зазначили у спецслужбі.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць виявлено мобільні телефони й ноутбук, які вони використовували для комунікації з російським "куратором".

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