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Прем’єр Латвії Каріньш прибув до Києва: Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи. ФОТО

Прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш прибув з візитом до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

За словами Каріньша, перемога України у війні проти РФ має вирішальне значення для вільної Європи.

Також читайте: Україна має вступити до НАТО після перемоги, щоб уникнути нової війни, - прем’єр Латвії Каріньш

Прем’єр Латвії Каріньш прибув до Києва: Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи 01

Автор: 

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Польща та країни Балтики реально знають та відчувають загрозу.
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16.03.2023 11:32 Відповісти
 
 