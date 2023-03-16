Прем’єр Латвії Каріньш прибув до Києва: Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи. ФОТО

Прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш прибув з візитом до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

За словами Каріньша, перемога України у війні проти РФ має вирішальне значення для вільної Європи.

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