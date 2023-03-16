Наслідки обстрілів Запорізької області: понад 120 ударів за дві доби, 1 людина зазнала поранень, - поліція. ФОТОрепортаж

14 та 15 березня російські загарбники завдали 126 ударів по території Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

Під ворожим вогнем опинилися Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Преображенка, Новоандріївка, Новоданилівка, Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малинівка, Затишшя, Чарівне, Червоне, Темирівка, Щербаки, Запорізьке, Новоіванівка, Білогір’я, Малі Щербаки, Павлівка, Кам'янське, Степове, Кушугум, Малокатеринівка.

У результаті обстрілу загарбницькі війська частково зруйнували домівки місцевих мешканців. У них посічені дахи та фасади, вибиті вікна і двері, пошкоджено прибудинкову територію й автівки.

Після збройної атаки до лікарні звернувся 53-річний житель села Кам’янське з осколковим пораненням нижньої кінцівки. Чоловік отримав травму, ховаючись від обстрілу на території свого домоволодіння.

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