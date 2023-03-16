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"З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація": Активісти "Жовтої Стрічки" провели акцію на півострові. ФОТОрепортаж
Активісті руху "Жовта Стрічка" 26 лютого запустили флешмоб "Наближається час свободи", де закликали громадян з окупованих міст перетворити російський символ окупації "Z" на пісочний годинник.
Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знали, що українці хоробра нація, але не очікували аж такої кількості надісланих "годинників", деякі з них покажемо вам в цьому пості. Сьогодні, 16 березня, річниця псевдореферендуму на ТОТ АР Крим і дуже символічно, що акцію з "пісочним годинником" ми починаємо саме з Криму. З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація", - йдеться в повідомленні.
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юрий Шмалько #512164
показати весь коментар16.03.2023 16:36 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
время
показати весь коментар16.03.2023 18:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Fox Zeint #542611
показати весь коментар16.03.2023 18:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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