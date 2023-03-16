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"З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація": Активісти "Жовтої Стрічки" провели акцію на півострові. ФОТОрепортаж

Активісті руху "Жовта Стрічка" 26 лютого запустили флешмоб "Наближається час свободи", де закликали громадян з окупованих міст перетворити російський символ окупації "Z" на пісочний годинник.

Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знали, що українці хоробра нація, але не очікували аж такої кількості надісланих "годинників", деякі з них покажемо вам в цьому пості. Сьогодні, 16 березня, річниця псевдореферендуму на ТОТ АР Крим і дуже символічно, що акцію з "пісочним годинником" ми починаємо саме з Криму. З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спротив в окупованому Криму зростає: Активісти "Жовтої Стрічки" протестують проти примусової "мобілізації". ФОТОрепортаж

З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 01
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 02
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 03
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 04
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 05
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 06
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 07
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 08
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 09
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 10
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 11
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 12
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 13
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 14
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 15
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 16
З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація: Активісти Жовтої Стрічки провели акцію на півострові 17

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Крим (14200) окупація (6762) протест (2410) активіст (315)


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Татари - молодці!
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16.03.2023 16:36 Відповісти
В Криму не має бути жодного живого кацапа!!!
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16.03.2023 18:15 Відповісти
Недонации кацапов вообще не должно быть на земле.э..
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16.03.2023 18:22 Відповісти
 
 