"З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація": Активісти "Жовтої Стрічки" провели акцію на півострові. ФОТОрепортаж

Активісті руху "Жовта Стрічка" 26 лютого запустили флешмоб "Наближається час свободи", де закликали громадян з окупованих міст перетворити російський символ окупації "Z" на пісочний годинник.

Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знали, що українці хоробра нація, але не очікували аж такої кількості надісланих "годинників", деякі з них покажемо вам в цьому пості. Сьогодні, 16 березня, річниця псевдореферендуму на ТОТ АР Крим і дуже символічно, що акцію з "пісочним годинником" ми починаємо саме з Криму. З Криму почалась окупація, з Криму почнеться й деокупація", - йдеться в повідомленні.

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