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Новини Фото Волонтери для армії Війна
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Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори. ФОТОрепортаж

Наразі дрони це головна потреба українських воїнів.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, дуже прошу допомагати зборами на потреби фронту!!

Тривають жахливі бої, в нас багато втрат та дуже багато поранених, але ЗСУ стійко відбивають нескінченні атаки ворога

Дуже прошу зібрати кошти на термінові потреби

Дрони, це головне, дуже потрібні квадрокоптери Мавік 3 Комбо

Треба викупити 4 дрони - 411 тис грн

4 приціли 103 тис грн

Тепловізори -141 т грн та 56 т грн

Ліки, знеболювальні. М’які ноші

Купуємо тільки саме необхідне !

За тиждень купила 8 дронів Мавік комбо - 460 т та 9000 євро

12 рацій Моторола -326 т

Тепловізори-48 т

Планшети - 32560 грн

Нічний монокуляр -23479 грн

Взуття для поранених в шпиталь-19 т

Чохли до планшетів-2!

Посилки на фронт відправляємо кожного дня

Дуже прошу допомагати та робити репости, розкидайте по групах, робіть що небудь", - закликала волонтер.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 01 Посилання на Банку

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Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 03
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 04
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 05
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 06
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 07
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 08
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 09
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 10
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 11
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 12
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 13
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 14
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 15
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 16

Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 17
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 18
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 19
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 20
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 21
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори 22

Автор: 

благодійність (584) допомога (8484) волонтери (1345) Юсупова Наталія (199)


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Топ коментарі
+16
Выскажу страшную крамольную мысль - а может зеля закроет нах.. ер единый быдломарафон и другую зеленую ху-йню и сразу 5 млрдов гривен появится свободных. Как раз на БПЛА на передке хватит на первое время?. Или я на святое покусился?
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16.03.2023 17:02 Відповісти
+12
да, и конечно - не забываем яйца по 17, картошку по 27 и прочее.
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16.03.2023 17:04 Відповісти
+10
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пб
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16.03.2023 16:43 Відповісти
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пб
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16.03.2023 16:43 Відповісти
ГБР , защемите ***** яйца и появятся деньги !!
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17.03.2023 00:24 Відповісти
+
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16.03.2023 16:45 Відповісти
Кроме матрицы тепловизора, остальное мы можем производить сами и это будет дешевле в 3 раза и в некоторых местах лучше. Дроны, оптика для тепловизора, обычная оптика. Рации конечно не на всех подразделения сэкономишь, но есть DMR Anytone китайские рации, которые тоже неплохи для закрытой связи (например, волонтерам или работникам тыла подойдут, на фронте конечно мото брать надо, там критически важно в условиях РЭБ иметь хорошую связь).

У нас нет выбора кроме как налаживать производство всего, что нам надо. Война не закончится по взмаху руки или даже со смертью ***** в проруби, надо много и последовательно разрушать всю экономику и логистику оркостана, чтобы они сами остановили производство и закупку вооружений. Если мы будем отдавать китайцам за мавики 2/3 их стоимости просто как торговую накрутку, и точно также спонсировать зарплаты американских инженеров (немаленькие), то мы разоримся или нам вечно будет всего не хватать.

И для ускорения закупок неплохо бы выпускать за границу мужчин, которые могут в Европе работать программистами и отлично зарабатывать. Неужели это не очевидно за целый год? Договорится с рядом стран о разделении налогооблажения, чтобы вместо 40% налогов они платили 20% там и 20% шло для нас, ну и никто не мешает пересылать денежку, так все делают. Притом нельзя ориентироваться на приглашение на работу. Если так сделать, то эти приглашения будут продавать за деньги всем подряд. Именно разрешить выезд с проверкой всех возможных документов, экзамен в конце концов на границе провести быстрый, чтобы убедится, что человек едет на работу или сможет быстро найти другую на месте.
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16.03.2023 16:47 Відповісти
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16.03.2023 16:49 Відповісти
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16.03.2023 16:50 Відповісти
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16.03.2023 16:54 Відповісти
+100 грн
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16.03.2023 16:57 Відповісти
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16.03.2023 16:57 Відповісти
+🙌
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16.03.2023 16:58 Відповісти
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16.03.2023 16:59 Відповісти
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16.03.2023 17:00 Відповісти
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16.03.2023 18:44 Відповісти
Выскажу страшную крамольную мысль - а может зеля закроет нах.. ер единый быдломарафон и другую зеленую ху-йню и сразу 5 млрдов гривен появится свободных. Как раз на БПЛА на передке хватит на первое время?. Или я на святое покусился?
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16.03.2023 17:02 Відповісти
да, и конечно - не забываем яйца по 17, картошку по 27 и прочее.
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16.03.2023 17:04 Відповісти
Та він швидше подавиться а ніж таке зробить!
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16.03.2023 20:24 Відповісти
Хай слуги зі своїх конвертиків відраховують.
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16.03.2023 17:10 Відповісти
Поки слуги відрахують,будуть гинути хлопці,допомога потрібна зараз.Бо прийдуть кацапи і заберуть в тебе клаву на болота.
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16.03.2023 17:14 Відповісти
Ти що зовсім дурний,це стосується і отого теплепня,що нижче.
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16.03.2023 17:25 Відповісти
Тиб якось би поважливіше до людей ставився,воювати в і неті багато здоров'я і ума не треба.То будь чемним.
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16.03.2023 17:37 Відповісти
Ти на себе дивись.
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16.03.2023 17:39 Відповісти
Добре я подивлюсь.А ти можеш кинути гроші,волонтер перевірена,добра тітка,нам в травні-червні постійно "смаколики" привозила.Можеш сміливо кидати 1000грн,все дійде.
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16.03.2023 17:46 Відповісти
Ти що,проти того,щоб зелені хоча б щось зробили для українського війська,а не тільки його грабували??
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16.03.2023 18:03 Відповісти
Тільки за.Але гроші потрібно сьогодні.
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16.03.2023 18:21 Відповісти
та не тикай палкою в лайно, воно на зарплаті.......
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16.03.2023 20:18 Відповісти
Не переживай, ніхто тебе не змушує допомагати ЗСУ.
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16.03.2023 17:21 Відповісти
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16.03.2023 17:19 Відповісти
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16.03.2023 17:26 Відповісти
Петровна, твоя проблема в том, что в Украине никто не заморачивается, кто какой национальности.
На графе "национальность" палятся только ольгинские боты.
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16.03.2023 17:35 Відповісти
А ото і проблема. Он улюблений генерал оп сирський - етнічний росіянин з говіркою азірова. У зє! якась манєчка оточувати себе як не євреями, так росіянами. Совпадєніє?
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16.03.2023 18:02 Відповісти
Навздогін: чому ж оп замарачіваютца - там як не євреї, так харошиє рускіє
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16.03.2023 18:04 Відповісти
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16.03.2023 17:36 Відповісти
Ну розповідав Мадяр, що не варто брати Комбо. Ну візьміть звичайний мавік 3 і докупіть ще 2 батареї і зарядне на 3 і буде економія.... Хоч не классік обрали...
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16.03.2023 17:45 Відповісти
Скільки ця Наталя вже зробила для ЗСУ? Я їй ще з 14-го щось у госпіталь відносив, щось перераховував. Іноді думаєш: навіщо їй це? Але навіщо воно тоді усім іншим? Сподіваюсь, не даремно, тому і зараз хоч щось перерахую. І подяка їй велика.
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16.03.2023 17:58 Відповісти
Який ІПН/ЄДРПОУ?
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16.03.2023 18:17 Відповісти
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16.03.2023 18:42 Відповісти
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16.03.2023 20:04 Відповісти
а шо там яйцеголовий міністр, це ж його пряма робота?
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16.03.2023 20:22 Відповісти
Шукає що ще можна купити заплативши вдесятеро більше
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16.03.2023 20:27 Відповісти
+1000
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16.03.2023 20:25 Відповісти
+
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16.03.2023 21:01 Відповісти
++
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16.03.2023 21:04 Відповісти
+
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16.03.2023 21:17 Відповісти
Нещодавно яйценосний звітував, шо він зекономив 100 лярдів гривнов. Не, неможна закупити. Безробітні та пенсіонери все віддають. Зато у боневтіка рейтінг довіри росте. Шо, ***** за країна - вмивається кожен день у крові, знімає останне. Зелені набивають банківськи ячейки золотими яйцями.
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16.03.2023 21:49 Відповісти
Взуття для поранених в шпиталь-19 т ???
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16.03.2023 23:28 Відповісти
ти давно взуття купував?
+
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17.03.2023 08:04 Відповісти
Вибачте , не знаю , а яке це взуття для поранених в шпиталь ? Спеціальне ? Це проблема ?
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17.03.2023 14:06 Відповісти
На одяг та взуття у лікарнях хлопцям збирають з 2014 року.раз держава не може їх забезпечити.
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17.03.2023 15:26 Відповісти
+
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17.03.2023 14:28 Відповісти
+1000
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18.03.2023 20:24 Відповісти
 
 