Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори. ФОТОрепортаж
Наразі дрони це головна потреба українських воїнів.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Люди, дуже прошу допомагати зборами на потреби фронту!!
Тривають жахливі бої, в нас багато втрат та дуже багато поранених, але ЗСУ стійко відбивають нескінченні атаки ворога
Дуже прошу зібрати кошти на термінові потреби
Дрони, це головне, дуже потрібні квадрокоптери Мавік 3 Комбо
Треба викупити 4 дрони - 411 тис грн
4 приціли 103 тис грн
Тепловізори -141 т грн та 56 т грн
Ліки, знеболювальні. М’які ноші
Купуємо тільки саме необхідне !
За тиждень купила 8 дронів Мавік комбо - 460 т та 9000 євро
12 рацій Моторола -326 т
Тепловізори-48 т
Планшети - 32560 грн
Нічний монокуляр -23479 грн
Взуття для поранених в шпиталь-19 т
Чохли до планшетів-2!
Посилки на фронт відправляємо кожного дня
Дуже прошу допомагати та робити репости, розкидайте по групах, робіть що небудь", - закликала волонтер.
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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пб
У нас нет выбора кроме как налаживать производство всего, что нам надо. Война не закончится по взмаху руки или даже со смертью ***** в проруби, надо много и последовательно разрушать всю экономику и логистику оркостана, чтобы они сами остановили производство и закупку вооружений. Если мы будем отдавать китайцам за мавики 2/3 их стоимости просто как торговую накрутку, и точно также спонсировать зарплаты американских инженеров (немаленькие), то мы разоримся или нам вечно будет всего не хватать.
И для ускорения закупок неплохо бы выпускать за границу мужчин, которые могут в Европе работать программистами и отлично зарабатывать. Неужели это не очевидно за целый год? Договорится с рядом стран о разделении налогооблажения, чтобы вместо 40% налогов они платили 20% там и 20% шло для нас, ну и никто не мешает пересылать денежку, так все делают. Притом нельзя ориентироваться на приглашение на работу. Если так сделать, то эти приглашения будут продавать за деньги всем подряд. Именно разрешить выезд с проверкой всех возможных документов, экзамен в конце концов на границе провести быстрый, чтобы убедится, что человек едет на работу или сможет быстро найти другую на месте.
На графе "национальность" палятся только ольгинские боты.
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