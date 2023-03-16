Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Терміново потрібно викупити для українських воїнів дрони, приціли та тепловізори. ФОТОрепортаж

Наразі дрони це головна потреба українських воїнів.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, дуже прошу допомагати зборами на потреби фронту!!

Тривають жахливі бої, в нас багато втрат та дуже багато поранених, але ЗСУ стійко відбивають нескінченні атаки ворога

Дуже прошу зібрати кошти на термінові потреби

Дрони, це головне, дуже потрібні квадрокоптери Мавік 3 Комбо

Треба викупити 4 дрони - 411 тис грн

4 приціли 103 тис грн

Тепловізори -141 т грн та 56 т грн

Ліки, знеболювальні. М’які ноші

Купуємо тільки саме необхідне !

За тиждень купила 8 дронів Мавік комбо - 460 т та 9000 євро

12 рацій Моторола -326 т

Тепловізори-48 т

Планшети - 32560 грн

Нічний монокуляр -23479 грн

Взуття для поранених в шпиталь-19 т

Чохли до планшетів-2!

Посилки на фронт відправляємо кожного дня

Дуже прошу допомагати та робити репости, розкидайте по групах, робіть що небудь", - закликала волонтер.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253









































