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Акція "ДЕ ТИ" із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля оперного театру у Києві відбулась акція "ДЕ ТИ" із вшанування пам’яті загиблих від бомб російських окупантів у маріупольському драмтеатрі рік тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рік тому російські окупанти цинічно скинули бомби на театр Маріуполя, в будівлі якого переховувалися від обстрілів тисячі мирних жителів. Внаслідок авіаудару - загинули сотні маріупольців, серед них чимало дітей", - нагадали організатори акції.

Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 01
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 02
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 03
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 04
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 05
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 06
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 07

Також дивіться: Акція вшанування до Дня добровольця відбулась на Софійській площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 08
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 09
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 10
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 11
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 12
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 13
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 14
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 15
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 16
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 17
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 18
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 19

Також дивіться: Пам’ять воїнів, полеглих з 2014 року у війні з РФ, вшанували у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 20
Акція ДЕ ТИ із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві 21

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19791) Маріуполь (3253) театр (160) жертви (1839) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+7
А Боневтік був там? Там діти опинилися і по його волі, хоча вина кацапів беззаперечна. Чи хочаби направив туди тих, хто розмінував Чонгар і домоміг ворогу оточити і знищити місто.
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16.03.2023 19:17 Відповісти
+6
Це вина тих "ми зробили їх разом" па приколу і поржем
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16.03.2023 19:32 Відповісти
+3
..дуУже болить, колись у 80-х (олімпійських) навіть не міг подумати, що мого родича, старого (ще тоді навіть) полковника-танкіста, його-нашу родину, у 2022му *********** почнуть рівняти з землею безпосередньо у його дев'ятиповерхівці, у якій кілька разів гостював, як донецько-сумський турист.. це кількасот метрів від того САМОГО театру, на який тоді навіть не звертав уваги..... мама, найближча їхня родичка, завдяки *****, вже померла у 2022му, вже на Київщині, як втікачка від узького міра .. хйло та його кацапи не мають жити у цьому світі
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16.03.2023 20:31 Відповісти
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а це творчість ********
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16.03.2023 19:14 Відповісти
це що за ******,що за недорозвинуте це зварганило?
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17.03.2023 04:46 Відповісти
Ну трохи не погоджусь, бо як на те щоб відправити Лукашолку в подарунок, най вдавиться..
то одобрюю, загало кожен художник малює тими засобами якими навчений, запитання луше в подачі цього -- яка думка планувала доноситись... бо крім сєпара, тяжко уявити собі, щоб хтось подібне замовив для споживання...
Ймовірно цього й непередбачалось...
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18.03.2023 00:21 Відповісти
по вашій логіці - треба путіну запальничку послати.
Що з вами не так?
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18.03.2023 11:20 Відповісти
у нас з усього вміють зробити мерч, та заробляти на цьому...
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18.03.2023 14:45 Відповісти
ну да, таке враження, що у нас вже пів-країни ******* художники

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18.03.2023 15:09 Відповісти
А Боневтік був там? Там діти опинилися і по його волі, хоча вина кацапів беззаперечна. Чи хочаби направив туди тих, хто розмінував Чонгар і домоміг ворогу оточити і знищити місто.
показати весь коментар
16.03.2023 19:17 Відповісти
Це вина тих "ми зробили їх разом" па приколу і поржем
показати весь коментар
16.03.2023 19:32 Відповісти
..дуУже болить, колись у 80-х (олімпійських) навіть не міг подумати, що мого родича, старого (ще тоді навіть) полковника-танкіста, його-нашу родину, у 2022му *********** почнуть рівняти з землею безпосередньо у його дев'ятиповерхівці, у якій кілька разів гостював, як донецько-сумський турист.. це кількасот метрів від того САМОГО театру, на який тоді навіть не звертав уваги..... мама, найближча їхня родичка, завдяки *****, вже померла у 2022му, вже на Київщині, як втікачка від узького міра .. хйло та його кацапи не мають жити у цьому світі
показати весь коментар
16.03.2023 20:31 Відповісти
главное чтобы помнили, что это сделал оккупант враг Украины и всех украинцев.
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16.03.2023 20:51 Відповісти
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16.03.2023 21:00 Відповісти
А обосраная оон гаварит что нет ни какого генацида.
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17.03.2023 06:18 Відповісти
ООН дійсно показала себе більше з негативною, аніж з позитивної сторони. Але для того, щоб визнати геноцид та інші злочини, вони мали б подивитися на матеріали, які про це говорять. А надали їм тьакі матеріали, чи вони за одну поїздку на вулиці Києва чи іншого міста могли це оприділити? Для того, щоб суд, наприклад, когось засудив потрібно туди направити справу, докази, які мав збирати слідчий.
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17.03.2023 06:46 Відповісти
Кацапня именно в детей и целила.
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17.03.2023 10:13 Відповісти
Кацапи іменно хотіли вбити українських діток.
І вбили. Рознесли все нахер авіабомбами.
Їбучі монголоїдні пітараси 🤮
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18.03.2023 10:48 Відповісти
 
 