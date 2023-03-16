Акція "ДЕ ТИ" із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля оперного театру у Києві відбулась акція "ДЕ ТИ" із вшанування пам’яті загиблих від бомб російських окупантів у маріупольському драмтеатрі рік тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рік тому російські окупанти цинічно скинули бомби на театр Маріуполя, в будівлі якого переховувалися від обстрілів тисячі мирних жителів. Внаслідок авіаудару - загинули сотні маріупольців, серед них чимало дітей", - нагадали організатори акції.















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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ