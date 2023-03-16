Акція "ДЕ ТИ" із вшанування пам’яті загиблих від бомб окупантів у маріупольському драмтеатрі відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Біля оперного театру у Києві відбулась акція "ДЕ ТИ" із вшанування пам’яті загиблих від бомб російських окупантів у маріупольському драмтеатрі рік тому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рік тому російські окупанти цинічно скинули бомби на театр Маріуполя, в будівлі якого переховувалися від обстрілів тисячі мирних жителів. Внаслідок авіаудару - загинули сотні маріупольців, серед них чимало дітей", - нагадали організатори акції.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+7 Анатолий К #427424
показати весь коментар16.03.2023 19:17 Відповісти Посилання
+6 Isidora
показати весь коментар16.03.2023 19:32 Відповісти Посилання
+3 albano miner
показати весь коментар16.03.2023 20:31 Відповісти Посилання
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то одобрюю, загало кожен художник малює тими засобами якими навчений, запитання луше в подачі цього -- яка думка планувала доноситись... бо крім сєпара, тяжко уявити собі, щоб хтось подібне замовив для споживання...
Ймовірно цього й непередбачалось...
Що з вами не так?
І вбили. Рознесли все нахер авіабомбами.
Їбучі монголоїдні пітараси 🤮