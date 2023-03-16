Росіяни двічі обстріляли Костянтинівку: поранено 6 людей, серед них іноземний волонтер. ФОТОрепортаж

Протягом 16 березня росіяни двічі з "Ураганів" обстріляли Костянтинівку, що на Донеччині. Внаслідок цього поранено 6 людей, серед них іноземний волонтер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з "Ураганів" касетними боєприпасами — поранено 6 цивільних, серед них іноземний волонтер", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, пошкодження різного ступеня дістали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.

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