Росіяни двічі обстріляли Костянтинівку: поранено 6 людей, серед них іноземний волонтер. ФОТОрепортаж
Протягом 16 березня росіяни двічі з "Ураганів" обстріляли Костянтинівку, що на Донеччині. Внаслідок цього поранено 6 людей, серед них іноземний волонтер
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з "Ураганів" касетними боєприпасами — поранено 6 цивільних, серед них іноземний волонтер", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, пошкодження різного ступеня дістали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.
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Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар17.03.2023 06:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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