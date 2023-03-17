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Російську агентку, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому, затримано на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Мешканка Олександрійського району добровільно перейшла на бік ворога. Вона збирала та передавала відомості представникам збройних сил РФ про об’єкти військової та критичної інфраструктури у Кіровоградській та Полтавській областях. Її викрили співробітники СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зазначається, що жінку представники російської спецслужби дистанційно залучили до співпраці проти України. За вказівкою агресора вона збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону.

Насамперед ворога цікавила інформація щодо підприємств, які виконують державні оборонні замовлення для потреб ЗСУ. Отримані відомості мала передати месенджером через "зв’язкових", які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно затримали зрадницю під час здійснення нею фотофіксації одного з місцевих підприємств. У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для фотографування об’єктів з прив’язкою до місцевості, а також для спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував ракетні удари по Одесі

Російську агентку, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому, затримано на Кіровоградщині, - СБУ 01
Російську агентку, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому, затримано на Кіровоградщині, - СБУ 02
Російську агентку, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому, затримано на Кіровоградщині, - СБУ 03
Російську агентку, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому, затримано на Кіровоградщині, - СБУ 04
Російську агентку, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому, затримано на Кіровоградщині, - СБУ 05
Російську агентку, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому, затримано на Кіровоградщині, - СБУ 06

Автор: 

СБУ (13052) державна зрада (1728) Кіровоградська область (586)


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Топ коментарі
+16
Я ще рік тому говорив тут: ЯКЩО МИ НЕ ПОЧНЕМО ЇХ СТРАЧУВАТИ ЗА ЗАКОНОМ ВОЄННОГО ЧАСУ,І ВОНИ УСВІДОМЛЯТЬ,ЩО ЇМ «НІЧЄВО НЄ БУДЄТ» -МИ ПОТОНЕМО У ЦЬОМУ ВАТНОМУ ЛАЙНІ.
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17.03.2023 10:38 Відповісти
+11
Навіщо розповідати, що затримали? Треба використати *****, щоб надавати брехливу інформацію.
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17.03.2023 10:20 Відповісти
+9
на онду ногу наступити а за другу потягнути, це все на що вона заслоговуе
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17.03.2023 10:19 Відповісти
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на онду ногу наступити а за другу потягнути, це все на що вона заслоговуе
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17.03.2023 10:19 Відповісти
Якого $&@, обличчя зрадниці не в фокусі!!!!

Кого та Навіщо захищаєте ?!!
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17.03.2023 14:20 Відповісти
Навіщо розповідати, що затримали? Треба використати *****, щоб надавати брехливу інформацію.
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17.03.2023 10:20 Відповісти
Да логика действий пресслужби не украинская, мягко говоря, типа забрасивайте нових єтих ми нашли
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17.03.2023 10:47 Відповісти
У цієї мерзенної ублюдіни одна звилина-і та не в голові...
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17.03.2023 10:28 Відповісти
Радистка Кет радила...
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17.03.2023 10:30 Відповісти
Під час радянсько-німецької війни був наказ про знищення шпигунів на місці. "Смерш" - "смерть шпіонам" не дарма так називався.
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17.03.2023 10:33 Відповісти
Я ще рік тому говорив тут: ЯКЩО МИ НЕ ПОЧНЕМО ЇХ СТРАЧУВАТИ ЗА ЗАКОНОМ ВОЄННОГО ЧАСУ,І ВОНИ УСВІДОМЛЯТЬ,ЩО ЇМ «НІЧЄВО НЄ БУДЄТ» -МИ ПОТОНЕМО У ЦЬОМУ ВАТНОМУ ЛАЙНІ.
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17.03.2023 10:38 Відповісти
Для чого закривати фізіономію?! Може хто з знайомих цієї особи і спільників підкаже. Вона не сама діяла. Те що в нас ще є такі особи вина влада яка не ініціює відповідні жорсткі закони і судові рішення. Влада спить а в Україні ВІЙНА. І ЗАКОНИ ПОТРІБНО ВІДПОВІДНІ. КОЛОБОРАНТАМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПІНІ ВИНИ ВІД 15 РОКІВ І ПОЗБАВЛЕННЯ В ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВАХ, КОРИГУВАЛЬНИКАМ І ЗРАДНИКАМ ДОВІЧНЕ І СМЕРТНИЙ ВИРОК
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17.03.2023 10:38 Відповісти
Та ні вони все приймають закони проти наших военнних щоб ніхто не критикував продажну владу
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17.03.2023 11:46 Відповісти
И теперь это лайно будут содержать в ИТК за наш счет. Девка нестарая, черные транспантологи . ау?
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17.03.2023 10:46 Відповісти
инколи складається таке враження що мордяки ворожим шпигунам замальовують для того щоб вони по суду відновилися, відсудили компенсацію і почали шпигувати по новій бо люди не знають хто поряд з ними живе та працює.

закон про замальовування мордяк ворожим агентам точно прийняв ворожий агент.
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17.03.2023 10:56 Відповісти
Так і є. Бережуть майбутніх виборців.
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17.03.2023 11:15 Відповісти
Ви нічого не розумієте, замальовують харі, бо сподіваються що ********** посіпаки ще виправляться…. Бу га га…
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20.03.2023 09:18 Відповісти
Хотів уже порадіти за Кіровоградську область- що там з'явилось військове виробництво, але потім побачив про Полтавську область (там і так зрозуміло що і де)... Журналісти бл..
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17.03.2023 13:13 Відповісти
Для конспирации активно используют баб. Я не удивлюсь если поймают детей.
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17.03.2023 15:03 Відповісти
Ну готовься дура, губы, ноги и булки раздвигать будешь везде….
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20.03.2023 09:15 Відповісти
І що характерно : агенти--зрадники. як правило жіночки репродуктивного віку... Крім того . комбати-- фронтовики висловлюють жаль : їх хлопців ( особливо розвідників ) підло--підступно здають саме наші дівчата... Читали.як одна із вражино- агенток у рашо- ставку відправляла Есемес. :--- Спасибо. что заботишься обо мне... спасибо. что тьі есть ...
Висновок очевидний : жіночки наші голодні .НЕ дотрахані...залюбки йдуть на співпрацю та інтим із лютим ворогом...
Доречно згадати досвід німчури 2-ої Світової : солдат--відпускників відправляли у відпустку( на реабілітацію) із додатком : дитячим. розкладним. ліжечком ( і жодна дівчина НЕ повинна була відповідати відмовою...)
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08.09.2023 12:46 Відповісти
 
 