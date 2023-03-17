Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, "Старлінки" та іншу техніку на 6 млн грн. ФОТО
Українським захисникам на Східному напрямку передадуть генератори, монітори, планшети, дрони, автомобільні радіостанції, акумулятори, зарядні пристрої, "Старлінки" та іншу техніку на суму близько 6 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"За моєю спиною правильні, але дуже дефіцитні речі, з якими ми завтра вирушаємо на Схід. Бо на Сході зараз вирішується доля не просто України, Європи, а й всього світу. Або переможе вільний світ, або переможе диктатура. І саме українські герої борються за цей вільний світ. А ми їм допомагаємо", - наголоси лідер політсили та п'ятий президент Петро Порошенко.
"Є тут навіть "матраси" (квадрокоптери DJI Matrice 300. - Ред.), які підготував ROSHEN і Фонд Порошенка для героя України, якого звати Женя. ... Вантаж піде до наших артилеристів, десантників, моторизованих бригад. До тих хлопців, з якими ми тримаємо постійний зв’язок", - додав Порошенко.
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А головне, що піариться за свої, а не як боневтекло - за державні!
Так нєлох і виразку отримає на все тіло, окрім мозгу - бо мізків там вже давно нема...
Порох, зупинись! Най бубочка доживе хоча б до початку суду над собою, найвеличнішим!