УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9008 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 851 5

Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, "Старлінки" та іншу техніку на 6 млн грн. ФОТО

Українським захисникам на Східному напрямку передадуть генератори, монітори, планшети, дрони, автомобільні радіостанції, акумулятори, зарядні пристрої, "Старлінки" та іншу техніку на суму близько 6 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"За моєю спиною правильні, але дуже дефіцитні речі, з якими ми завтра вирушаємо на Схід. Бо на Сході зараз вирішується доля не просто України, Європи, а й всього світу. Або переможе вільний світ, або переможе диктатура. І саме українські герої борються за цей вільний світ. А ми їм допомагаємо", - наголоси лідер політсили та п'ятий президент Петро Порошенко.

"Є тут навіть "матраси" (квадрокоптери DJI Matrice 300. - Ред.), які підготував ROSHEN і Фонд Порошенка для героя України, якого звати Женя. ... Вантаж піде до наших артилеристів, десантників, моторизованих бригад. До тих хлопців, з якими ми тримаємо постійний зв’язок", - додав Порошенко.

Також читайте: Воїни радіотехнічної бригади на південному напрямку отримали дефіцитну вантажівку та іншу техніку від волонтерів ГО "Справи громад"

Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, Старлінки та іншу техніку на 6 млн грн 01
Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, Старлінки та іншу техніку на 6 млн грн 02
Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, Старлінки та іншу техніку на 6 млн грн 03
Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, Старлінки та іншу техніку на 6 млн грн 04
Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, Старлінки та іншу техніку на 6 млн грн 05
Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, Старлінки та іншу техніку на 6 млн грн 06
Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, Старлінки та іншу техніку на 6 млн грн 07
Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, Старлінки та іншу техніку на 6 млн грн 08
Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, Старлінки та іншу техніку на 6 млн грн 09
Воїнам на Східному напрямку передадуть дрони, генератори, Старлінки та іншу техніку на 6 млн грн 10

Автор: 

допомога (8484) Порошенко Петро (15203) ЗСУ (7717)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вже дише по заголовку розумію, що допомога саме від Гетьман
показати весь коментар
17.03.2023 10:51 Відповісти
Зебіли заборонили в заголовках писати від кого плюшки для бійців?
показати весь коментар
17.03.2023 10:58 Відповісти
Так і зрозумів що це Порох піариться.
показати весь коментар
17.03.2023 11:03 Відповісти
От клятий барига! Все піариться і піариться! Не дає найвеличнішому спокою - воно вже опухло від недосипу та нервів (хоча до ряхи Кошового ще далеченько)! І управи на нього ні Портнов, ні Дєркач, ні Татаров, ні інші дєрьмаківці за майже 4 роки ніяк знайти не можуть!
А головне, що піариться за свої, а не як боневтекло - за державні!
Так нєлох і виразку отримає на все тіло, окрім мозгу - бо мізків там вже давно нема...

Порох, зупинись! Най бубочка доживе хоча б до початку суду над собою, найвеличнішим!
показати весь коментар
17.03.2023 11:14 Відповісти
 
 