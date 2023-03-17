Із полону в Сирії визволено громадян України, яких утримували в жахливих умовах, - ГУР. ВІДЕО+ФОТО
Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.
"Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.
Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі.
Продовжуємо боротися за кожного полоненого. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+48 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар17.03.2023 12:31 Відповісти Посилання
+33 Грицько Добрий
показати весь коментар17.03.2023 12:31 Відповісти Посилання
+25 Vladko #550590
показати весь коментар17.03.2023 12:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Необходимо издать коммюнике какое-то, что за посещение Сирии, Ирана, Северной Кореи, Мьянмы, а также *********** и России (здесь уже в интересах бизнеса) предусмотрена уголовная ответственность. Как Израиль сделал. Посетил эту страну - пошел в тюрьму. Они заранее просчитывают, что будет захват заложника, а дальше либо сломают и завербуют, либо обменяют на террориста. А то кацапы вполне могут террор такой устроить, писать под видом сирийских олигархов, что ищут себе жену, особенно готовы взять ее с молоденькими детьми. У нас хватает дур, кто в это поверит. Они поедут, дальше их схватят и будут угрожать пытками над детьми, чтобы мы кого-то отпустили или чего-то не делали.
козлаараба
це імітація бурхливої діяльності від Сивохи та його корефанів для нахлобучування лохобанів
З 2017 року регулярно з сирійських таборів для біженців в Україну виїжджають групи жінок з дітьми.
Тих "операцій" вже було з десяток.
Буданичу,крім провальних операцій в російсько-українській війні ,нічим похвалитись,а тут хоч щось..
2 самі туда поїхали
з некуй їм тут робити
4 на рахунок буданича, ти правий на всі 100
під носом зрадники яких не можуть викрити а тут спецоперація хузнаде
мабудь зустріли на кордоняі і на цьому все
або поміняли на щось, когось
**********
А в селі кажуть, - "ну всьо, стала городською, - почала пальці вєєром крутить".
Пам'ятаю Одесу 90-х. Стільки забамбелених бухариків бомжацького вигляду я ніде в таких кількостях не бачив, - ні до, ні після того. Причому валялися посеред білого дня біля тротуарів на траві, як якийсь непотріб. А один обдовбаний дубограй взагалі йшов мені назустріч, і по ходу дєла дістав з ширінки прібор і почав поливати асфальт перед собою, навіть не зупиняючись. Видно, поспішав на бізнес-ланч. Перехожі цьому ніскільки не дивувались і мовчки обходили рухомого сцикуна на безпечній відстані.
І, ви знаєте, я навіть не подумав, що всі одесити такі самі, як той чунько. Бо всі люди різні, незалежно від їхнього місця проживання. І взагалі, - кажуть, що наші далекі предки в печерах жили. І теж срали під кущами, коли за мамонтами бігали.
Хлопчиков не вижу, наверное вместе с отцами за новый Халифат воюют.
Может и в мечеть поведут, кто знает. Крымско-татарский батальон, который сейчас на фронте, например, имеет не только мечеть, но и своего имама. Это ничего, или нехай убираются к себе в Крым, ваш сын их заменит в окопах?
ЩО християни, що муслiми спочатку кроткi ягня, а коли iх натовп набрав массу, то вони становляться злим тоталiтарним комком, який примушуйе людей, та гнобить тих хто не любить iх традицii вiд святих дiдiв, якi воювали з шайтаном.