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Із полону в Сирії визволено громадян України, яких утримували в жахливих умовах, - ГУР. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.


"Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.

Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі.

Продовжуємо боротися за кожного полоненого. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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Із полону в Сирії визволено громадян України, яких утримували в жахливих умовах, - ГУР 01

Автор: 

полон (1603) розвідка (3894) Сирія (1871) полонені (2314)


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Топ коментарі
+48
Якою бідною або тупою українською жінкою треба було бути щоб поїхати у сірійський "рай"?
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17.03.2023 12:31 Відповісти
+33
А шо вони там робили? Повиходили заміж за *****, думали будуть жити як Роксолани
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17.03.2023 12:31 Відповісти
+25
А какая цена решения проблемы была? Они добровольно зачем-то поехали в такое опасное место как Сирия или же их похитили в третьей стране? А то выглядит как с баскетболисткой американской. Ее даже не за наркоту винить стоит (не нашли бы наркоту, так подбросили бы), а за то, что она согласилась выступать за кацапскую команду и сама села на самолет, даже не транзит был. И потом Байдену пришлось сдавать Бута за нее, хотя он мог пойти на тех, кого действительно подставили и похитили.

Необходимо издать коммюнике какое-то, что за посещение Сирии, Ирана, Северной Кореи, Мьянмы, а также *********** и России (здесь уже в интересах бизнеса) предусмотрена уголовная ответственность. Как Израиль сделал. Посетил эту страну - пошел в тюрьму. Они заранее просчитывают, что будет захват заложника, а дальше либо сломают и завербуют, либо обменяют на террориста. А то кацапы вполне могут террор такой устроить, писать под видом сирийских олигархов, что ищут себе жену, особенно готовы взять ее с молоденькими детьми. У нас хватает дур, кто в это поверит. Они поедут, дальше их схватят и будут угрожать пытками над детьми, чтобы мы кого-то отпустили или чего-то не делали.
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17.03.2023 12:33 Відповісти
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заробiтчанки?
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17.03.2023 12:30 Відповісти
Тільки жінки в паранжі? Їх чоловіки й брати мабуть за іділ воювати лишились. Але головне- піар для Гогілашвіллі
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17.03.2023 12:31 Відповісти
про ІДІЛ зможеш втсер обгрунтувати? Чи понос в інтернеті обгрунтування не потребує
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17.03.2023 12:47 Відповісти
Це правда. Десь 2-3 роки тому слухав по радіо НВ передачу про громадян України у таборах для біженців. Точніше про те, що почалися займатися їх поверненням. Мова йшла про жінок з дітьми. Доля майже всіх була однакова: вийшла заміж за араба, той виявився ІГІЛовцем, його вбили, потім ними "опікувався" брат загиблого (який був таким самим ІГІЛовцем), потім "друг" а після розгрому того самомго ІГІЛу вони всі потрапили у табори з жахливими умовами... Ну а тут так співпало, що вони згадали, що в них українське громадянство, а хтось на цій темі вирішив попіаритися. Як сам вважаєш, ці діти колись стануть українцями? Ти ж бачиш, що в повернутих "родинах" навіть дорослих хлопчиків нема. А знаєш чому? Тому що вони з автоматом бігають з 14 років. І що там робить наша розвідка? Вони всі завдання у нас вже вирішили?
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17.03.2023 15:01 Відповісти
таких випадків безліч і не тільки етнічні українки фігурують. Але таких не 100%! Якого куя накидати лайно і робити висновки тільки з тої причини що ти це можеш це робити безкарно? Чому віртуальні "герої" дозволяють собі срати як схочуть? я знаю який кондом Гога, але чого його сюди притягувати? Чого просто не порадіти за людей який вирвались з одного пекла в інше? Тому що ментальність кацапа!
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17.03.2023 20:23 Відповісти
Якою бідною або тупою українською жінкою треба було бути щоб поїхати у сірійський "рай"?
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17.03.2023 12:31 Відповісти
В одного такого є не одна дружина на батьківщині , ще одна в росії , в петербурзі , і наша "розумниця" в Києві теж виходить за нього заміж ! Це ким треба бути ? Вона знає про його "сімейний стан" .
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17.03.2023 12:45 Відповісти
Это умственная отсталость. Теперь многочисленных детишек повесят на шею государству, то есть налогоплатильщикам, а сами будут жизнью наслаждаться и молится. Папик ведь зарабатывать не умеет, да и где он?...
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17.03.2023 12:57 Відповісти
Ці "дитишки" потім виростуть в велік-правовєрних і почнуть права качати, як громадяни України!
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17.03.2023 14:29 Відповісти
"ЛюбоФФ"
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17.03.2023 13:11 Відповісти
А шо вони там робили? Повиходили заміж за *****, думали будуть жити як Роксолани
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17.03.2023 12:31 Відповісти
А какая цена решения проблемы была? Они добровольно зачем-то поехали в такое опасное место как Сирия или же их похитили в третьей стране? А то выглядит как с баскетболисткой американской. Ее даже не за наркоту винить стоит (не нашли бы наркоту, так подбросили бы), а за то, что она согласилась выступать за кацапскую команду и сама села на самолет, даже не транзит был. И потом Байдену пришлось сдавать Бута за нее, хотя он мог пойти на тех, кого действительно подставили и похитили.

Необходимо издать коммюнике какое-то, что за посещение Сирии, Ирана, Северной Кореи, Мьянмы, а также *********** и России (здесь уже в интересах бизнеса) предусмотрена уголовная ответственность. Как Израиль сделал. Посетил эту страну - пошел в тюрьму. Они заранее просчитывают, что будет захват заложника, а дальше либо сломают и завербуют, либо обменяют на террориста. А то кацапы вполне могут террор такой устроить, писать под видом сирийских олигархов, что ищут себе жену, особенно готовы взять ее с молоденькими детьми. У нас хватает дур, кто в это поверит. Они поедут, дальше их схватят и будут угрожать пытками над детьми, чтобы мы кого-то отпустили или чего-то не делали.
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17.03.2023 12:33 Відповісти
Любовь зла, полюбишь и козла араба
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17.03.2023 12:43 Відповісти
Про цих уже давно писали, а бач не забули. Оленівка, нічого не говорить. Там повинна була стати операція по визволенню людей із Сталі .
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17.03.2023 12:35 Відповісти
Громадяни демократичної, цивілізованої країни не будуть демонструвати ксенофофобію та сексизм. Накидати лайно і засуджувати жінок з дітьми. Робити тупі, необгрунтовані припущення. Звісно якщо в їхній ментальності не превалює кацапсінський вірус
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17.03.2023 12:49 Відповісти
демократична цівілізована країна кинула напризволяще десятки тисяч жінок та дітей, віддала їх москвинам, але пишається тим, що врятувала десятьох осіб, які раніше відмовилялись від неї,
це імітація бурхливої діяльності від Сивохи та його корефанів для нахлобучування лохобанів
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17.03.2023 13:09 Відповісти
бла-бла-бла....вау-вау-вау...иииии..... Чємодан, вокзал, росія!
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17.03.2023 13:13 Відповісти
яке ж ти тупориле
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17.03.2023 19:18 Відповісти
З чийого,біса,полону ?
З 2017 року регулярно з сирійських таборів для біженців в Україну виїжджають групи жінок з дітьми.
Тих "операцій" вже було з десяток.
Буданичу,крім провальних операцій в російсько-українській війні ,нічим похвалитись,а тут хоч щось..
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17.03.2023 12:50 Відповісти
1 не було ніякого полону
2 самі туда поїхали
з некуй їм тут робити
4 на рахунок буданича, ти правий на всі 100
під носом зрадники яких не можуть викрити а тут спецоперація хузнаде
мабудь зустріли на кордоняі і на цьому все
або поміняли на щось, когось
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18.03.2023 09:36 Відповісти
Була закохана у сірійского мальчіка, народила діточок, а потім трясь і з полону і щей спец операція. І головне - дякувати, не передякувати, та й ще й кому - еврею за мусульман. Ух. Страшне.
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17.03.2023 13:02 Відповісти
Українці в чєхлах не ходять. Перед тим я зачехлитись вони відмовились від нас.
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17.03.2023 13:16 Відповісти
Знавал одну такую , сама из села , выскочила замуж за сирийца - бизнесмена в Одессе. Пальцы веером выгинала , здороваться в селе видимо не научили , на обитателей многоэтажки( хотя там далеко не бедные люди смотрела с легким презрением) вообщем возомнила себя Роксоланой. Но что-то пошло не так , то ли изменила она бармалею , то ли травы он агрессивной курнул , только зарезал он ее , прямо в квартире респектабельного новостроя ( "кастрюли" на Политехе , для одесситов поймут) . И что вы думаете ? Этот чучмек через пару недель вышел из сизо , хотя все жильцы писали протеесты " не хотим мол жить с убийцей в одном доме" В 2016 я продал там свою квартиру , так что не знаю концовки всей истории, думаю откупили сирийца .
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17.03.2023 13:27 Відповісти
сама из села... Пальцы веером выгинала , здороваться в селе видимо не научили...
**********
А в селі кажуть, - "ну всьо, стала городською, - почала пальці вєєром крутить".
Пам'ятаю Одесу 90-х. Стільки забамбелених бухариків бомжацького вигляду я ніде в таких кількостях не бачив, - ні до, ні після того. Причому валялися посеред білого дня біля тротуарів на траві, як якийсь непотріб. А один обдовбаний дубограй взагалі йшов мені назустріч, і по ходу дєла дістав з ширінки прібор і почав поливати асфальт перед собою, навіть не зупиняючись. Видно, поспішав на бізнес-ланч. Перехожі цьому ніскільки не дивувались і мовчки обходили рухомого сцикуна на безпечній відстані.
І, ви знаєте, я навіть не подумав, що всі одесити такі самі, як той чунько. Бо всі люди різні, незалежно від їхнього місця проживання. І взагалі, - кажуть, що наші далекі предки в печерах жили. І теж срали під кущами, коли за мамонтами бігали.
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17.03.2023 14:25 Відповісти
ГУР треба займатися справами, а не піаритися на бідних жінках. Добре що змогли звільнити, але в умовах війни треба більше зусиль для звільнення полонених військових та депортованих громадян з кацапії...
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17.03.2023 13:39 Відповісти
наведіть порядок у питанні ОДНЕ ГРОМАДЯНСТВО-ОДИН ПАСПОРТ і виявиться що ніякі то не українці.
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17.03.2023 13:42 Відповісти
Як в анекдоті-"...я й так бачу синку що ти не москаль.."
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17.03.2023 18:05 Відповісти
Колись працював з такою - реально мріяла, що вийшовши за араба буде жити в гаремі і не буде працювати, а наших чоловіків вважала мало не непотребом. Сирійці, іранці, турки і т.п. розводять таких "наташ" як останніх лохушок. Ці з того самого контингенту - зараз почнуть нити, аби їм допомогли з житлом, фінансами і т.п., а трохи оговтавшись, скористаються нагодою та попруться в ЄС.
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17.03.2023 13:56 Відповісти
Якого біса ви там лазите? Проблем мало? Приїдуть ще й по голові надавати щоб не хотілось пригод на задницю.
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17.03.2023 14:02 Відповісти
кто все эти люди?
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17.03.2023 14:04 Відповісти
Щось мені здаеться ті маленькі чорнаві украінці укра'нською не володіють
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17.03.2023 14:20 Відповісти
что это за алах акбар?
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17.03.2023 14:26 Відповісти
акбарихі. Новий вид українок
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17.03.2023 18:07 Відповісти
Спочатку треба було шмати з їхніх голів познімати, а потім розмовляти!
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17.03.2023 14:33 Відповісти
А почему не в вышиванках, а в хиджабах?
Хлопчиков не вижу, наверное вместе с отцами за новый Халифат воюют.
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17.03.2023 14:51 Відповісти
а як вони там опинились? і що це за сирійський полон? а якогось ще полону, наприклад аргентинського, не існує? бо фіг зна, звідки самашедших бабів ще треба витягувати
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17.03.2023 14:51 Відповісти
Вони там опинилися після розгрому ІГІЛа. Після того, як їх чоловіків і синів повбивали... А потім вони згадали, що в них було українське громадянство.
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17.03.2023 15:07 Відповісти
Дякую, за перевезення до України майбутньої ісламської групи . Як я розумію, ороксоланення Сирії відміняється, а ісламізація України вже в'явилася на горизонті. Та й заслуга Роксолани перед Україною була лише в тому, що народила сина-дурня, який почав занепад Туреччини.
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17.03.2023 15:02 Відповісти
Платки можно уже снять за ненадобностью.
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17.03.2023 15:26 Відповісти
Прекращайте писать ксенофобскую хрень. Вернулись украинки из опасной Сирии домой, и слава Богу. Где их мужья? Может против Путинского кореша-свиньи Асада воюют и правильно делают.
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17.03.2023 15:51 Відповісти
А вони українки? А якщо їхні чоловіки воюють за ісламську державу проти Асада, це також правильно? Коли вони виходили заміж за арабів, вони не розуміли, що їдуть в іншу культуру і назад вороття не має? Коли народжували дітей вони знали, що народжують арабів? Бачили очі, що купували. Їжте, хай вам повилазить. Вони хоча б перевдягли дітей, щоб не ганьбитися. Та й самим би не погано будо одягтись по-людськи. Але вони натомість ще й мечеть поведуть свій виводок.
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17.03.2023 16:25 Відповісти
А почему это "назад пути нет"?
Может и в мечеть поведут, кто знает. Крымско-татарский батальон, который сейчас на фронте, например, имеет не только мечеть, но и своего имама. Это ничего, или нехай убираются к себе в Крым, ваш сын их заменит в окопах?
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17.03.2023 23:57 Відповісти
от такi ви муслiми i йе. Спочатку хвостиком машете, а коли вас багато - то починайете качати права, аж глаза косiють вiд праведностi
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18.03.2023 11:58 Відповісти
їх точно звільнили? який полон? хто їх взяв в полон? шоб не виявилося що ми їх викрали від любих чоловіків (((
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17.03.2023 16:50 Відповісти
Колись був "мультфільм для дорослих" - про сімейне життя жінки В ньому - кілька епізодів Починається все з сім"ї троглодитів Але мені більше всього сподобався епізод про світ ісламу - коли араб грає на рубабі та співає жінкам солодкі пісні А в результаті - жінка після заміжжя опиняється у хіджабі, між дітьми та каструлями ....
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18.03.2023 06:29 Відповісти
Все так возмущены, что аж пиджак заворачивается. Ну да и правда, это какие-то, на самом деле, тупорылые шлендры, повыскакивавшие замуж за всяких сирийских и иракских чурок, нарожавшие им детей и увезенные потом в "халифат". Там курды и американцы их мужьев-****** угандошили, а их с приплодом отправили в лагерь, где они подыхали от голода и антисанитарии. Так оно и есть. Но есть одно но - это гражданки Украины. Любая нормальная страна делает все возможное, что бы спасти своих граждан, какими бы говняными они небыли. Если хотим, что б Украина была в одном ряду с другими нормальными странами, то надо и таких лохушек выручать и спасать.
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17.03.2023 23:53 Відповісти
А ось був недавно скандал у Британii, щодо того чи можна таку одну упороту з лагерiв пускати в краiну. Думайете, що впустили? ВОни не дурнi, помнять про теракти
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18.03.2023 11:56 Відповісти
Почтаєш коментарі під цією новиною і починаєш розуміти, що рівень вихованості,інтелекуту і розумових здібностей у нашого наріда десь на рівні кацапського. Стільки образ, суджень про людей котрих вони ніколи в житті не бачили і про котрих судять тільки по новині, рівень критичного мислення на рівні кацапського котрми сказали по телевізору що в Україні нацисти,вони з радістю це підхопили і побігли в Україну, тут щось подібне, появилася новина про звільнених українських громадян в Сирії,набігло сатдо баранів і змішало з гівном людей називаючи їх тупими,дурними і так далі. Одна надія що цей бруд льють боти, а якщо ні то дійсно печальна ситуація. І що саме інтересне,що потім ці люди сидять і ниють що у нас все погано і починають звинувачувати у всьому владу, та ви на себе подивіться, ваш рівень поведінки,вихованості,моральних цінностей повністю відповідає тому як ви живете, ніде в цивілізованому світі не можливо побачити подібне коли сталася б подібна ситуація, американці чи європейці навпаки раділи б за своїх громадян, а тут прийшли і змішали з гівном, так і живете, не треба потім жалітися
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18.03.2023 07:47 Відповісти
Причина звичайно "геніальна", називати людей ідіотами і гнобити тільки за те,що вони виходят заміж за когось там, це уже ксенофобія якась дійсно. Нехай ці горекоментатори спочатку подивляться на владу котру ці ж коментатори ходили і 30 років вибирали і які потім разом з цією владою сиділи і деребанили всю країну,а потім уже щось починають комусь закидати.
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18.03.2023 09:40 Відповісти
вона оженилась на фанатиковi i зробила iдентичну упороту дитину, насолоджуйся результатом
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18.03.2023 11:55 Відповісти
Який фанатик, яка упорота дитина, який результат,що ти несеш? Ти послухай що ти пишеш, ти навіть цих людей не знаєш,на кому вони там одружилися і так далі, а уже якусь пургу починаєш нести.
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18.03.2023 12:08 Відповісти
Просто дуже цікаво в чому конкретно полягала операція ГУРу? Передали кєш чуркам від родичів, чи може обміняли на якихось сирійських громадян, що були в Україні?
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18.03.2023 08:15 Відповісти
ГУР нефиг делать? Эти "украинки" добровольно надели паранжу и поехали в мусульманский рай, еще и девочек в паранжу одели. Лучше бы, например, начали охоту на российских хакеров.
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18.03.2023 10:04 Відповісти
У Німеччині мами получили би 3-4 роки ув'язнення.
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18.03.2023 11:11 Відповісти
У житті, як на довгій ниві.. Може вийшла заміж молодою, чоловік наплів фігні, а там пішло поїхало. Всяке буває, може чоловіків не був бойовиком, а просто працював і зачасту примусово. Короче жінки влипли чи по дурості чи випадково, хто зна. Але вони наші українки і хай їдуть додому. І дітки гарнюні :
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18.03.2023 11:31 Відповісти
Клоуни в мiшках. Вертайтеся в свiй сумашедший секта-дом у пустелi i там влаштовуйте конкурс на самого упоротого прихильника мiшка, а потiм разом молiться на мiшок, а потiм збудуйте Храм Мiшка, а коли вас стане критична маса - починайте качати права прихильникiв мiшка.

ЩО християни, що муслiми спочатку кроткi ягня, а коли iх натовп набрав массу, то вони становляться злим тоталiтарним комком, який примушуйе людей, та гнобить тих хто не любить iх традицii вiд святих дiдiв, якi воювали з шайтаном.
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18.03.2023 11:53 Відповісти
Українки паранжу неносять
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18.03.2023 18:49 Відповісти
 
 