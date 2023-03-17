Із полону в Сирії визволено громадян України, яких утримували в жахливих умовах, - ГУР. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.



"Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.



Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі.



Продовжуємо боротися за кожного полоненого. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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