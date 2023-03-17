Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ та співробітники Нацполіції заблокували схему ввезення і продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



У результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку. Серед вилученого у зловмисників – 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн грн.



За даними слідства, фігуранти приховано переправляли до України підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги.



Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці. Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання.



Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси.



Під час обшуків на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників виявлено:

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;

чорнову бухгалтерію;

3 автомобілі, якими доставляли "ліки";

понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції "виробника" характеристикам.



Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою). Їм обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою.



Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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