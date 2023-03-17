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Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ та співробітники Нацполіції заблокували схему ввезення і продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку. Серед вилученого у зловмисників – 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн грн.

За даними слідства, фігуранти приховано переправляли до України підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги.

Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці. Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання.

Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси.

Під час обшуків на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників виявлено:

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;

  • чорнову бухгалтерію;
  • 3 автомобілі, якими доставляли "ліки";
  • понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції "виробника" характеристикам.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою). Їм обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою.

Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завезення фальсифікованих ліків на 32 млн грн: повідомлено про підозру посадовиці Держлікслужби, - СБУ. ФОТО

Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ 01
Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ 02
Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ 03
Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ 04
Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ 05
Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ 06
Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ 07
Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ 08
Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ 09
Ліквідовано масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих, - СБУ 10

Автор: 

ліки (1338) СБУ (13052) фальсифікат (328) онкологія (136)


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Топ коментарі
+10
Якось дивно.. Чому «фальсифікат не виробляли в Україні? І так далі.
Це контрабанда.
Друге питання - МОЗ не здатне надати доступ пацієнтам до критичних ліків по конкурентним цінам? Вирішіть це питання - не стане контрабанди.
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17.03.2023 13:02 Відповісти
+10
Вчора на ТБ показували нашу біженку в Польщі. Її дитині потрібен препарат з медичного канабісу. Каже в Україні доставала його через контрабанду, а в Польщі цей препарат можна отримати офіційно.
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17.03.2023 13:10 Відповісти
+7
Я как раз об этом подумал. Какая-то брехня. Вести через таможню из Европы фальсификат?
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17.03.2023 13:11 Відповісти
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Звідки до нас везуть це лайно?
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17.03.2023 12:58 Відповісти
У Богатирьової треба питати.
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17.03.2023 13:59 Відповісти
Якось дивно.. Чому «фальсифікат не виробляли в Україні? І так далі.
Це контрабанда.
Друге питання - МОЗ не здатне надати доступ пацієнтам до критичних ліків по конкурентним цінам? Вирішіть це питання - не стане контрабанди.
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17.03.2023 13:02 Відповісти
Вчора на ТБ показували нашу біженку в Польщі. Її дитині потрібен препарат з медичного канабісу. Каже в Україні доставала його через контрабанду, а в Польщі цей препарат можна отримати офіційно.
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17.03.2023 13:10 Відповісти
Це саме стосувалося інноваційних ліків від гепатиту. Весь світ лікувався вже, а у нас їх не реестрували доволі довгий час, тому лікувалися контрабандними індійськими дженеріками. Через те що просто не видавали реестраційне свідоцтво.
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17.03.2023 13:16 Відповісти
Я как раз об этом подумал. Какая-то брехня. Вести через таможню из Европы фальсификат?
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17.03.2023 13:11 Відповісти
это всё хорошо, но вот скажите мне, где производят этот товар?
там у них заказов выше крыши, мабуть
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17.03.2023 13:17 Відповісти
З ліками для онкохворих зараз реальна проблема, тому і везуть.
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17.03.2023 13:19 Відповісти
В те, що ввозили контрабандою ліки вірю, а от в те, що фальсифікат походженням з Європи за сприяння зарубіжних лікарів не повірю ніколи.Припускаю, що просто лікіи не зареєстровані в Україні, а тому правоохоронні органи називають їх фальсифікатом до того ж фальсифікації не будуть зберігати у охайному холодильнику
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17.03.2023 13:51 Відповісти
Холодильник явно продуктовий, не для ліків.
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17.03.2023 13:58 Відповісти
холодильник там правельний.
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17.03.2023 14:07 Відповісти
Все так, постійно купую таку котрабанду ,ніякий не фальсифікат,нацькувала СБУ наша медмафія.
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17.03.2023 14:56 Відповісти
і знову кібердепартамент... це їх прерогатива?
чи знайшли оголошення на ОЛХ, і вирішили наїхати?
це така у нас кібербезпека?!

а щодо препаратів:
якісь тіпа свідоцтва про реєстрацію звичайно підроблені, бо отримати в нас легальні - ще та пацавата історія...
а самі ліки скоріш за все дієві.

більше схоже на розбірки конкурентів руками продажних служак...
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17.03.2023 14:04 Відповісти
Не поділились...або мало запропонували.
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17.03.2023 17:17 Відповісти
Прибрали конкурентів, в них ціни напевно були нижчими.
Везли з різних країн фальсифікат? Зовсім так звані правоохоронці за дурнів нас мають.
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18.03.2023 07:52 Відповісти
 
 