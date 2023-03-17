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Мрія про "Ладу", велич росії, соната "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

...и без брюквы

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розповів про нові напрямки російського експорту в ЄС: "Репа у европейских партнеров растет плохо. Это не их вина. Погодные условия такие". ВIДЕО

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Орендарі Києво-Печерської лаври

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не намірені виселятися", - ченці УПЦ МП заявили, що не покинуть Києво-Печерську лавру. ВIДЕО

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Так виглядає велич росії...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов пропонує почати штурм Лондона: "Взять Риши Сунака за жопу и сказать: "Иди сюда, засранец!". ВIДЕО

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Мрія про "Ладу"

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

- Мы пришли к вам с миром

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Життєвий шлях у путінській росії

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Відверта промова

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Миротворці"

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Найкраща кандидатура

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільм про дітей з Лисичанська не взяв "Оскар". Нагороду віддали "Навальному"

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Життя зірок

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Пошуки хороших росіян

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Не смогла...

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Іван Байденюк

Мрія про Ладу, велич росії, соната русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Соната "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1615) політика (4570) путін володимир (24222) фотожаба (14028) Шойгу Сергій (630)


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Топ коментарі
+23
Вінком придавленому, яйцем контуженому Оскара.
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17.03.2023 13:21 Відповісти
+6
Михалков начал срочно снимать новое кино "Репа-Z".
По сюжету старый дед-педофил тянет тувинского оленя за фаберже.
Ему помогают: бабка-валя пол стакана, старый петух-уголовник, дублёр димон-алкогон, манька внучка-алкоголичка и соловей бесогон....
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17.03.2023 13:43 Відповісти
+4
Рузьге свіжоспи...не:
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17.03.2023 14:42 Відповісти
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Вінком придавленому, яйцем контуженому Оскара.
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17.03.2023 13:21 Відповісти
Михалков начал срочно снимать новое кино "Репа-Z".
По сюжету старый дед-педофил тянет тувинского оленя за фаберже.
Ему помогают: бабка-валя пол стакана, старый петух-уголовник, дублёр димон-алкогон, манька внучка-алкоголичка и соловей бесогон....
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17.03.2023 13:43 Відповісти
Все дороги России - беспутные,
 все команды в России - пожарные,
 все эпохи российские - смутные,
 все надежды ее - лучезарные.
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17.03.2023 13:57 Відповісти
Рузьге свіжоспи...не:
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17.03.2023 14:42 Відповісти
Слава Кубанской Народной Республике!
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17.03.2023 16:02 Відповісти
Адмін: не орендатори, а орендарі. Не паплюжте українську.
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17.03.2023 14:43 Відповісти
яке ти дурне. де ти бачило паплюження? чим більше писати чи говорити українською, тим скоріше вивчать нові слова і навчаться їх правильно використовувати. так, кугутику-рогулику, вчиться мова. у тебе досі совкове ярмо на шиї, ти не можеш без совкового ***-заборон в сраці? чи в школі мов не вчив і не можеш проаналізувати як саме воно в тебе виходило вчити англійську? вчилка теж вапєла "не паплюж англійську"?
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19.03.2023 09:33 Відповісти
"чим більше писати чи говорити українською, тим скоріше вивчать нові слова і навчаться їх правильно використовувати" Ви хоч старі навчіться правильно писать спочатку!
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20.03.2023 05:31 Відповісти
які саме "старі" для тебе слова? дятлику, тобі краще інколи дрочити, ніж клаву трогати: для тебе воно старе, а якщо людина його не правильно використала, то це індивідуально його нове слово. чи ти ще досі в совку живеш, де усе в усіх, навіть набір слів у макітрі, однакове повинно бути?
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20.03.2023 08:16 Відповісти
"Дятлика" шукай у дзеркалі - так зручніше! І од дивана з холодильником далеко відходить не треба! А користуються "новими" словами саме "дятли" - бо "старих" не знають Людина правильно вказала - "орендар" а не "орендатор" Бо "орендатор" - це калька з російської форми слова - "арендатор"
Ось тобі юридичне тлумачення цього юридичного терміну:

Орендар (наймач) - це фізична або юридична особа (суб'єкт господарювання, організація) яка бере у тимчасове користування нерухоме або рухоме майно. У договорі оренди це - сторона якій передано майно в оренду за окрему плату у тимчасове користування, де друга сторона це- орендодавець (власник, суб'єкт господарювання, організація) яка передає в оренду майно для орендаря.
Наймач (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції) - термін рівнозначний терміну «Орендар».

Ось тобі тлумачення з академічного тлумачного словника
ОРЕНДА́Р, я, чол.

1. Той, хто орендує що-небудь. У вільній, республікансько-демократичній Америці в 1910 році було 1 1/2 мільйона орендарів-здольщиків, з них понад 1 мільйон негрів (Ленін, 27, 1972, 134); До гурту підійшов орендар вербівського млина, досить ще молодий Нухим Абрамович (Арсен Іщук, Вербівчани, 1961, 24).

2. іст. Шинкар, корчмар. Місцевий орендар набив повну комору заставами (Наталія Кобринська, Вибр., 1954, 144); Лиш у корчмі світиться. Чи гроші орендар рахує пізно вночі, а чи, може, Юрішко не спить (Гнат Хоткевич, II, 1966, 248).

http://sum.in.ua/p/5/743/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 743.

А на запит стосовно "орендатора" словники мене "нах" посилають Куди і я рекомендую тобі сходить!!!
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20.03.2023 08:36 Відповісти
фотка в кокошніках:
на тітулку книжки казок найкраще підходить лаврушка.

путін - чисто баба яга

пригожин - кащей "знімусь без гриму"

шойгу нікуди не підходить, хіба шо на шафку, де цукерки лежать, щоб діти не крали.
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19.03.2023 09:38 Відповісти
 
 